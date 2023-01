Nyt tarjotaan yhtä halpoja sähkösopimuksia kuin viime kesänä

Kahden vuoden kiinteiden sopimusten hinnat ovat puolittuneet lyhyessä ajassa, toteaa vertailusivusto.

Kuluvan talven sähköfutuurit ovat laskeneet alle kuukaudessa vain puoleen aiemmasta. Sähkön hintoja vertailevan Halvinsähkösopimus.fi -sivuston mukaan kahden vuoden kiinteät sopimukset ovat nyt halvimmillaan sitten viime kesän.

Maanantaina 9. tammikuuta halvimman täysin kiinteän sähkösopimuksen saa vertailun mukaan hintaan 17,81 senttiä kilowattitunnilta. Tiedotteen mukaan samoissa hinnoissa oltiin viimeksi heinäkuun 2022 alussa.

Kalleimmillaan kaksivuotiset kiinteät sopimukset maksoivat syksyn ja alkutalven aikana yli 30 senttiä kilowattitunnilta. Vielä joulukuussa tehdyssä vertailussa osa sopimuksista maksoi lähes 30 senttiä, tästä hinnat ovat siis vertailun mukaan puolittuneet.

Tiedotteen mukaan hintatasoa laskee kuluvan vuoden sähköfutuurien alhaisempi hinta. Esimerkiksi helmikuun 2023 sähköfutuurin kurssi oli ennen maanantain pörssipäivän aukeamista 19,14 senttiä kilowattitunnilta (sisältäen 24 prosentin arvonlisäveron), kun vielä 13. joulukuuta samaa futuuria myytiin noin 45 sentin hintaan.

Tiedotteen mukaan selvityksessä käytetyt sähköfutuuritiedot on kerätty Nasdaqin sivuilta. Huomioon on otettu sekä systeemifutuuri että Suomen aluehintaerosta kertovat aluefutuuri. Lisäksi hinnat on muutettu muotoon senttiä/kilowattitunti ja niihin on lisätty mukaan ajankohtainen arvonlisävero.

Sähkön arvonlisävero on 10 prosenttia tammi–huhtikuussa 2023 ja sen jälkeen normaali 24 prosenttia.

