Näissä kynttilöissä piilee tulipaloriski – ”Poista tuote käytöstä välittömästi!”

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa lopettamaan Toypap-Importin maahantuomien kierrekynttilöiden käytön tulipaloriskin takia.

Kynttilöitä on ollut myynnissä kullanvärisinä, tummanpunaisina ja tummansinisinä. Kynttilöiden pituus on 20,5 senttiä, ja niitä on myyty kahden kynttilän pakkauksissa.

Kynttilöiden pintavärissä on havaittu puute, jonka vuoksi kynttilä saattaa palaa normaalia voimakkaammalla liekillä ja siksi aiheuttaa palo­vaaran sen läheisyydessä oleville materiaaleille, Toypap-Import kertoo sivuillaan.

– Poista tuote käytöstä välittömästi! Tukes kehottaa Vaarallisettuotteet.fi -sivustollaan.

Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan, joka hyvittää siitä maksetun hinnan. Palauttaminen ei edellytä ostokuittia.