Asiantuntija varoittaa synkistä ajoista TE:ssä: "Veneet mäkeen, jäitä hattuun ja uudet asuntohankinnat jäihin"

Ostovoiman romahtaminen vaikuttaa talouteen vielä pitkään, Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi povaa Talouselämän haastattelussa.

Talouden taantumasta ja kurssiromahduksesta tulee pitkä, ennustaa osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi Talouselämän haastattelussa.

– Paha tekee vasta tuloaan, hän sanoo ja kehottaa suomalaisia vahvistamaan taloudellista asemaansa.

– Veneet mäkeen, jäitä hattuun ja uudet asuntohankinnat jäihin, kuuluu viestini. Olen itsekin vahvistanut suhteellista taloudellista asemaani viime aikoina. Olemme vaihtaneet veneitä pienempiin ja autoja halvempiin. Asuntolainat on sidottu jo aiemmin kiinteisiin korkoihin, Paasi sanoo Talouselämälle.

Hän perustaa synkän näkemyksensä inflaatiolle, joka on syönyt ostovoimaa niin rajusti, että se painaa talouden kysyntää pitkään.

Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH on viime vuoden alusta laskenut runsaat kaksitoista prosenttia. Inflaatio puolestaan on syksyn ja talven aikana ollut vauhdikkaampaa kuin vuosikausiin on totuttu näkemään.

Paasi tunnetaan synkistä ennusteistaan. Kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen on Paasin tuoreimman haastattelun innostamana koonnut Twitter-viestiinsä hänen aiempia povauksiaan.

Ja Martin Paasi vastaa kysyen, onko hän varoittanut väärin?