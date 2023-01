Inkoon tehdas­hanke on vasta lähtö­telineissä, ja keskustelu käy jo yli­kierroksilla – asian­tuntijat kertovat, mitä on edessä

Inkooseen kaavailtu vihreä terästehdas on herättänyt intoa, huolta ja kiukkua. IS pyysi asiantuntijoita kertomaan, mitä hankkeen suurista kysymyksistä pitäisi oikein ajatella.

Inkoo sai tiistaina ilouutisia, kun norjalainen Blastr Green Steel ilmoitti kaavailevansa kaupunkiin jättimäistä vihreää terästehdasta. Uutiset otettiin Suomessa vastaan ensin riemukkaasti, mutta hyvin nopeasti joukosta alkoi nousta myös epäilyksiä hankkeen realistisuudesta.

Artikkelin videossa inkoolaiset kommentoivat investointiuutisia.

Projektista tiedetään tosiaankin vasta hyvin vähän, oikeastaan vasta potentiaalinen rakennuspaikka ja aikomus tehtaan rakentamisesta.

Aihe on noussut sosiaalisessa mediassa viikon kuumaksi kysymykseksi.

Tehdasprojektiin liittyviä kysymyksiä on noussut valtavasti. Merkittävimpiä ovat tässä vaiheessa noin neljän miljardin euron rahoitus, aikataulu, sähkö, vedyntuotanto ja tehtaassa käytettävä teknologia.

Sosiaalisessa mediassa hanketta on vertailtu surullisella tavalla epäonnistuneisiin hankkeisiin.

Kaiken lisäksi yrityksen lyhyt historia on omiaan herättämään keskustelua. Blastr on perustettu vasta vuonna 2021, ja yhtiön toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen aloitti tehtävässään oikeastaan vasta kuluvalla viikolla.

Miten suuria nämä huolenaiheet ovat ja millaisia haasteita Inkoon tehtaantekijöille tulee?

IS kävi julkisuudessa esiin nousseita huolenaiheita läpi kahden vetysiirtymään ja vihreään energiantuotantoon perehtyneen tutkijan kanssa: Lappeenrannan ja Lahden LUT-yliopiston tutkimusjohtajan Petteri Laaksosen ja Oulun yliopiston prosessimetallurgian professorin Timo Fabritiuksen.

Rahoitus

Pääomaa pitäisi kerätä yhteensä noin neljä miljardia euroa. Vuoden 2021 lopussa Blastrilla oli pääomaa noin 4,5 miljoonaa Norjan kruunua eli suurin piirtein 430 000 euroa. Suoraviivaisella matematiikalla katsottuna loikka on start-upiksi luokiteltavalta yritykseltä valtava.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto totesi Helsingin Sanomille, että start-up-kulttuurissa on totuttu siihen, että osa yrityksistä kaatuu. Kaiken lisäksi nyt on kyse mittavasta hankkeesta, joten onnistuminen on kaikkea muuta kuin varmaa.

Murto on kuitenkin huomauttanut Twitterissä, että ruotsalainen H2 Green Steel on onnistunut rakentamaan mittavan yhteistyökuvion. Niin ikään vihreän teräksen tuotantoon pyrkivä yritys onnistui keräämään markkinoilta Bloombergin mukaan peräti 4,55 miljardia euroa.

Matkaa on paljon, mutta tavoite ei siis näytä tässä valossa ainakaan täysin mahdottomalta.

Kuinka suuri haaste pääoman kerääminen on nykyisessä synkässä taloustilanteessa? Professori Timo Fabritius arvioi, että mahdolliset sijoittajat arvioivat vihreän teräksen markkinoita ja hintoja tarkasti. Kokonaisuuden on oltava kunnossa ja tällä hetkellä projektilla on edessään ”uskottavuushaasteita”.

– Jos ei tehdä ihan bulkkiterästä, niin tilaaja- ja toimitussuhteet ovat aika pitkäaikaisia. Uskoisin, että potentiaaliset investorit haluavat nyt nähdä, löytyisikö tällaiselle teräkselle markkinat ja mikä se hinta olisi.

Vihreä teräs ei tällä hetkellä pysty kilpailemaan bulkkiteräksen kanssa hinnalla, Fabritius lisää.

– Se on asiakkaallekin iso valinta sitoutua ostamaan tietty määrä tällaista terästä. Referenssien pitää olla kunnossa, ja kokonaisuuden on oltava luotettava.

Terästehtaalle on kaavailtu paikkaa Inkoon syväsataman alueelta.

Tutkimusjohtaja Laaksonen kertoo, että vihreän teräksen tuotteet ovat vielä markkinoilla premium-kategoriaa, mutta tuotannon kasvaessa siirrytään yleensä kohti standardituotteita. Tällainen kehityskulku olisi tässäkin tilanteessa varsin luonnollinen.

Hän lisää, että asetelma on pohjoismaalaisin silmin nyt yleisesti hyvä, sillä suurteollisuuden toimijat etsivät uusia sijoittumispaikkoja uusin periaattein.

– Olemme itse asiassa selvittäneet aika paljon meidän kilpailuetuamme Suomi vastaan muut maat. Pohjoismailla on nyt selkeä kilpailuetu halvan sähkön vuoksi, kun on kysymyksessä teollisuuden uudelleensijoittuminen. Ison yrityksen sijoittumispäätöksissä merkittävintä ei ole enää halpa energia Euroopassa.

Laaksonen arvioi optimistiseen sävyyn, että Inkoon-tehtaan neljän miljardin investointi voisi suuressa mittakaavassa ollakin vasta alkua.

– Tämä on sitä teollisuuden uudelleensijoittumisen alkuvaihetta lähelle halpaa energiaa. Olemme arvioineet, että nämä investoinnit Suomeen pystyvät nousemaan yli 100 miljardiin euroon.

Tiivis aikataulu

Aikataulu vaikuttaa erittäin tiiviiltä, mikä on kerännyt niin ikään kritiikkiä. Onko edes mahdollista, että tehdas olisi tosiaan toiminnassa vuonna 2026, kuten Blastr on esittänyt?

Fabritius suhtautuu aikatauluun epäileväisesti.

– Jos mietitään perinteisiä terästehtaita, niin niidenkin rakentamisessa menee vuosia. Nyt tarvitaan vielä tätä uutta teknologiaa.

LUT:n Petteri Laaksonen tekee niin ikään vertauksen. Hän pohtii vihreän terästehtaan pystyttämistä suhteessa sellutehtaan rakentamiseen: projekteissa on sekä eroja että samankaltaisuuksia.

– Sinänsä projektiosaamista ja siihen liittyvää osaamista löytyy Suomesta aivan varmasti.

Laaksonen ei kuitenkaan tuijottaisi kelloa.

– Mielestäni sillä (aikataululla) ei ole merkitystä. Tärkeintä on, että se syntyy. Rakentaminen ja tekeminen vievät aina omana aikansa. Olen itse ollut rakentamassa tuulipuistoja ja tiedän, että lupiin ja valituskierroksiin menee oma aikansa. Ja miten nopeasti esimerkiksi hallinto-oikeudet pystyvät niitä käsittelemään?

Inkoon satamaalue 3. tammikuuta 2023.

Sellutehtaan, perinteisen terästehtaan ja vihreän terästehtaan välillä on kuitenkin yksi merkittävä ero: käytettävä teknologia.

Inkoon-tehtaaseen kaavailtua teknologiaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mikä on herättänyt närkästystä sosiaalisessa mediassa. Varmaa on joka tapauksessa se, että tehdas tulee tarvitsemaan sekä vedyntuotantoa että teknologiaa rautamalmin pelkistämiseen ilman fossiilisia polttoaineita.

Teknologia

Vihreän teräksen valmistuksessa rautamalmin pelkistykseen käytetään vetyä, minkä avulla hiilidioksidipäästöt saadaan painettua lähes olemattomiin.

Haaste on se, että kokonaan vedyllä toimivaa terästehdasta ei ole vielä teollisen mittakaavan tuotannossa. Tällaista teknologiaa ei siis ole kaupan hyllyllä, joskin lähellä ollaan.

Selvennetään vielä: Inkoossa pitäisi siis olla ensinnäkin fossiilivapaan vedyn tuotantoa ja toiseksi fossiilivapaata rautamalmin pelkistämistä.

SSAB, Vattenfall ja LKAB ovat kehittäneet yhdessä fossiilivapaata rautamalmin pelkistämistä. SSAB:n Ruotsin Luulajan tehtaalla pyörii jo Hybrit-pilottilaitos, joka tuottaa fossiilivapaata rautasientä ”kampanjaluontoisesti”.

SSAB:n johto viestittää IS:lle sähköpostitse, että se ei kommentoi potentiaalisen kilpailijansa asioita. Yrityksestä kuitenkin kerrotaan, että SSAB on ainoana maailmassa jo valssannut fossiilivapaata terästä ja lisäksi toimittanut asiakkaille koe-eriä, joista muun muassa Volvo on jo valmistanut ensimmäisiä ajoneuvoja.

Professori Laaksonen arvioi, että muutaman vuoden kuluttua vastaavaa teknologiaa on todennäköisesti jo laajemminkin saatavilla.

– Siellä (Luulajassa) testataan vetyvarastoa kalliossa ja sitten on myös se itse vetypelkistys. Eiväthän ne yhtiöt omaksi sitä teknologiaa tee. Inkoossa on varmasti kumppanit, joiden kanssa sitä tehdään. Väittäisin, että teknologiaa on saatavissa, kun rakennusta ollaan pystyttämässä.

Fabritius on samoilla linjoilla. Teknologia on olemassa, tosin mittakaava ei ole vielä teollisen tuotannon tasolla.

– Se pilotti toimii jo puhtaasti vedyllä Luulajassa. Siellä on myös pilottivalokaariuuni, jolla on sulatettu pelkistettyä rautasientä. Muutaman tonnin sulatuksia on tehty. Se toimii, mutta tuossa mittakaavassa sitä ei ole missään.

Markkinahenkisen julkistuksen politiikka

Aiesopimuksen julkistuksessa on nähty voimakasta markkinahenkeä. Talouselämä-lehti arvioi, että kyseessä on lopputuloksesta riippumatta "taitavasti rakennettu mediaoperaatio”.

Professori Laaksonen sanoo, että näinhän yrityksen pitääkin toimia, jos aikoo saada huomiota ja kerätä rahoitusta.

– Sanoisin, että me suomalaiset olemme aika huonoja tässä. Norjalaiset ovat paljon parempia. Näin minäkin tekisin, jos olisin tekemässä tällaista hanketta.

Moni poliitikko kiirehti heti hehkuttamaan investointiuutista, joskin myös kriittisiä äänenpainoja kuultiin. Kyseessä saattaa hyvinkin olla asia, joka nousee esiin vielä monta kertaa eduskuntavaalien alla.

”Tätä on vihreä siirtymä. Euroopassa on käynnissä kilpailu siitä mihin tulevaisuuden vihreä teollisuus sijoittuu. Suomella tässä hyvät edellytykset, sillä potentiaalia vihreän vedyn tarvitseman puhtaan sähköntuotannon kasvuun riittää. Siihen panostettava”, twiittasi meppi Ville Niinistö (vihr).

”Hieno uutinen! Tämä miljardien investointisuunnitelma luo luottamusta tulevaan. Teollisuus etsii kestävän vihreän talouden pohjaa. Ratkaisumme kotimaisessa energiassa ovat olleet oikeita”, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) hehkutti.

”Mitä tahansa otetaan tässä maassa innolla vastaan, jos sitä osataan markkinoida ilmastopolitiikkana tai osana vihreää siirtymää. Veronmaksajan raha on idealistille aina halpaa. Lisää malttia ja järkeä tarvitaan. Sinivalkoisen siirtymän politiikkaa ja kestäviä valintoja”, kirjoitti perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Sekä LUT:n Laaksonen että Oulun yliopiston Fabritius ovat sitä mieltä, että investointia koskevalla keskustelulla on suurta poliittista merkitystä.

Fabritius alleviivaa, että Suomen tilanne yleisestikin vihreän siirtymän suhteen on lupaava, ja aihe on siksi merkittävä. Hän nostaa useita esimerkkejä Suomen hyvistä lähtökohdista kansainvälisessä vertailussa: uusiutuva energia, energiantuotannon suhteellisen pieni hiilijalanjälki, energiansaannin luotettavuus ja biomassat.

– Sitten meillä on vielä paljon synergiamahdollisuuksia ja myös isoa teollisuutta. Olemme pieni maa, jossa melkein kaikki tuntevat toisensa. Näen suuria mahdollisuuksia, kunhan ei itse sössitä – ja löydetään sitä rahaa. Kaikkea muuta tuntuu olevan paitsi rahaa.

Laaksonen odottaa poliittista keskustelua ja uskoo, että sellaista myös syntyy.

– Suomen tämänhetkinen vetystrategia, joka on oikeastaan sähköstrategia, on aika mitätön. Valtion näkökulmasta olemme aika mitättömillä toimilla panostaneet tähän. Tämä potentiaali on paljon isompi. Suomalainen teollisuus on nyt tajunnut tämän.

– Meidän pitäisi nostaa tämä isoksi tavoitteeksi ja siksi olisi hyvä, että nyt eduskuntavaalien alla siitä keskusteltaisiin.