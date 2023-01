Kommentti: Hyvätuloisenkin sähkötuessa voi olla järkeä

Sähkön raju kallistuminen rasittaa koko taloutta eikä vain kansalaisten sähkölaskuja. Siksi hyvätuloisenkin sähkötuessa voi olla itua, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Sähkön radikaali kallistuminen on koko kansakuntaa ja koko kansantaloutta rasittava vitsaus, sillä sähkö on yhteiskunnan keskeisiä ja välttämättömiä perushyödykkeitä. Sähköä on lähes jokaisen pakko käyttää, maksoi mitä maksoi.

Entistä suurempiin sähkölaskuihin pakosta hupeneva rahamäärä köyhdyttää käytännössä kaikkia muita kuin hinnan noususta muikeita voittoja rahastavia energiayhtiöitä.

Eniten sähkön hintashokki rasittaa niiden kansalaisten taloutta, joiden sähkölaskut ovat paisuneet eniten. Yksinkertaisimmillaan iskun voima määräytyy käytettävien kilowattien määrästä, sähkösopimuksen kilowattihinnasta ja näistä syntyvän laskun muutoksesta.

Kuinka ison suhteellisen loven sähkölaskun paisuminen iskee itse kunkin kukkaroon, se riippuu sähkölaskun lisäksi niiden tulojen ja varojen määrästä, joilla lasku on maksettava.

Pienituloisen kokema sähköshokki on tyypillisesti vaikeampi kuin suurituloisen, sillä pienituloisen pieneenkin sähkölaskuun hupenee helposti suhteellisen suuri osa niukoista tuloista.

Suurituloinen taas kärsii herkästi pienituloista raskaammasta euromääräisestä sähköshokista, sillä suurituloinen kuluttaa sähköä tyypillisesti tuntuvasti enemmän kuin pienituloinen ja siksi sähkölaskun loppusummakin on suurempi ja paisuu enemmän.

Sinänsä selkeästä asetelmasta on vaikea suoraan tai varsinkaan kiistattomasti päätellä, miten, kuinka paljon – ja kenelle – valtion olisi viisasta suunnata sähkötukea.

Tuskin ainoa oikea tulkinta

Jos sivuutetaan kysymys (ja kiistely) siitä, onko valtion ylipäätään tarpeen tai järkevää tukea kenenkään sähkölaskuja, kiisteltäväksi jää ehkä vielä vaikeampi kysymys tuen kohdentamisesta:

Kun tukirahaa ei kuitenkaan ole rajattomasti, kenen laskuja on mielekästä tukea.

Ja oikeastaan keskeisen kiistakysymyksen voi rajata tuotakin tarkemmin, sillä sähkökriisin ahtaalle ajamien vähävaraisten tukemisesta on vaikea saada riitaa aikaan, mutta hyvätuloisten tukemisesta syntyy sitäkin helpommin erimielisyyttä.

Yksi yleinen ja varsin suoraviivainen kanta lienee, että tukea on tarpeen jakaa sähkölaskujensa kanssa tuskaileville pienituloisille – mutta turha tuhlata hyvätuloisille.

Ajatus tai vaatimus tuloihin perustuvasta sähkötuen rajauksesta vaikuttaa tukeutuvan jonkinlaiseen kaavamaiseen tarveharkintaan ja oletukseen, että hyvätuloisiksi katsottavat selviävät entistä suuremmista sähkölaskuistaan ilman tukeakin.

Tukien rajaamista tarpeiden ja tulojen perusteella voi toki perustella ja puoltaakin, mutta tällainen tuen kohdentaminen ei ole helppoa tai kiistatonta. Eikä se ole varsinkaan ainoa oikea tai ainoa järkeväksi perusteltavissa oleva menettelytapa.

Sähkötukea tai tulonjakoa

Ennen tukikiistelyn liiallista kärjistymistä olisi ehkä syytä sopia, mikä on tuen varsinainen tavoite ja tarkoitus. Niin kauan kuin tuen varsinainen tarkoitus on epäselvä, sen kohdentamisesta on jokseenkin turhauttavaa kiistellä.

Tulkinnat sähkötuen kohdentamisesta ja rajaamisen tarpeesta voivat olla kovin erilaisia tai jopa täysin vastakkaisia sen mukaan, onko tarkoitus lievittää sähkökriisin kustannuksia – vai onko sittenkin tarkoitus puuttua tulonjakoon.

Jos tarkoitus on lievittää äkillisen sähkökriisin aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia ja niistä koituvia taloushaittoja, on sähkölaskujen euromääräinen paisuminen varsin johdonmukainen ja selväpiirteinen tukiperuste.

Pelkästään sähkölaskujen paisumiseen perustuva jako ohjaisi toki suuren osan tuesta sellaisillekin, joiden omat tulot riittäisivät entistä suurempiinkin sähkölaskuihin.

Mutta Suomessa vain verraten pieni osa edes tulotilastojen hyvätuloisista tienaa oikeasti niin suuria säännöllisiä tuloja, että jopa satojen eurojen äkilliset lisämenot eivät tuntuisi missään.

Todennäköisemmin sähkökriisi tuntuu monen hyvätuloisenkin taloudenpidossa niin, että sähköön hupeneva aiempaa suurempi summa on jostakin muusta pois.

Vaikka hyvätuloisen oma talous kestäisi entistä suuremman sähkölaskun, niiden yritysten talous ei välttämättä kestä yhtä hyvin, joiden palveluita hyvätuloiset jättävät sähkölaskujensa takia ostamatta.

Vaikeasta vielä vaikeampaa

Sähkötuen kohdentaminen pelkkien sähkölaskujen lisäksi – tai varsinkin laskujen paisumisen sijaan – jonkinlaisen tuloihin perustuvan tarveharkinnan perusteella muuttaisi joka tapauksessa vaikean tukikiistan vielä vaikeammaksi.

Lisävaikeutta syntyisi esimerkiksi siitä, että kunkin kansalaisen tai kotitalouden tuloihin ja sähkölaskuun keskittyvä tukirajaus jättäisi huomiotta yksittäisiä laskuja laajemmat kansantalouden vaikutukset.

Kuten sen, miten ilman tukeakin sähkölaskuistaan selviävät muuttaisivat muuta rahankäyttöään – ja miten se vaikuttaisi koko kansantalouteen.

Jos hyvätuloiset jäisivät ilman sähkötukea sillä oletuksella, että he selviävät sähkölaskuistaan, on maltettava pohtia sitäkin, mitä tavaroita ja palveluita he jättävät sähkölaskujensa paisumisen takia ostamatta – ja kenen tuloista se on pois.

Vaaravyöhykkeessä lienevät esimerkiksi suunnilleen samat palvelualan yritykset, jotka kärsivät eniten koronakriisin aikaan.

Esimerkiksi ravintolat ja vastaavat palveluyritykset kärsivät omistakin sähkölaskuistaan, mutta jos vielä niiden hyvätuloiset asiakkaatkin kaikkoavat, jälki voi olla ankeaa.

Jos myynti sakkaa niin, että väkeä olisi vähennettävä, se iskisi pääosin suhteellisen pienituloisiin työntekijöihin.

Tulonjako on välttämätön osa hyvinvointiyhteiskuntaa ja tuloeroissa voi olla paljonkin korjaamisen tarvetta. Mutta siihen löytyy parempiakin välineitä kuin sähkötuki.