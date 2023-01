Nyt se on varmaa! Näin paljon venäläiset hamusivat kiinteistöjä Suomesta viime vuonna

Vuosi 2022 oli ennätysvuosi venäläisten kiinteistökaupoissa puolustusministeriön ostolupien perusteella.

Venäläiset tekivät Suomessa kiinteistökauppaa ennätystahtia viime vuonna. Tilastointi on vielä kesken, mutta alustavien ja siis vielä epävirallisten tietojen perusteella lupapäätöksiä tehtiin puolustusministeriössä 853 kappaletta.

Venäläisille annettiin 275 päätöstä, joista 2 kielteisiä.

Määrä on korkeampi kuin vuosina 2020 tai 2021, mutta myös lupahakemusten kokonaismäärä on noussut. Venäläisten hakijoiden osuus hakijoista on pysynyt samalla tasolla eli noin 30 prosentissa.

Kielteiset päätökset osuivat Kankaanpäähän ja Kotkaan.

Joulukuun alussa ministeri Antti Kaikkosen (kesk) johtama puolustusministeriö esti entisen vanhainkodin myymisen venäläisostajalle: kiinteistö sijaitsi lähellä Niinisalon varuskunta- ja ampuma-aluetta. Lisäksi ministeriö ei antanut venäläisen naisen ostaa rintamamiestaloa Kotkasta puutteellisten hakemustietojen ja ostajan ”yhteistyökyvyttömyyden” takia.

Lain mukaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolesta tulevan ostajan täytyy hakea ostolupa hankinnalleen puolustusministeriöstä, joka katsoo, ettei kiinteistö ole liian lähellä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alueita.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) esti kiinteistökaupan Kankaanpäässä.

Putinin aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ei juurikaan laimentanut venäläisten kiinnostusta suomalaisia kiinteistöjä kohtaan, sen sijaan tiukentuneet viisumirajoitukset syyskuussa näkyi heti lupahakemusten määrässä.

Vielä elokuussa arvioitiin, että venäläisille myönnettäisiin jopa yli 300 lupaa vuonna 2022.

Tuosta arviosta siis jäätiin.

Mielenkiintoista on nähdä, mikä on venäläisten ostohalukkuus vuonna 2023. Vuoden alusta tuli voimaan tiukennuksia lupakäytäntöihin. Ministeriö voi nyt lain mukaan evätä kiinteistöoston myös kansallisen turvallisuuden perusteella.

Venäläisten kauppojen valvominen ei kuitenkaan ole aukotonta. Lupaa ei tarvitse hakea muun muassa sukulaiskauppoihin eikä asunto-osakkeiden hankintaan. Lisäksi lakia voidaan kiertää välikäsien eli bulvaanien avulla.

Lue lisää: Kommentti: Putinia tukevat venäläiset ovat kiinteistö- ja asunto­kaupoissa niskan päällä Suomessa – tässä viisi jäätävää syytä

Puolustusministeriö asettikin syksyllä työryhmän miettimään lisärajoituksia venäläisten kiinteistökauppoihin. Työryhmän väliraportin mukaan kiinteistökauppojen täyskielto venäläisille ei tule kyseeseen.

Työryhmän työ valmistuu helmikuussa.