Suomen äveriäimmällä postinumeroalueella asuvien tulot ovat liki neljä kertaa niin suuret kuin alueella, jolla tulot ovat pienimmät. Taloussanomien laskurista näet, miten paljon kotiseudullasi ansaitaan.

Espoon Westendissä mediaanitulot ovat Suomen suurimmat. Toiseksi kovimmat tulot ovat Espoon vieressä sijaitsevan Kirkkonummen Sundsbergissä. Espoo, Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat ylipäätään tulojen suhteen omaa luokkaansa.

Kymmenen suurituloisimman postinumeroalueen joukossa on viisi espoolaista postinumeroaluetta. Viidennellä sijalla on ensimmäinen Helsingin postinumeroalue, Kaartinkaupunki.

Tiedot perustuvat Verohallinnon avoimeen tietokantaan, josta Taloussanomat keräsi postinumeroalueiden asukkaiden tulotiedot.

Tuloista on otettu mukaan mediaani eli keskimmäinen luku. Koska yksittäiset suurituloiset saattavat nostaa keskiarvoa merkittävästi, mediaani kertoo todellisesta tilanteesta keskiarvoa paremmin.

Mukana ei ole kaikkia postinumeroalueita, koska pienimpien alueiden tiedot on salattu tietosuojasyistä. Niistä näkyy koko kunnan mediaanien keskiarvo tähdellä merkittynä. Tarkat tiedot löytyvät yli 77 prosentille veronmaksajista.

Mediaanitulo Westendissä on 4 183 euroa kuukaudessa. Myös Sundsbergissä ja Espoon Friisilässä mediaanitulot ovat yli 4 000 euroa kuukaudessa. Muilla postinumeroalueilla ne ovat alle 4 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaalla on vähiten suurituloisia alueita. Siellä tulojen perusteella varakkainta väkeä asuu Ylästössä, jossa mediaanitulo on 3 411 euroa kuukaudessa.

Matalin mediaanitulo, 1 062 euroa kuukaudessa, on Kalajoen Kannus Keskus -postinumeroalueella. Siellä asuvien tulot ovat vain hieman yli neljännes Westendissä asuvien tuloista.

Kannus Keskus -postinumeroalue sijaitsee kolmen kunnan alueella. Hakukoneemme näyttää myös Kannuksen ja Kokkolan alueella sijaitsevat Kannus Keskukset. Niissä asuvien mediaanitulot ovat kuitenkin suuremmat kuin Kalajoen puolella sijaitsevan alueen asukkaiden tulot.

Vertailun toiseksi pienimmät tulot ovat Kuopioon kuuluvan Suonenjoen keskuksessa ja kolmanneksi pienimmät Hämeenlinnan Evolla.

Toisaalta eivät Espoossakaan kaikki ole hyvätuloisia. Espoon Otaniemen postinumeroalue on maan neljänneksi pienituloisin. Otaniemessä sijaitsee kuitenkin Aalto-yliopisto ja alueella asuu paljon opiskelijoita, mikä selittää tilannetta.

Alla olevassa faktalaatikossa on kerrottu tarkemmin, miten vertailu on tehty.

Sen alapuolisesta hakukoneesta voit katsoa millaiset tulot omalla asuinalueellasi on. Klikkaamalla sarakkeiden päällä olevia selitteitä pystyt järjestämään tietoja kunnittain tai tuloittain.

Näin tutkittiin Taloussanomat keräsi postinumeroalueiden asukkaiden tulotiedot Verohallinnon avoimesta tilastotietokannasta. Taulukon luvut sisältävät verovelvollisten henkilöasiakkaiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Tilasto ei huomioi mahdollisia muutosverotuksen tietoja. Luvuista on laskettu mediaani, eli alueen tilastollisesti keskimmäinen luku. Tiedot ovat tuoreimmalta verovuodelta, eli vuodelta 2021. Kuukausitulo on saatu jakamalla vuositulot 12:lla. Tiedot eivät sisällä verovapaita tuloja, kuten toimeentulotuki, asumistuki ja lapsilisät. Tiedoista puuttuvat myös ne ihmisten tulot, joihin Verohallinnolla ei ole tiedonsaantioikeutta. Pienimpien postinumeroalueiden tiedot on salattu tietosuojasyistä. Tarkat tiedot löytyvät yli 77 prosentille veronmaksajista. Salatuissa postinumeroalueissa näkyy kuitenkin koko kunnan keskiarvo (mediaani) tähdellä merkittynä. Alla olevasta taulukosta voit etsiä oman postinumeroalueesi. Haku toimii postinumeron tai alueen nimen perusteella. Mikäli postinumero jakautuu useamman kunnan alueelle, alue on tilastossa useammalla rivillä.

Uudenmaan postinumeroalueet johtavat tilastoa. Niiden ulkopuolella suurituloisin on Oulun Hiukkava. Se on listan 31:s. Siellä kuukausitulojen mediaani on 3 259 euroa.

Lahden Kolava ja Jalkaranta, Kuopion Tahkovuori sekä Nurmon keskus ja Maarianhaminan postinumeroalueeseen kuuluvat Lemland ja Jomala pärjäävät Uudenmaan ulkopuolisista alueista hyvin. Niissä mediaanitulot ovat yli 3 000 euroa kuukaudessa.

Myös Hämeenlinnan Ruununmyllyssä, Ylöjärven Pinsiössä, Liedon Littoisissa ja Vanhalinnassa sekä Janakkalan Harvialassa ja Kaarinan Nummi-Ylioppilaskylässä ylletään yli 3 000 euron kuukausituloihin.

Suurimmista kaupungeista esimerkiksi kaikilla Tampereen ja Turun postinumeroalueilla mediaanitulo on alle 3 000 euroa.

Verohallinto kertoo, että henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot olivat vuonna 2021 yhteensä miltei 160 miljardia euroa. Määrä oli 6,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Ansiotulojen positiivista kehitystä selittää etenkin työllisyyden koheneminen.

Veronalaisten ansiotulojen määrä nousi vuodesta 2020 vuoteen 2021 nelisen prosenttia oli 145 miljardiin euroon. Veronalaisia pääomatuloja kertyi 14,8 miljardia euroa, mikä oli yli kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin.