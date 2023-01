AL: Köyhyystutkija havaitsi uuden väliinputoajien ryhmän – rahaa jää vain 250 euroa kuukaudessa

Tämä on todella ikävä tilanne, professori sanoo.

Näiden ihmisten selviytyminen on suomalaisen yhteiskunnan kannalta avainasemassa, professori sanoo.

Kuluttajahintojen nousu ajaa nyt ahdinkoon ennen kaikkea pienipalkkaisia, työssä käyviä ihmisiä, Aamulehti uutisoi.

– Tämä on todella ikävä tilanne, joka kohdistuu siihen työtä tekevään suhteellisen pienituloiseen väkeen, joka on tähän asti pärjännyt itsekseen, Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sanoi lehdessä.

Saaren mukaan Suomessa suojataan hyvin työelämän ulkopuolella olevat ryhmät, viime kädessä toimeentulotuen kautta. Suuri menestyvä keskiluokka on arjessaan sosiaaliturvasta riippumatonta.

Väliinputoajana on pienituloisten työssä käyvien ryhmä, jonka liikkumavara on hyvin pieni. Niukkuutta on erityisesti nuorien vanhempien ja yksinhuoltajien perheissä.

Valtion tekemät verohelpotukset, kuten arvonlisäveron poisto liikenteessä tai sähköverotuksen tulevat katot, eivät auta heitä, eivätkä he myöskään ole perusturvan piirissä.

– Olemme kyselyjemme pohjalta laskeneet, että suurimmalla osalla näistä ihmisistä jää käyttämätöntä rahaa noin 250 euroa kuukaudessa.

Keskiviikkona lehti uutisoi, kuinka tuhansien työssä käyvien tamperelaisten palkka ei enää riitä elämiseen.