Postin toimitusjohtajan jättitienestit ihmetyttävät palveluihin pettyneitä – ”Palkka on aivan kohdallaan”

Postin toimitusjohtajan 911 000 euron ansiot eivät yhtiön hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen mielestä ole liian suuret. Hänestä Postin tulospalkkiot ovat hyvinkin laihoja.

Jos Postin toimitusjohtajan Turkka Kuusiston palkka ja palkkiot vuodelta 2021 jaetaan 365:llä, hän ansaitsi vuoden jokaisena päivänä noin 2 500 euroa. Postin hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen mielestä palkka on kohdallaan.

Johtajien ansiot Posti Groupissa eivät yhtiön hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen mielestä suinkaan ole ylisuuria, päinvastoin.

– Postin toimitusjohtajan ja johdon palkkiot eivät ole millään tavalla edes keskiarvoissa verrattuna kilpailijoiden maksamiin palkkoihin, hän sanoo.

Posti selvittää palkkatasoaan vuosittain ulkopuolisen toimijan avulla. Yhtiötä ja sen palkkausta verrataan kilpailijoihin ja niiden tarjoamaan kompensaatioon Suomessa. Vertailukriteereinä ovat muun muassa myynnin suuruus, henkilökunnan määrä ja toiminnan vastaavuus.

– Pidämme hyvin huolen siitä, että palkkiot ovat sellaisia, että saamme tarvittavan tasoisia johtajia, mutta sellaisia, että ei lähdetä rönsyilemään, Suvanto-Harsaae sanoo.

Asia nousi julkisuuteen viime viikolla, kun Kauppalehti kertoi, että toimitusjohtaja Turkka Kuusisto ansaitsee valtion omistamien noteeraamattomien yhtiöiden toimitusjohtajista eniten. Vuonna 2021 hänen kokonaisansionsa olivat 910 993 euroa.

Kuusisto sai palkkaa 451 901 euroa. Summa sisältää luontaisedut ja vakuutusturvaedut. Lisäksi hän sai lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioita 7 200 euroa enemmän kuin palkkaa eli 459 092 euroa. Kummankin pituisista kannustimista kertyi noin 230 000 euroa euroa.

– Kokonaisuudessaan Kuusiston palkka on aivan oikealla kohdalla, Suvanto-Harsaae arvioi.

Sanna Suvanto-Harsaaen mukaan Postin johdon palkkiot eivät yllä edes kilpailijoiden maksamiin keskiarvoihin.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Postin hallitus. Hallintoneuvoston puheenjohtajana viime vuonna aloittanut kansanedustaja Aki Lindén (sd) kommentoi, että hallintoneuvosto seuraa hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa jälkeenpäin. Lisäksi se ottaa kantaa erittäin laajakantoisiin Postia koskeviin muutoksiin ja seuraa postinjakelua.

– Valtionyhtiöissä noudatetaan palkitsemisessa valtion omistajaohjausyksikön hyväksymiä periaatteellisia linjauksia, Lindén huomauttaa.

Muuttuvien palkkion osien yhteissumma ei hänen tietojensa mukaan saa olla yli 120 prosenttia peruspalkasta.

Toimitusjohtajana Kuusisto aloitti helmikuussa 2020, mutta toimi väliaikaisena toimitusjohtajana lokakuusta 2019 lähtien. Hän on kuulunut Postin johtoryhmään vuodesta 2016. Vuosina 2016–2018 hän johti Postipalvelut-liiketoimintaa ja vuodesta 2019 Paketti ja verkkokauppa -ryhmää.

Osa pitkän ajan palkkioista tulee ajalta, jolloin Kuusisto ei vielä ollut toimitusjohtaja.

– Jos hän olisi tullut ulkopuolelta taloon, näitä ei olisi.

Kuusiston palkka heijastaa sitä, että toimitusjohtajakausi on hänen ensimmäisensä. Esimerkiksi hänen edeltäjänsä Heikki Malinen ansaitsi enemmän kuin hän.

Suuri osa palkkioista on kytketty yhtiön liiketulokseen ja kannattavuuteen. Suvanto-Harsaaen mukaan palkkiot tulevat matemaattisin perustein, eikä niissä ole minkäänlaista pärstäkerrointa. Hänestä Kuusisto veti pakettibisnestä ansiokkaasti ja on kannustimensa ansainnut.

Turkka Kuusisto on pyrkinyt vähentämään johdon ja työntekijöiden välistä etäisyyttä.

Yhtiössä on takavuosilta kaksi pitkäaikaista kannustinohjelmaa, mikä Suvanto-Harsaaesta on omalaatuista. Toisesta on sovittu ennen vuotta 2020, jolloin hänet valittiin hallitukseen.

– Kannustinohjelman ajatuksena oli saada johto pysymään yhtiössä murroksessa, jossa kirjeposti vähenee radikaalisti ja pakettien kuljettaminen lisääntyy.

Suvanto-Harsaae muistuttaa, että Postissa oli kriisi vuonna 2019. Sählingin seurauksena sekä Malinen että omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja pääministeri Antti Rinne erosivat.

Kuusiston ansiot ovat herättäneet närää sosiaalisessa mediassa. Arvostelijat ovat kummastelleet, millä perusteella hänelle maksetaan näin paljon palkkaa, vaikka Posti mokailee jatkuvasti.

Suvanto-Harsaae muistuttaa, että Posti on vanha yhtiö ja maine tulee takavuosilta – aika lailla ansaitusti. Hänen mukaansa monia asioita on mennyt vikaan.

– Varsinainen asiakastyytyväisyys ei ehkä ole ollut ihan Postin ytimessä.

Tätä taustaa vasten virheet muistetaan pitkään.

– Vaikka koko vuoden kaikki olisi mennyt hyvin, mutta yhtenä päivänä joku menee vikaan, ihmiset sanovat, että taas Posti töppäsi.

Sanna Suvanto-Harsaae myöntää, että Postin asiakaspalvelussa on yhä parantamisen varaa.

Ongelmien suuruutta kuvaa se, että Facebookiin on perustettu ryhmiä, joissa ruoditaan postinkulun surkeutta. Ihmiset kertovat kirjeistä ja paketeista, jotka eivät tule perille tai katoavat, pitkistä toimitusajoista ja paketeista, jotka lähetetään takaisin, koska vastaanottaja ei ole koskaan saanut saapumisilmoitusta.

Tyytyväisyys pakettien lähettämiseen on Suvanto-Harsaaen mukaan hyvää, mutta virheitä sattuu yhä. Hän sanoo, että niitä pitää karsia, mutta erityisen tärkeää on, että palvelu on asiakaskeskeistä.

– Olemme vasta matkalla tähän. Parantamista on.

Milloin olette määränpäässä?

– Ei varmaan koskaan. Asiakaspalvelubisneksessä tämä on ikuinen tavoite, sillä vaatimukset kasvavat koko ajan.

Asiakaspalvelu on Suvanto-Harsaaen mukaan iso osa yhtiön strategiaa, jonka se otti käyttöön pari vuotta sitten.

Liiketuloksen ja kannattavuuden lisäksi pitkäaikaisen kannustinohjelmaan on tuotu hiilipäästöjen vähentäminen ja toisen tyyppinen asiakastyytyväisyys kuin aikaisemmin, sekä työntekijöiden sitoutuminen.

Nyt puolet koko henkilöstöstä on jonkinlaisen tulospalkkauksen piirissä. Kuusiston johdolla on lisätty johdon ja työntekijöiden yhteistyötä.

– Minäkin syön lounaan luottamusmiesten kanssa vähintään kerran vuodessa, Suvanto-Harsaae kertoo.

Posti on hänestä kuin mikä tahansa kaupallinen yhtiö. Se on kolmessa vuodessa maksanut Suomen valtiolle 90 miljoonaa euroa osinkoina.

Suvanto-Harsaae asuu Tanskassa ja vertaa Postia pohjoismaiseen isoveljeensä Postnordiin. Hänen mukaansa Posti teki viime vuoden tammi–syyskuussa sitä paremman tuloksen.

– Tätä perspektiiviä vasten toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkaus on linjassa.

Posti kärsii työvoimapulasta. Suvanto-Harsaaen mukaan työntekijöiden palkkojen nosto ei ole ratkaisisi ongelmaa, koska yhtiön pitäisi sen takia nostaa hintojaan.

Työvoimapula koettelee myös Postia. Postinkantajien ja monien muiden työntekijöiden saaminen on haastavaa.

Eikö väkeä voisi houkutella palkalla?

– Kyse on tasapainosta. Jos nostamme jakelumaksuja tai postimerkkien hintoja, sama henkilö, joka vaatii maksamaan lisää palkkaa, huutaa, Suvanto-Harsaae kuvaa.

