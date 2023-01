Sähköverkkoja rakentavilla yhtiöillä on mahdollisuus lunastaa maata muutamalla sadalla eurolla hehtaarilta. Metsänomistaja pitää tätä eduskunnan mahdollistamana ryöstämisenä.

Suomeen rakennetaan uusia sähkölinjoja ennennäkemätöntä tahtia, kun sähkön tuotantoa kasvatetaan osana vihreää siirtymää. On tavallista, että sähkölinjat kulkevat yksityismetsien läpi ja käytävien käyttöoikeus lunastetaan maanomistajilta. Tämän sallii laki, joka on vuodelta 1977.

– Viime vuodet ovat olleet aivan villin lännen meininkiä. Lainsäädäntö ei ole pysynyt perässä. Liikkeellä on myös paljon ulkomaisia toimijoita, Petäjävedellä asuva Mikko Tiirola kertoo.

Tiirolan metsän puhkoo kaksi voimalinjaa, jotka on rakennettu sotien jälkeen. Maan lisälunastus tuli aiheelliseksi muutama vuosi sitten, kun kantaverkkoyhtiö Fingrid halusi leventää toista käytävää, jotta jännite voitiin nostaa 400 kilovolttiin 220 kilovoltista.

– Suunnitelmana on, että toinenkin linja levennetään, Tiirola kertoo.

Keski-Suomi ja Petäjävesi ovat sähköverkkojen solmukohdassa. Pääosa sähköstä kulutetaan Tampereen eteläpuolella, mutta suuri osa siitä tuotetaan muualla maassa. Pelkästään yksi sähkölinja halkoo kymmenien, jopa satojen suomalaisten maita.

” Tarjolla ei ole mitään vuotuista hyvitystä, ei latin latia.

Metsänomistajia kismittää lunastuksesta maksettavan korvauksen pienuus. Loppiaisviikonloppuna sosiaalisessa mediassa puitiin asiaa kiivaasti sen jälkeen, kun keuruulainen Arto Laitinen kutsui hinnoittelua Twitterissä ”vihreän siirtymän pimeäksi puoleksi”.

– Ei ole oikein, että sähköyhtiöt voivat pakkolunastaa maanomistajan maan bisneksiinsä pilkkahinnalla (Keski-Suomessa 350 euroa hehtaarilta), hän twiittasi.

Korvaukset perustuvat lakiin ja Maanmittauslaitoksen lunastustoimikunnan päätöksiin. Hinnat vaihtelevat metsätyypeittäin. Tiirola kertoo, että Keski-Suomessa mäntyvaltaisen puolukkatyypin metsähehtaarilta korvaus on hieman päälle 200 euroa ja kuusivaltaisen mustikkatyypin hehtaarilta vajaa 400 euroa.

– Siis kertakorvauksena vuosikymmenten ajaksi. Tämä on eduskunnan mahdollistamaa ryöstämistä.

Mikko Tiirolaa ja muita metsänomistajia ärsyttää se, että lunastuksesta maksetaan kertakorvaus, eikä oteta huomioon menetettyä tuottoa.

Tiirola on myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja. Hän on saanut ärtyneitä viestejä eri puolilta Suomea. Yhteydenottajat ovat pettyneet siihen, että korvaus ei ota huomioon tulevaa tuottoa, jonka metsänomistaja menettää.

Tiirola huomauttaa, että verottajakin laskee metsämaalle vuosituoton. Se on Petäjävedellä keskimäärin 138,50 euroa hehtaarilta.

– Menetetystä maankäyttöoikeudesta saa korvauksen, joka vastaa normaalissa metsätalouskäytössä kahden ja puolen vuoden tuottoa. Tarjolla ei ole mitään vuotuista hyvitystä, ei latin latia, Laitinen harmittelee.

Laitisen metsään hakattiin syksyllä vajaan neljän hehtaarin aukko.

– Vähintä olisi, että edes nykyinen metsätalouden tuotto, noin 140 euroa hehtaarilta säilyisi. Ja mielellään pieni siivu siitä, että joku tulee maillesi väkisin tekemään tuottavaa bisnestä. Rahat eivät ole suuria, kyse on periaatteesta.

Linjan alta kaadettavat puut metsänomistaja voi pitää tai osallistua sähköyhtiön järjestämään yhteismyyntiin. Sähköyhtiön suunnitelma ei kuitenkaan välttämättä osu metsänomistajan suunnitelmaan.

Voi olla, että puusto on lunastushetkellä keskenkasvuista tai kyseisen laadun markkinahinta on matala. Sähköyhtiö on voinut sopia ison metsäyhtiön kanssa hakkuista. Se ei välttämättä erottele esimerkiksi sahatavaraksi sopivia tukkeja tarkasti, vaan arvokkaampaa tukkia voi mennä halvemmaksi kuitupuuksi.

” Emme hyväksy, että vihreää siirtymää toteutetaan omaisuudensuojasta piittaamatta.

Aikataulut ovat monesti kireitä. Ilmoituksesta siihen, kun moto jyristää metsään, saattaa mennä kuukausi, puolitoista, minkä vuoksi moni metsänomistaja tyytyy esitettyyn tarjoukseen.

Koska lunastuksen sallii laki ja sillä on valtioneuvoston hyväksyntä, valittaminen ei käytännössä auta.

– Emme missään nimessä vastusta vihreää siirtymää, mutta emme hyväksy, että siirtymää toteutetaan omaisuudensuojasta piittaamatta, Tiirola painottaa.

Lunastuskorvaukset ovat puhuttaneet jo parin hallituskauden ajan, mutta toistaiseksi niitä koskevaa lakimuutosta ei ole tehty. On mahdollista, että siitä päätetään seuraavan eduskunnan ja hallituksen aikana.

Hankkeet koskevat yhä useampaa suomalaista. Fingrid aikoo kymmenessä vuodessa rakentaa 5 200 kilometriä uutta voimalinjaa. Määrä on valtava, sillä nykyisin kantaverkon pituus on 14 000 kilometriä.

Viime vuoden lopussa Suomessa oli miltei 1 400 tuulivoimalaa. Niiden yhteenlaskettu teho on liki 5 700 megawattia.

Samaan aikaan uusiutuvan energian ja etenkin tuulivoiman tuotanto kasvaa. Viime vuonna otettiin käyttöön 437 uutta tuulivoimalaa, jotka toivat 2 430 megawattia lisää kapasiteettia. Niiden ansiosta Suomen tuulivoimatuotanto suureni 75 prosenttia edellisvuodesta.

– Ennätysvuoden jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen tasaantuu lähivuosiksi noin tuhanteen megawattiin vuodessa, Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) toimitusjohtaja Anni Mikkonen ennakoi.

Fingrid on valtion ja eläkeyhtiöiden omistama ja keskeinen huoltovarmuuden ylläpitäjä.

– Rakennamme kantaverkkoa yhteiskunnan tarpeisiin. Lainsäädäntö kertoo korvausten tason, Fingridin maankäyttö- ja ympäristöyksikön päällikkö Mika Penttilä sanoo.

Hänen mukaansa korvaukset ovat yhteiskunnallinen kysymys, jota tulee harkita kokonaisuutena. Korvausten oikeudenmukaisuus on hänestä kiinni siitä, katsooko asiaa maanomistajan, verovelvollisen vai sähköyhtiön asiakkaan kannalta.

– Mahdollinen kustannusten nousu siirtyisi Fingridiltä kantaverkkojen siirtomaksuihin ja sähkönkäyttäjien laskuihin, Penttilä sanoo.

Maanomistajilla vaikuttaa hänen mielestään olevan osin väärä käsitys korvausten mahdollisten nostojen suuruudesta. Esimerkiksi viime vuonna päättyneessä lunastuslain uudistusyrityksessä keskusteltiin hänen mukaansa lähinnä prosenttimääräisistä, ei kertaluokkaa olevista korotuksista. Tuolloin ei päästy riittävään yksimielisyyteen asiasta.

Tuulivoimayhdistys on kannattanut lunastuskorvausten nostamista. Sen mielestä korotusten pitäisi kuitenkin koskea kaikkia maan lunastajia.

Eniten kritiikkiä metsänomistajilta saavat kuluttajille sähköä myyvät ja siirrosta laskuttavat ja etenkin ulkomaalaisomisteiset yhtiöt.

Energiayhtiöitä edustavan Energiateollisuus ry:n juristi Saara Naukkarinen sanoo, että lain mukaan maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus haitasta ja vahingosta, joka hänelle aiheutuu.

– Liittona emme voi ottaa kantaa tarkkoihin euromääriin. Sen estävät jo kilpailuoikeudelliset syyt.

Naukkarinen huomauttaa, että paikalliset sähköyhtiöt voivat sopia korvauksista maanomistajien kanssa.

– Toivottavaa on, että kaikki saisivat täyden korvauksen.

Lunastuslain muutosehdotus oli jo lausuntokierroksella viime keväänä. Tuolloin STY kannatti korvausten korottamista. Ehtona kuitenkin oli, että tuulivoimaa ei saisi kohdella eri tavalla kuin muita toimijoita. Korvauksen olisi Mikkosen mielestä oltava sama, olipa lunastaja verkkoyhtiö, kunta tai vaikkapa rautatieyhtiö.

– En osaa ottaa kantaa reilun korvauksen suuruuteen. Periaatteessa sen pitäisi olla sellainen, että summalla pystyisi ostamaan samanlaisen palan samanlaista metsää jostain muualta.

Korvausten todella suuri nosto voisi Mikkosen mielestä jarruttaa investointeja.

Osa maanomistajista arvioi, että lunastuksen halpuus saattaa innostaa sähköyhtiöitä vetämään linjoja koordinoimattomasti. Paremmalla suunnittelulla voitaisiin heidän mielestään selvitä vähemmälläkin metsän raivaamisella. He myös epäilevät, että yhtiöt saattavat käyttää tilannetta hyväkseen, koska korvaussummia saatetaan nostaa.

– Ei pidä paikkaansa, Naukkarinen sanoo.

– Syyt lunastuksiin ovat lisätuotannon rakentaminen ja verkon vahvistaminen. Ne ovat osa energiamurrosta, eivätkä lunastuslain mahdolliset muutokset vaikuta siihen. Energiahankkeet ovat erittäin suuria ja lunastukset ovat vain osa niitä ja niiden kustannuksia.

Myöskään maanomistajien huolta siitä, että hyöty heidän metsistään valuu ulkomaille, Naukkarinen ei pidä aiheellisena. Hän sanoo, että verkkoliiketoiminnassa tuotto on tiukasti säädeltyä ja Energiavirasto valvoo alaa.

Mikkonen pitää ristiriitaisena suhtautumista ulkomaisiin investointeihin. Hän huomauttaa, että Suomessa ei ole tarpeeksi rahaa vihreän siirtymän toteuttamiseksi kotimaisin voimin.

– Ulkomaalaisten investoinnit Suomeen tuovat työpaikkoja ja niistä jää rahaa tännekin, hän muistuttaa.