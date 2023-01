Tälläisen asunnon saa nyt alle 100 000 eurolla suurimmista kaupungeista

Saako Suomen kasvukeskuksista jo asunnon alle sadallatuhannella eurolla? Vastaus on myönteinen, jos on valmis tinkimään joistakin vaatimuksista.

Yksi pääkaupunkiseudun edullisemmista alueista on Vantaan Havukoski.

Pitkään jatkunut asuntojen kallistuminen näyttäisi olevan tällä erää päätöksessä. Hinnat ovat vaihtaneet suuntaa, mikä helpottaa asunnon ostajan asemaa.

Marraskuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla alamäki oli vielä jyrkempi eli 5,4 prosenttia.

Lasku on todennäköisesti jatkunut joulukuussa vähintäänkin yhtä jyrkkänä. Tilastotietoa tästä saadaan tammikuun lopulla.

Toisaalta samaan aikaan asuntolainojen viitekorot ovat nousussa, joten rahoituksesta tulee entistä kalliimpaa. Korkojen nousu on ollut viime aikoina monia ekonomistiennusteita jyrkempää.

Esimerkiksi ensiasunnon ostajalla raha saattaa olla hyvinkin tiukassa. Siksi tarkastelemme tässä edullisia, korkeintaan sadantuhannen euron pyyntihintaisia omistusasuntoja. Todellinen kauppahinta voi luonnollisesti olla vielä alempi.

Analyysin kohteena on Suomen kasvukolmion eli Helsingin, Tampereen ja Turun muodostaman kolmion kärjet ja siellä sijaitsevat osakehuoneistot.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä suhtautuu tehtävään hieman epäillen, ainakin mitä tulee Helsingin keskustan asuntotarjontaan.

– Itse olen omistanut Kustaankadulla 75 000 euron hintaisen asunnon, mutta tämä menee 90-luvun puolelle, Kyhälä sanoo.

– Kysymyksessä oli talo, jossa wc oli käytävällä.

Kyhälältä löytyy asuntokauppaan perspektiiviä. Hänellä on kokemusta kiinteistövälitysalalta 1980-luvulta alkaen.

– Minulla on sellainen tunne, että kunnon perheasuntoa on Helsingistä nykyisin vaikea saada alle 150 000 euron. Siihen hintaan voi kuitenkin saada jopa neljän huoneen asunnon Pohjois-Helsingin ja Itä-Helsingin puolelta, Kyhälä sanoo.

Hänen mukaansa tarjontatilanne muuttuu selvästi, kun mennään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– Kaikkialta muualta paitsi Helsingistä löytyy perheasuntojakin. Minulla on sellainen muistikuva, että kun Suomessa on noin viisikymmentätuhatta asuntoa nyt myynnissä, näistä kymmenisen tuhatta on alle sadantuhannen euron asuntoja, Kyhälä sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on tullut myyntiin viime aikoina erityisesti yksiöitä ja kaksioita. Tässä näkyy Kyhälän mukaan se, että jotkut sijoitusasuntojen omistajat haluavat nyt eroon kohteistaan.

– Helsingin ja Vantaan asuntotarjonnasta lähes puolet on yksiöitä ja kaksioita. Espoossa näitä on tarjolla paljon vähemmän. Siellä suurien asuntojen osuus on paljon korkeampi.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä melko tasaisesti 2010-luvun alusta lähtien, aina viime vuoteen saakka.

Helsingissä on kuitenkin joitakin hintarajan alittavia kohteita. Yksi jopa 75 000 eurolla, tosin aivan Helsingin rajoilta.

Useimmiten alle sadantuhannen euron asunnot sijaitsevat keskustan ulkopuolisilla alueilla ja ovat kerrostaloyksiöitä. Esimerkiksi Suurmetsästä ja Mellunmäestä löytyy tähän hintaan yksiöitä.

Tapulikaupungissa on tullut myyntiin 47 neliön kaksio vuonna 1976 valmistuneessa hissitalossa. Asunnon kunto on tyydyttävä. Edullista 75 000 euron hintaa selittää Kiinteistömaailman välittäjän ja Adream LKV:n toimitusjohtajan Hannu Salon mukaan taloyhtiöön tuleva linjasaneeraus.

– Kun kuluttajien luottamus on alhaalla, taistellaan markkinoilla ostajista. Nyt on päädytty tällaiseen nettohinnoitteluun, jossa ostaja voi laskea päälle tulevat remonttikustannukset, Salo sanoo.

– Ostajan riskiksi jää tietysti putkiremontin kustannusten mahdollinen paisuminen. Toisaalta remonttikustannuksia tunnutaan nyt pelkäävän turhankin paljon.

Hänen mukaansa viisinumeroinen myyntihinta Helsingin alueella sijaitsevasta kaksiosta olisi tuntunut vielä vuosi sitten ”käsittämättömältä”.

– Pienistä yksiöistä ja kaksioista on nyt suurin ylitarjonta ja hinnoista tingitään.

Tapulikaupungissa myytävä kaksio on neliöhinnaltaan alle 1600 euroa, mikä on helsinkiläiseksi alhainen taso.

Tapulikaupungin kerrostalot ovat pääosin 1970-luvulta.

Vantaalla Havukoskelta ja Koivukylästä löytyy hintarajan alittavia yksiöitä ja kaksioita. Havukoskelta myydään Oikotiellä 1970-luvun kerrostalosta kohtuullisen kuntoista kolmiota 98 000 eurolla ja Mikkolasta neljän huoneen asuntoa 99 000 eurolla.

Koivukylässä on tarjolla 74,5 neliön kolmio vuonna 1974 valmistuneesta talosta 95 000 eurolla. Taloyhtiöön on tulossa jonkun verran remontteja.

Koivukylän kolmion kerrotaan olevan lähellä palveluita, joten se sopii esimerkiksi lapsiperheelle.

Myös Rajatorppa ja Länsimäki ovat tässä suhteessa edullisemmasta päästä. Hyvällä onnella Martinlaaksostakin voi löytää kaksion alle sadalla tuhannella eurolla.

Espoossa tarjonta on selvästi niukempaa. Suvelassa on myynnissä peruskuntoinen kaksio, jonka hintapyynti on 98 000 euroa. Suvelasta löytyy toinenkin kaksio hintaan 79 000 euroa. Molemmat sijaitsevat 1970-luvun kerrostalossa.

Turussa puolestaan tähän hintaan saa jopa kolmioita, kun asuinalueena on Varissuo. Myös Runosmäessä on edullisia asuntoja tarjolla. Keskustasta tähän hintaan ei löydy asuntoa, joskin Mäntymäki alkaa olla aika lähellä. Siellä on myytävänä puutaloyksiö niukin naukin hintarajan alle.

Hieman kauempana eli Lausteella on myynnissä useita alle sadantuhannen euron asuntoja. Esimerkiksi käy 57 neliön kaksio hintaan 69 000 euroa. Siistikuntoiseksi mainittu huoneisto on heti vapaa ja kylpyhuone on remontoitu.

Lausteen kaksio on puolentoista kilometrin päässä Skanssin kauppakeskuksesta.

Kaksion kylpyhuoneen remontti on juuri valmistunut, välittäjä kertoo.

Tampere on sadantuhannen euron maksimibudjetilla operoivalle melko otollista ympäristöä. Nekalasta ja Pispalasta saa tähän hintaan yksiön. Hervannasta sekä Peltolammilta tarjolla on kolmio.

Multisillasta kaupataan useampia asuntoja, kuten 96 000 eurolla hyväkuntoisen näköistä 70,5 neliön kolmiota. Sen hintapyyntö on tamperelaiseksi edullinen.

Hissitalon neljännessä kerroksessa sijaitsevan tamperelaiskolmion keittiö on remontin jäljiltä hyväkuntoinen.

Rive LKV:n kiinteistövälittäjä Johanna Oksasella on kuitenkin selitys asiaan.

– Taloyhtiöön on tulossa putkiremontti, se on syy. Taloyhtiössä on tehty paljon muuta, mutta putkiremontti verottaa, Oksanen sanoo.

Hänen mukaansa satatuhatta euroa on yleensä ottaen käypä raha asuntokaupoissa Tampereella, jos pysytään keskusta-alueen ulkopuolella. Tähän hintaan voi saada hyväkuntoisenkin yksiön, jossa taloyhtiöön on tehty jo korjauksia.

– Se riittää, mutta ei keskustan alueella. Nekala, Kaukajärvi, Tesoma, Lielahti, Härmälästäkin vielä löytyy, Oksanen sanoo.

Lähiöissä myydään enintään sadantuhannen euron hintaan myös kaksioita ja jopa kolmioita, mutta yleensä niihin on tulossa taloyhtiöön suurempia remontteja.

– Satatuhatta on käypä raha, jos on valmis tinkimään asunnon koosta, sijainnista tai taloyhtiön korjaustarpeista.

Tampereen keskustassa yksiön hintaraja alkaa olla Oksasen mukaan 150 000 euroa ja kaksion reilu 200 000 euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusista taloista vaikea löytää sadantuhannen budjetilla huoneistoja joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Sen sijaan varsinkin 1970-luvun kerrostaloissa on myytävänä kasvukolmion kärjissä hyvinkin edullisia asuntoja.

Ostajan kannalta tilanne muuttuu sitä suotuisammaksi, mitä kauempaa pääkaupunkiseudulta asunnon hankkii.

Eri asia on se, minkälaisia remonttitarpeita näissä on tulevaisuudessa. Sen minkä kauppahinnassa voittaa, voi menettää tulevaisuuden korjausmenoissa.