Yksi kuva kertoo: näin Suomen velkaantuminen räjähti käsiin

Suomen julkisen talouden velkasuhde on kasvanut huomattavasti muita Pohjoismaita nopeammin, eikä käännettä parempaan ole näköpiirissä.

Suomen julkisen talouden velkasuhde on kasvanut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana selvästi muihin Pohjoismaihin verrattuna, selviää esimerkiksi EU:n komission tilastoista.

Selvä käänne tapahtui finanssikriisin aikaan vuonna 2008. Vielä tuolloin Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli Ruotsin ja Tanskan tavoin alle 40 prosenttia. EU:n komission mukaan velkasuhde kasvoi viime vuonna lähes 71 prosenttiin, kun velkasuhde oli Ruotsilla 32, Tanskalla 33 ja Norjalla 35 prosenttia.

Ennusteiden mukaan Suomen velkaantuminen näyttää jatkossa vain pahenevan. Vuonna 2024 Suomen julkisen talouden velan suhde bruttokansantuotteeseen kasvaa ennusteen mukaan edelleen 73 prosenttiin, kun muut Pohjoismaat sen sijaan pystyvät pienentämään velkasuhdettaan entisestään, Ruotsi jopa alle 29 prosenttiin.

Kevan toimitusjohtajan, ekonomisti Jaakko Kianderin mukaan Suomen talous putosi muiden Pohjoismaiden kelkasta vuosina 2009–2014 Nokian romahduksen, globaalin paperinkysynnän laskun sekä Venäjälle Krimin miehityksen takia asetettujen pakotteiden takia, jotka pudottivat Suomen vientiä Venäjälle.

– Suomen viennille tuli viidessä vuodessa kolme suurta takaiskua, Kiander sanoo.

– Sen jälkeen talouskasvu on ollut aika lailla samassa linjassa kuin muuallakin, mutta putosimme silloin alemmalle tasolle kuin muut Pohjoismaat. Julkinen talous jäi silloin alijäämäiseksi.

2010-luvulla velkaa ovat kasvattaneet useat hallitukset, vaikka erilaisia toimia kehityksen katkaisemiseksi tehtiinkin.

– Ennen kaikkea Jyrki Kataisen (kok) hallitus sopeutti julkista taloutta ennen kaikkea veroilla mutta myös menoilla, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

– Mutta kun talouskasvu oli muuten huonoa, ei velkasuhde siitä niin parantunut. Sipilän hallituksen aikana laitettiin kilpailukyky hienosti kuntoon.

Tosin Juha Sipilän (kesk) hallituksen kilpailukykysopimus ja muut toimet eivät Kangasharjun mukaan juuri parantaneet julkista taloutta, koska samalla kun menoja leikattiin, niin myös veroja alennettiin.

– Mutta vuonna 2015 lähti käyntiin historiallisen hyvä nousukausi, joka auttoi meitä ja sai velkasuhteen hieman pienenemään, Kangasharju sanoo.

– Se osoittaa sen, että pelkkä hallituksen toiminta ei muuta velkasuhdetta , vaan myös globaali suhdanne ja kilpailukyky vaikuttavat.

Viime vuosina maailmaa ja Suomea ovat koitelleet muun muassa korona, Ukrainan sota sekä inflaatio. Sanna Marinin (sd) hallituksen kaudella velkaantuminen on kääntynyt taas nousuun.

– Marinin hallituksen aikanahan tämä on kääntynyt ihan hurlumhei-meiningiksi. Menoja on lisätty yli 10 miljardilla ohi sen mitä on laitettu koronaan ja puolustukseen, Kangasharju sanoo.

Suomen velkaantuminen on yhä alle EU:n keskiarvon. Kangasharju huomauttaa, että EU:n keskiarvoa vetää ylös suuri ja voimakkaasti velkaantunut Italia. EU:n ja Saksan sijasta Suomea pitäisi verrata muihin Pohjoismaihin.

Kianderin mukaan Suomella on pitkän aikaa ollut velkaantumiseen varaa ilman kriisiä, varsinkin korot painuivat nollaan.

– Mutta nyt velka alkaa olla sillä tasolla, että me emme enää voi jatkaa tällä tiellä kovin pitkään, hän sanoo.

Nyt korot ovat nousseet ja Suomen tilanne näyttää jatkossa muutenkin muita Pohjoismaita huonommalta.

– Se johtuu paljolti väestörakenteesta, sillä ennusteiden mukaan työikäinen väestö on kääntynyt laskuun, Kiander sanoo.

Syynä ovat muun muassa syntyvyyden lasku sekä vähäinen maahanmuutto.

– Tarvittaisiin lisää ihmisiä ja vientiteollisuuden kasvua, hän sanoo.

Kangasharjun mukaan Suomessa olisi jo pitkään pitänyt menojen leikkaamisen lisäksi tehdä rohkeampaa talouskasvua tukevaa politiikkaa.