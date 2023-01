Kuluttajavirasto kehottaa tarkkaan harkintaan sähkösopimuksen teossa.

Sähköyhtiöiden tarjoamien sopimuksien ääripäät ovat talven edetessä lähentyneet toisiaan. Myös hintataso on hieman laskenut syksyyn verrattuna.

Energiaviraston ylläpitämän sahkonhinta.fi-vertailusivuston mukaan keskiviikkona määräaikaisen, kiinteähintaisen sähkösopimuksen sai halvimmillaan hinnalla 22 senttiä kilowattitunnilta. Kallein hinta oli 26,5 senttiä kilowattitunnilta.

Kyseessä on maksu sähköenergiasta eikä siinä ole mukana kiinteää kuukausimaksua tai sähkön siirtohintaa.

Osaltaan sähkön hintaa laskee määräaikainen arvonlisäveron alennus. Veronalennus on voimassa joulukuusta huhtikuuhun ja sen aikana sähköenergiasta perittävä arvonlisävero on kymmenen prosenttia tavanomaisen 24 prosentin sijaan.

Hinnat ovat vertailun mukaan nyt samat, oli kulutus sitten kerrostaloasukkaan parituhatta kilowattituntia vuodessa tai sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan 18 000 kilowattituntia vuodessa.

Ero kalleimman ja halvimman hinnan välillä on siten pienentynyt. Kun Taloussanomat lokakuussa vertasi hintoja, määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen sai halvimmillaan 28,53 sentillä kilowattitunnilta. Kallein hinta oli 43,33 senttiä kilowattitunnilta.

Kun lokakuussa kallein hinta oli 52 prosenttia suurempi kuin halvin, on ero nyt 20 prosenttia.

Koko vuodelle laskettuna kerrostaloasukkaan sähköenergialasku olisi nyt edullisimmalla 0,22 sentin hinnalla 491 euroa. Kalleimmalla sopimuksella lasku olisi 576 euroa.

Omakotiasujalla, jolla sähkölämmitys nostaisi vuosikulutuksen 18 000 kilowattituntiin, lasku olisi koko vuodelta pienimmillään 4 020 euroa ja suurimmillaan 4 813 euroa.

Syksyn ja talven aikana on kauhisteltu pörssisähkön hintaa ja hämmästelty sen voimakasta vaihtelua. Hintojen noustua sähkömarkkinoilla voimakkaasti sähköyhtiöt eivät enää käytännössä tarjonneet muita kuin pörssisähkön hintaan sidottuja sopimuksia.

Markkinoiden hiukan tasaannuttua ja kansalaisten ja poliitikkojen moitittua sähkönmyyjiä liian kalliista hinnoista monet yhtiöt ovat tuoneet markkinoille lähtöhinnaltaan aiempaa edullisempia sopimuksia, joissa on mukana niin sanotun käyttö- tai kulutusvaikutuksen mukaan hintaa muuttava mekanismi.

Tällaisessa sopimuksessa sähkön lopullinen hinta määräytyy sen mukaan, käyttääkö sähköä korkean vai matalan hinnan aikana. Kulutustuntien hintaa esimerkiksi verrataan sähköpörssistä johdettuun kuukauden keskihintaan, ja jos onnistuu keskittämään kulutustaan keskihintaa alemman hinnan tunneille, voi selvitä perushintaa alemmalla taksalla. Jos taas kulutus keskittyy korkeamman hinnan tunneille, oma sähkötaksa nousee perushintaa korkeammaksi.

Näin kuvattuna järjestelmä on – ehkä – selkeä, mutta käytännössä taksan laskumenetelmä on hankalampi hahmottaa. Puhumattakaan sen arvioimisesta, kuinka paljon oman kulutuksensa ajankohtaa pystyy säätelemään ja mikä mekanismin vaikutus on omaan sähkölaskuun.

– Sähkö on välttämättömyyspalvelu, jota ilman ei voi tulla toimeen. Näissä välttämättömyyspalveluissa on erityisen tärkeää, että hinta on mahdollisimman ennustettava ja läpinäkyvä, Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Matias Kinnunen sanoo Taloussanomille.

– Kuluttajalle on keskeistä, että on ennakoitavaa miten hinta muodostuu ja että hinnanmuodostus on läpinäkyvää, että laskun tullessa sen oikeellisuuden pystyy tarkistamaan.

Mikäli sähkösopimuksen tekeminen on ajankohtaista, Kinnunen kehottaa huolelliseen harkintaan. Tärkeää on tietää, millaista on oma sähkönkulutus ja millainen sopimus omaan tilanteeseen sopii. Tärkeää on myös sopimuksen pituus.

– Markkinatilanne on ollut hyvin epävarma ja hinnanvaihtelut suuria. Sopimuksen voimassaolo ja määräajan pituus on siksi hyvä miettiä tarkkaan, Kinnunen sanoo.

Sähköasioista tulee nyt Kuluttajavirastolle paljon yhteydenottoja. Ne liittyvät pääsääntöisesti sähkön hintaan yleisesti ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnankorotuksiin. Uusista sopimustyypeistä, joissa hinta muodostuu kiinteästä ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta, yhteydenotot ovat toistaiseksi olleet yksittäisiä.

– Olemme tietoisia, että joillakin yhtiöillä on tällaisia sopimuksia tarjolla. Seuraamme ilmoitusten ja omien havaintojemme perusteella, onko näitä aihetta tarkastella lähemmin.