Olkiluoto III -oluen siirtopumppu meni rikki – ”Sitä tässä aamulla naurettiin, että miten voi olla”

”Viipyilevän lagerin tuotantoprosessi kuitenkin saatiin puolitehoilla käyntiin iltapäivän aikana”, panimo veisteli.

Savonlinnalaisen pienpanimon Olaf Brewingin joulun alla lanseeraaman Olkiluoto III -oluen tuotanto keskeytyi tiistai-aamuna pumppurikkoon. Panimo otti pienestä takapakista kaiken ilon irti, myös markkinoinnillisesti.

– Olaf-oluiden tuotanto palannee normaaliin 25 hehtolitran päivätasoon keskiviikon aikana. Täydellä teholla toimiessaan Olaf Brewing Oy:n tuotantolaitos Savonlinnan Laitaatsillassa tuottaa noin 0,06 prosenttia suomalaisten kotitalouksien vuotuisesta oluen tarpeesta, yritys tiedotti.

Olaf Brewing Oy:n toimitusjohtaja Petteri Vänttinen vakuuttaa Taloussanomille, että haveri oli todellinen, vaikka sattuikin sopivasti nimiesikuvansa pumpun juoksupyörien hajoamisen kanssa.

– Sitä tässä aamulla naurettiin, että miten voi olla. Nimi on enne. On pumppuja aiemminkin hajonnut. Nyt saattoi olla mennyt 1–1,5 vuotta, ettei tuo pumppu ollut hajonnut, mutta nyt se sitten levisi sopivana hetkenä. Tätä ei voi ottaa kuin huumorilla, Vänttinen sanoo.

Siirtopumppu rikkoutui kesken Olkiluoto III -oluen kriittisen käymistankkiin siirtämisen. Varapumppu löytyi hyllystä, koska aiemmin sellaista oli jouduttu odottelemaan jopa useita päiviä. Taloudellista haittaa ei tullut, koska katkos kesti vain pari tuntia ja oluterä saatiin pelastettua.

Vänttisen mukaan Olkiluoto III -olutta oli varastossa yhdeksän tuhatta tölkkiä joululle ja uudellevuodelle. Se hujahtikin päivässä, sillä puhelin on soinut. Olutta pannaan nyt niin sanotusti ”laikka punaisena”, panimo kertoi.

– Meidän kokoiselle panimolle se on iso määrä. Nyt on varastot tyhjänä, ja lisää keitellään koko ajan.

Rikkoutunut pumppu

Nato-oluesta kansainvälinen hitti

Olkiluoto-oluesta kasvoi samantapainen hitti kuin keväällä lanseerattu ”Otan olutta”. Se tuotiin julkisuuteen samana päivänä, kun eduskunnassa käytiin historiallinen Nato-käsittely.

Otan on paitsi suomen verbi myös Nato toisin päin kirjoitettuna ja Naton lyhenne esimerkiksi ranskan ja espanjan kielellä. Tölkin kyljessä on haarniskansa alla hilpeästi hymyilevä ritari, jolla on rinnan kohdalla Naton logosta tuttu kompassi.

Nato-olutta on myyty jo yli 200 000 tölkkiä tänä vuonna, Vänttinen kertoo.

Lue lisää: Suomalaispanimon Nato-olut nousi uutiseksi maailmalla, myös Venäjällä

Lue lisää: Savonlinnalainen pien­panimo päräyttää markkinoille Suomen oman ”Nato-oluen” – johtaja aikeissa lähettää tölkkejä presidentille ja Pää­esi­kuntaan

Olkiluoto III -olut syntyi Vänttisen mukaan käytännössä Twitterissä. Vitsinä alkanut keskustelu päätyi panimolaisten tietoon, jossa hauska ja kaupallinen idea tunnistettiin välittömästi. Ydinvoiman, Olkiluodon ja oluen yhdistelmä lähti lapasesta ja tuotti puujalkavitsien tulvan Twitterissä ja panimon Facebookissa.

– Tämä oli vähän kuin joukkoistettu idea, jossa toimimme kanavana. Kriisiaikoina tarvitaan vähän huumoria ja helpotustakin, Vänttinen sanoo.

Akuuttia taloudellista hätää ei ole kasvupiikkien takia tullut. Vitsi-oluiden myynti on hetkellisesti merkittävää, mutta pelkästään niille ei liiketoimintaa voi perustaa. Muut oluttuotteet toimivat peruskalliona.

– Nämä on kivoja myynnin piristäjiä. Toki kärsimme siitä, että ei ole tarpeeksi myytävää.