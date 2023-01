Ruotsalaisyhtiö aikoo houkutella Suomesta työntekijöitä akkutehtaaseen – ”Tulee 60-luku mieleen”

Pohjois-Ruotsin työmarkkinat eivät pysty tyydyttämään valtavan akkutehtaan työvoimatarpeita.

Ruotsin Skellefteåssa akkutehdasta pyörittävä Northvolt aikoo haalia uudelle tehtaalleen työntekijöitä Suomesta.

Tehdas on täydellä kapasiteetilla toimiessaan Euroopan suurin akkuja valmistava tehdaslaitos.

Hanketta uhkaa kuitenkin hidastaa työvoimapula, minkä takia tehdas aikoo tehdä vuoden alussa rekrytointikierroksen Suomessa.

– Ilman suunnitelmaa meidän on turvauduttava työperäiseen maahanmuuttoon, sanoo Northvoltin viestintäjohtaja Anders Thor Dagens Industri-lehdelle.

Yhtiön tarkoitus on tehdä tammikuussa kierros suomalaisissa kaupungeissa ja houkutella sieltä työntekijöitä. Ohjelmassa ovat länsirannikon kaupungit Oulu, Kokkola ja Vaasa. Northvoltissa työskentelee jo yli sata eri kansallisuutta.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kommentoi rekrytointihanketta Twitterissä.

Northvolt kertoo palkanneensa viime vuoden aikana 2000 työntekijää, mutta tarvitsevansa tänä vuonna saman verran lisää. Suuri osa työntekijöistä on palkattu Skellefteåån.

Kun Skellefteån tuotantolaitos on täydessä vauhdissa, sen on määrä työllistää nelisen tuhatta työntekijää.

Thorin mukaan Ruotsi on jäämässä akkuteollisuuden alalla jälkeen esimerkiksi Saksasta, Etelä-Koreasta ja Yhdysvalloista, koska näissä sijoitetaan Ruotsia enemmän koulutukseen ja tutkimukseen.

Northvolt on perustettu vuonna 2016 ja sen taustalla on aiemmin sähköautovalmistaja Teslassa toiminutta johtoa. Yhtiö on solminut sopimuksia muun muassa BMW:n, Scanian, Volkswagenin, Volvon ja Polestarin kanssa.