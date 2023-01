Tällaisia ovat Suomen suurimmat investoinnit – Inkooseen suunniteltu tehdas omassa luokassaan

Suomeen on tehty viime vuosina useita miljardi-investointeja.

Norjalaisen Blastr Treen Steelin terästehdashanke on suuruudeltaan omaa luokkaansa Suomen teollisuusinvestoinneissa, sillä yhtiö on alustavasti arvioinut investoinnin olevan neljä miljardia euroa.

Viime aikojen isoista investoinneista toistaiseksi suurin on Metsä Groupin 1,9 miljardin euron sellutehdashanke Kemissä. Tehtaan on määrä toimia täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Sähköä tehdas tuottaa vuodessa 2,0 terawattituntia.

Googlen datakeskus Haminassa (vasemmalla datakeskus, oikealla jäähdytinkeskus).

Business Finlandin kokoamien tietojen mukaan toiseksi sijoittuvat hakukoneyhtiö Googlen 1,6 miljardin investoinnit palvelinkeskukseensa Haminassa. Google avasi palvelinkeskuksensa vuonna 2011 ja on laajentanut sitä tämän jälkeen.

Metsä Groupin Äänekosken-sellutehdasinvestointi oli suuruudeltaan 1,1 miljardia euroa ja Stora Enson kuluttajapakkauskartonkilinja Oulun-tehtaalle on noin miljardin euron suuruinen.

Metsä Groupin uusi biotuotetehdas (kuvan oikeassa reunassa) Kemin tehdasalueella käynnistetään vanhan sellutehtaan vieressä vuonna 2023.

Metsä Groupin Äänekosken tehdas kuvattuna 2019.

Äänekosken sellutehdas on Metsä Groupin mukaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Myöskään se ei käytä fossiilisia polttoaineita. Laitoksen päätuote on sellu, jonka lisäksi se valmistaa paljon muita puupohjaisia tuotteita.

Oulussa Stora Enso muuttaa käytöstä poistetun paperikoneen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Kartongintuotannon on tarkoitus käynnistyä vuoden 2025 alkupuolella.

Stora Enso muuttaa Oulussa käytöstä poistetun paperikoneen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi.

Huomattava on myös kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö Keliberin tehdashanke Kokkolassa. Se on suuruudeltaan lähes 600 miljoonaa euroa. Kemiantehdas on tarkoitus käynnistää vuonna 2025.

