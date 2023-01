HS: Uusissa taloissa vastikkeet voivat moninkertaistua

Suuria lainoja ottaneiden taloyhtiöiden kustannukset uhkaavat kivuta jyrkimmin markkinakorkojen nousun myötä. Tämä näkyy väistämättä myös vastikkeissa.

Taloyhtiöiden kustannukset ovat nyt kovassa nousussa. Joissakin taloyhtiöissä asukkailta perittävät vastikkeet voivat Helsingin Sanomien mukaan jopa kymmenkertaistua lyhyessä ajassa.

Taustalla on useita syitä. Taloyhtiölainoihin vaikuttavat korot ovat nousseet ennätyksellisen nopeasti. Myös energian ja remonttien hinnat ovat kallistuneet poikkeuksellisen jyrkästi.

Rahoitustilanne kiristyy etenkin uusissa taloyhtiöissä, joilla on tyypillisesti suuria määriä taloyhtiövelkaa. Monesti taloyhtiöt ovat ottaneet lainoistaan lyhennysvapaata 2–3 vuodeksi valmistumisen jälkeen.

Uudiskohteiden omistajat ovat siis voineet maksaa muutaman vuoden ajan vain korkokuluja. Nyt taloyhtiöiden lyhennysvapaat päättyvät samalla kun kustannukset nousevat muutenkin poikkeuksellisen voimakkaasti.

– Nykyisellä korko- ja inflaatiotasolla vastikkeet viisin- tai kuusinkertaistuvat monissa uusissa taloyhtiöissä, ja ääritapauksissa vastikkeet voivat jopa kymmenkertaistua, sanoo Isännöintiliiton tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa HS:lle.

Myös vanhoissa taloyhtiöissä uhkaa vastikkeiden jyrkkä nousu. Isännöintiliitosta kerrottiin aiemmin Taloussanomille, että esimerkiksi lämmityskulujen osuus taloyhtiöiden hoitokustannuksista on kasvanut selvästi.

Kaukolämmön hintaa nostaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka myötä etenkin maakaasun, kivihiilen, öljyn ja sähkön hinnat ovat nousseet. Lämmityskulujen lisäksi myös taloyhtiöiden sähkölaskut ovat paisuneet.

Vuokratonteilla sijaitsevissa taloyhtiöissä tonttivuokra on suuri kuluerä. Suurten kaupunkien vuokrasopimukset on yleensä sidottu elinkustannusindeksiin, joka on ollut inflaation myötä ylämäessä.

Kiinteistöliiton pääekonomistin Jukka Keron mukaan myös taloyhtiöiden vakuutukset ja taloyhtiöiden käyttämät palvelut ovat kallistuneet.

– Kokonaisuutena ollaan veitsen terällä, kun useat eri kustannuserät ovat nousussa, Kero totesi.