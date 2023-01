Inkoon tehdashankkeen takana on Sveitsiin muuttanut monimiljonääri

Asiantuntija ihmettelee hankkeen aikataulua ja teknologiavalmiutta.

Energiateollisuuspomo Tore Ivar Slettemoen on miljardööri Norjan kruunuissa.

Inkooseen massiivista terästehdasta kaavailevan norjalaisen Blastr Green Steelin takana on miljardiomaisuuden hankkinut energiateollisuusvaikuttaja Tore Ivar Slettemoen, 64.

Slettemoen on Norjan tunnetuimpia tuulivoiman kehittäjiä ja norjalaisen akkuyhtiön Freyrin perustajia. Dagens Næringslivin mukaan hän on ansainnut suuren osan miljardin dollarin omaisuudestaan, kun Freyr listautui pörssiin New Yorkissa viime vuonna sulauduttuaan Caymansaarilla toimivaan Energy Acquisitioniin.

Slettemoenin hallussa olevilla yhtiöillä oli loppuvuonna lähes 7,2 prosenttia norjalaisesta akkuyhtiöstä. Osuuden arvo oli tuolloin hieman yli 1,1 miljardia Norjan kruunua, vajaat sata miljoonaa euroa nykyisellä kurssilla.

Lehden mukaan vuodesta 2020 vuoteen 2021 Slettemoenin omaisuus kasvoi noin 45 miljoonasta Norjan kruunusta 516 miljoonaan Norjan kruunuun eli 49 miljoonaan euroon.

Hän omistaa Suomen Asiakastiedon mukaan Blastrista 59 prosenttia ja on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Slettemoen on Blastrin suurin omistaja sijoitusyhtiö Vanir Green Industriesien (VGI) kautta.

Slettemoenin kotipaikaksi on ilmoitettu Norja, mutta mies on norjalaismedian mukaan muuttanut Lillestrømistä Zugin alppikaupunkiin Sveitsiin.

Slettemoen kertoo LinkedInissä, että hänellä on laaja tausta rahoituksessa, projektinhallinnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä muun muassa akku-, energia- ja tuulivoimateollisuudessa.

Vaasan hanke selvitysvaiheessa

Suomessa Freyr on jo tunnettu hankkeesta, jossa suunnitellaan akkumateriaalitehdasta Vaasaan. Tavoitteena on käynnistää hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointi alkuvuodesta, kaupunki tiedotti.

VGI:n tytäryhtiöitä ovat hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiratkaisuja kehittävä Removr, vihreän metanolin tuotantoa kehittävä Freija ja tuulivoimayhtiö Njordr. Sen tytäryhtiö Nordi on alkanut rakentaa hankkeita Suomessa.

” Ei sitä neljää miljardia heti löydy, se on selvä.

Blastrin Inkoon-hanketta on kiitelty paljon, sillä se toisi runsaasti työpaikkoja, lisäisi uskoa Suomeen houkuttelevana vihreän teknologia sijoitusympäristönä ja vauhdittaisi terästeollisuuden siirtymää kohtia hiilineutraalia tuotantoa.

Toisaalta tiistain uutispaukun alkuinnostuksen jälkeen luvut ja yhtiön taustatiedot hämmentävät.

Tehtaan rakennusaikataulu on erittäin tiukka, valtavasta neljän miljardin euron rahoituksesta ei ole vielä tietoa, ja kyseessä on startup-yritys, jolla ei ole terästeollisuuden osaamista. Lisäksi tehdas on valtava sähkösyöppö.

Tiettyä uskottavuutta tuo, että ruotsalaismedian mukaan Blastrilla on jo taskussaan marraskuussa allekirjoitettu aiesopimus Yhdysvaltain suurimpiin kuuluvan monialayhtiön Cargillin kanssa. Yhtiön tavoitteena on kehittää toimitusketjua raakateräkselle, joka tuotetaan ilman fossiilisia polttoaineita.

Yhtiön toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen aloitti tehtävässään varsinaisesti vasta tällä viikolla. Wittusen kertoi Helsingin Sanomille, että Inkoon tehtaan rahoitus on vielä täysin auki. HS:n mukaan Suomi ei ole luvannut investointiin julkista rahoitusta.

Yhteenä varteenotettavana rahoitustahona on Euroopan unioni ja eurooppalaiset rahoitustahot.

– Todennäköinen paikka, josta he rahaa hankkivat, on Euroopan investointipankki (EIP), materiaali- ja konetekniikan professori Jukka Kömi Oulun yliopistosta arvelee.

Kömillä on terästeollisuustausta Outokummussa, Rautaruukilla ja SSAB:ssa, ja hän ollut niiden isoissa Suomen-investoinneissa mukana. Oulussa toimii terästutkimuskeskus, joka on mukana vihreän terästeknologian hankkeissa, myös SSAB:n.

Ruotsalaiset ehtivät jo rahakirstuille

Ruotsalaiset ovat ehtineetkin jo rahoituslähteille. H2 Green Steel, startupiksi luokiteltava ruotsalaisyhtiö kertoi lokakuussa näyttävästä yritysyhteistyökuviosta vihreän teräksen valmistuslaitosta varten. Mukana on muun muassa Bill Gatesin perustama Breakthrough Energy ja autotehdas Mercedez-Benz.

Rahoittajina on muun muassa eurooppalaispankkeja, EIP ja Ruotsin valtion luottolaitos Kokonaissumma on 4,55 miljardia euroa Bloombergin mukaan, ja siitä EIP:n osuus on 1,25 miljardia euroa.

H2 Green Steelin on tarkoitus alkaa tuottaa vuosittain viisi miljoonaa tonnia vihreää terästä Bodenissa vuoteen 2030 mennessä, kun aikataulua pidennettiin. Norrbotteniin rakennetaan myös vetylaitos.

Inkoon-tehtaan tuotannon on suunniteltu alkavan sen kokoluokkaan nähden hyvin nopealla aikataululla, jo vuoden 2026 lopulla.

– Luultavasti tässä mennään samoilla linjoilla. Syynä on yksinkertaisesti se, että Eurooppa on päättänyt uusia terästeollisuutensa, kuten myös eurooppalainen terästeollisuus (Eurofer). Millä aikajänteellä ja millä kuviolla sitä pyöritetään, se on kysymysmerkki.

– Ei sitä neljää miljardia heti löydy, se on selvä.

Tehtaan rakentamista kerrotulla aikataululla Kömi pitää epäuskottavana, jos aikataululla viitataan siihen, että tuotanto tapahtuu vetypelkistyksen ja valokaaripohjaisen uunin yhdistelmällä ja tuottaa aidosti päästötöntä eli vihreää terästä.

Ensimmäinen pilottilaitos on Luulajassa, Ruotsissa.

– Kaikki muu eli terästehtaan rakentaminen kyllä onnistuu ehkä, jos on rahaa, mutta vetypelkistys ei onnistu. Sitä teknologiaa ei saa rahalla, sitä ei kerta kaikkiaan ole vielä olemassa.

Lue lisää: Tällainen on norjalais­yhtiön suunnittelema miljardi­hanke Suomessa – ”Haasteita on kyllä varmasti edessä”

Lue lisää: Suomeen on tulossa norjalaisten jättitehdas – riittävätkö sähkö, työvoima ja kysyntä?

Lue lisää: HS: Tällainen on Suomeen miljardi­tehdasta pystyttävä norjalais­yhtiö – ei vielä lainkaan liike­vaihtoa