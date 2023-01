Nämä kaupunginosat kiinnostavat nyt asunnonostajia

Oikotien vertailu Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista kertoo, mistä kaupunginosista mahdolliset asunnonostajat katselevat nyt asuntoja. Tämä voi antaa osviittaa siitä, mihin suuntaan asuntokauppa jatkossa kehittyy.

Kruunuvuorenranta on vielä osittain rakennusvaiheessa.

Oikotien asuntohakujen mukaan keskusta-alueet ovat edelleen suosiossa Suomen kuuden suurimman kaupungin omistusasuntomarkkinoilla. Tämä pätee myös Helsinkiin.

– Helsingin vetovoimaisimpia alueita olivat loka–joulukuussa jo pitkään hakutuloksissa ykkösenä ollut Etu-Töölö sekä Ullanlinna ja Kruununhaka, sanoo Oikotie Asuntojen johtaja Anna Leinonen tiedotteessa.

Helsingissä hakutuloksissa korkealle nousivat loka–joulukuussa kantakaupungin ohella myös Munkkiniemi, Lauttasaari, Kulosaari ja uutena Kruunuvuorenranta ja Kaitalahti.

Oikotien mukaan Kruunuvuorenrannan vetovoima on kasvussa. Kun rakenteilla oleva Kruunuvuorensilta valmistuu, matka-aika keskustaan lyhenee olennaisesti.

– Erityisen kiinnostavaa Helsingissä on Kruunuvuorenrannan nousu näin korkealle. Kyseessähän on kaupunginosa, jonne on maata pitkin keskustasta kymmenen kilometriä. Rakenteilla oleva Kruunuvuorensilta muuttaa kuitenkin muutaman vuoden kuluttua tilannetta, Leinonen sanoo.

Espoossa suurin yllätys on puolestaan Leppävaaran sijoituksen heikentyminen ja Vantaalla pientalovaltaisten alueiden kiinnostavuuden lisääntyminen. Tikkurila ja Myyrmäki jatkavat Vantaalla kolmen kärjessä, mutta niiden väliin kiilasi pientalovaltainen Ylästö.

– Leppävaara ei ole ollut hakutuloksissa näin alhaalla eli sijalla seitsemän ainakaan kahteen vuoteen, Leinonen sanoo.

Tampereella vetovoima jakautuu keskustan ja sen ulkopuolella tai jopa maaseudulla sijaitsevien alueiden kesken. Turussa haetuimpia alueita ovat keskustan lisäksi itäiset kaupunginosat. Oulussa keskustan ja etenkin Tuiran suosio jatkuu yhä selvänä.

Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimavertailu koostuu Oikotien omistusasuntomyynti-ilmoitusten katselumääristä. Oikotie seuraa kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien katselumääriä kolmen kuukauden välein.

Alla ovat listat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun tämän hetken kymmenestä haetuimmasta kaupunginosasta.

Oikotie Asunnot -palvelua käyttää viikoittain yli miljoona käyttäjää.

Helsingin haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.Etu-Töölö

2.Ullanlinna

3.Kruununhaka

4.Munkkiniemi

5.Kruunuvuorenranta

6.Myllykallio (osa Lauttasaarta)

7.Kotkavuori (osa Lauttasaarta)

8.Vattuniemi (osa Lauttasaarta)

9.Taka-Töölö

10.Kulosaari

Espoon haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.Tapiola

2.Olari

3.Westend

4.Matinkylä

5.Haukilahti

6.Laaksolahti

7.Leppävaara

8.Mankkaa

9.Lintuvaara

10.Saunalahti

Vantaan haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.Tikkurila

2.Ylästö

3.Myyrmäki

4.Kivistö

5.Martinlaakso

6.Korso

7.Kartanonkoski

8.Rajakylä

9.Hiekkaharju

10.Kaivoksela

Tampereen haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.Pyynikinrinne

2.Viinikka

3.Saarlahti

4.Hervanta

5.Kaleva

6.Koivistonkylä

7.Kyttälä

8.Nalkala

9.Pyynikki

10.Keskusta

Oulun haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.Tuira

2.Keskusta

3.Vaara

4.Pokkinen

5.Karjasilta

6.Vanhatulli

7.Kaukovainio

8.Höyhtyä

9.Toppilansalmi

10.Kaakkuri

Turun haetuimmat kaupunginosat 1.10.–31.12.2022

1.VII kaupunginosa (keskusta)

2.Erikvalla

3.VI kaupunginosa (keskusta)

4.VII kaupunginosa

5.Nummi

6.VI kaupunginosa

7.Varissuo

8.Port Arthur

9.Runosmäki

10.Pääskyvuori

