Näin paljon suomalaisten palkat ovat nousseet jo ennen kevään neuvotteluvääntöä

Lämmittää vain hetken, SP:n ennustepäällikkö sanoo.

Teollisuuden palkoista käydään näinä viikkoina kovaa vääntöä, työntekijäpuolen aiempia vuosia merkittävästi isompien palkkavaatimusten merkeissä. SAK hakee suurimmillaan niin kutsuttua Saksan mallia, eli korotuksia, jotka ovat linjassa verrokkimaan suurimman palkansaajajärjestön kanssa.

Tälle ja ensi vuodelle korotukset ovat yhteensä 8,5 prosenttia Saksassa.

Lue lisää: Tällä viikolla saatetaan päättää jopa parin miljoonan suomalaisen palkoista – jos hyvin käy

Vientiteollisuudessa ei niellä Saksaan vertaamista sellaisenaan.

– IG Metallin sopimukset ovat olleet hyvin pieniä korona-aikana, Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Sampo Pehkonen huomauttaa.

Pehkosen Saksasta keräämät luvut osoittavat, että vuonna 2020 palkankorotuksia ei ollut. Vuosina 2021–2022 ei myöskään tehty varsinaisia taulukkokorotuksia, mutta tiettyjen kertaerien kanssa nousua oli kaksi prosenttia yhteensä.

Kemian puolella Saksassa palkat eivät nousseet viime vuonna yhtään, ja 2020–2021 nousu jäi 1,3–1,5 prosenttiin. Tälle ja ensi vuodelle Saksan kemianteollisuuden korotukset ovat 6,5 prosenttia yhteensä.

Suomessa sopimuspalkat nousivat teknologiassa ja kemiassa 1,3 prosenttia vuonna 2020, kaksi prosenttia 2021 ja 1,9 prosenttia viime vuonna.

Työnantajien viesti kuuluu siten niin, että Suomessa palkkakehitys on ollut vientivetoisessa teollisuudessa tasaisempaa, eikä Saksan isoista korotuksista voi ottaa suoraan mallia.

Saksa myös poikkeaa työmarkkinoiltaan siinä, että sopimuskorotuksia voidaan tietyillä avaamislausekkeilla muuttaa monilla tavoin, jopa alentaa, joten ne eivät aina siirry suoraan taulukkopalkkoihin.

Tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta sanoi tämän päivän Helsingin Sanomissa, että Suomessakin olisi nyt mahdollisuus isompiin palkankorotuksiin erityisesti Ruotsia vertailukohtana käyttäen. Syitä on kolme: inflaatio, yritysten kannattavuuskehitys ja työmarkkinoiden kuumentuminen.

Lämmittää vain hetken

Palkankorotusten vaikutus teollisuuden kustannuskilpailukykyyn haitallisesti ja toisaalta inflaation heikentämään ostovoimaan myönteisesti on hankalaa tasapainoilua.

– Tuottavuuskehitys on ollut Suomessa pitkään ongelmallista, Pehkonen sanoo.

Vaikka inflaatiolle haetaan ymmärrettävästi kompensaatiota, ostovoima on trendinomaisesti kasvanut vuosia ja palaa myös kasvu-uralle, Suomen Pankista (SP) huomautetaan.

– Inflaation kompensointi palkankorotuksilla tai jakamalla tukia kotitalouksiin ovat molemmat omiaan kiihdyttämään inflaatiota. Se tarkoittaa, että ostovoimaa ei saada välttämättä keskipitkälläkään aikavälillä kasvuun (jos palkat ja tuet hyvin isoja). Lämmittää vain hetken, SP:n ennustepäällikkö Meri Obstbaum sanoo.

Kilpailukyvyn heikentyminen olisi isompi ongelma ja vaikea korjata.

– Tuoreimpien ennusteiden perusteella Suomen kustannuskilpailukyky olisi paranemassa vain hyvin vähän, vähemmän kuin komission marraskuun ennusteen perusteella, Obstbaum sanoo.

Suomen Pankin ja EU:komission ennusteisiin Saksan palkkaratkaisu ei ole vielä ehtinyt.

Tuorein ennuste joulukuulta pohjasi olettamaan, että reaalipalkat kasvavat yhtä paljon kuin tuottavuus keskipitkällä aikavälillä. Työn hinta (palkat ja sotu-maksut) nousi 4,6 prosenttia vuodessa työntekijää kohden Tilastokeskuksen mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä eli heinä-syyskuussa.

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum SP:stä.

Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Sampo Pehkonen.

Obstbaum huomauttaa, että keskustelu palkkavaatimuksista on jättänyt vähemmälle huomiolle jo toteutuneen kehityksen. Keskiansiot alkoivat nousta jo viime vuoden syksystä vauhdikkaasti eli seitsemän prosenttia.

– Se on paljon, ja mikä tärkeä huomata, huomattavasti enemmän kuin mitä sopimuskorotuksissa. Palkkojen nousu jo viime vuonna viittaa siihen, että liukumaa on tullut lisää. Työllisyys on kasvanut ja työvoimapula vaikuttaa.

Vientiteollisuudesta lähes puolet BKT:n arvosta Vientiteollisuus muodosti kokonaisuudessaan 257,6 miljardin euron vuosikohtaisen liikevaihdon Suomessa vuonna 2021 jatkuvan toiminnan ja investointien kautta. Tästä muodostui 101,5 miljardin euron arvonlisäys Suomen bruttokansantuotteeseen (47 prosenttia). Vientialojen välitön arvonlisäys Suomen bruttokansantuotteeseen oli noin 49,2 miljardia euroa, konsulttitoimisto KPMG:n vientiteollisuuden etujärjestöille tekemästä, tiistaina julkistetusta selvityksestä käy ilmi. Osuus kokonaistuotannosta on pysynyt suunnilleen ennallaan. Vientiteollisuus haluaa vaalitavoitteissaan muun muassa lisää rahaa tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatioille, jotta alat tuottaisivat tulevaisuudessakin osaltaan hyvinvointia yhteiskunnalle. Lisäksi osaajapula on ”huutava” ja sille on tehtävä jotakin, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoi selvityksen julkistustilaisuudessa. Teknologiateollisuus on arvioinut, että vuosittaista nettomaahanmuuttoa pitäisi kasvattaa 50 000 ihmiseen jo vuoteen 2030 mennessä. Keskeisenä keinona on työperäisen maahanmuuton byrokratian sujuvoittaminen. Kustannuskilpailukyky on olennainen tekijä Suomen vientialoilla. Siinä mielessä palkkakysymys on olennainen, Hirvola totesi. – Toivottavasti syntyy ratkaisu, joka pitää kilpailukykymme oikealla tasolla, Hirvola kommentoi lyhyesti neuvotteluihin liittyviä palkkapaineita.

Lue lisää: Tällä viikolla saatetaan päättää jopa parin miljoonan suomalaisen palkoista – jos hyvin käy