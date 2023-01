Jälleen tuli tarjolle uudenlainen sähkösopimus

Sähköyhtiö Väre toi markkinoille uudenlaisen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Energiayhtiö Väre toi markkinoille uuden kulutusvaikutukseen perustuvan sähkösopimuksen, joka on toistaiseksi voimassa oleva eli sen voi irtisanoa 14 vuorokauden kuluessa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Uusi sopimusmalli pohjautuu kiinteään energiamaksuun ja kuukausimaksuun sekä muuttuvaan kulutusvaikutukseen.

Sähkön hintaa voi alentaa ohjaamalla käyttöä ajankohtiin, jolloin sähkö on halvempaa. Tämä onnistuu energiasovellusten avulla, joissa sähköhinnan vaihtelua voi seurata. Myös Väreellä on oma energiasovellus.

Normaalikäytöllä kulutusvaikutus vaihtelee yhtiön mukaan -3 ja +3 sentin välillä kilowattitunnilta. Kuluttajalla on mahdollisuus halvempaan hintaan, mikäli hän pystyy ohjaamaan sähkönkäyttöään vuorokauden halvoille tunneille.

Kulutusvaikutuksen suuruus riippuu paitsi kulutuksen ajoituksesta, myös sähkön hinnan vaihtelun voimakkuudesta kuukauden aikana.

– Sähkön hinta vaihtelee jatkossakin voimakkaasti tunneittain ja päivittäin sen mukaan, mikä on sähkön tuotantotilanne ja toisaalta kulutustilanne. Asiakkaiden sähkönhinta määrittyy siis jatkossa yhä enemmän sen mukaan, kuinka fiksusti sähköä pystyy käyttämään, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu tiedotteessa.

Yhä useampi sähköyhtiö tuo nyt markkinoille uudenlaisia sopimuksia.

Moni sähköyhtiö on muun muassa kohdistanut tarjoushintaisia sopimuksia joko oman alueensa asukkaille tai nykyisille asiakkailleen.

Yhtenä esimerkkinä on pietarsaarelainen Herrfors, joka tarjoaa vanhoille asiakkailleen sopimusta, jossa sähkö maksaa 8,03 senttiä kilowattitunnilta. Kokkolan asukkaille puolestaan on määritelty sähkön hintakatto niin, että sähkön hinta ilman arvonlisäveroa on enintään 16 snt/kWh.

Hinnanalennuksia vanhoille asiakkailleen tarjoavat myös ainakin Helen ja Oomi.