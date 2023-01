Torstaista alkaen pakkanen kiristyy ja tuulet heikkenevät voimakkaasti.

Loppuviikolle on luvattu erittäin huonoa energiasäätä, kun tuulet heikkenevät ja pakkanen voi laskea 20 asteen alapuolelle.

Ilmatieteen laitoksen kehittämä energiasääennuste kertoo tulevien päivän säästä energian käytön ja tuotannon näkökulmasta. Ilmatieteen laitos kertoo energiasäästä kaksi kertaa viikossa.

Energiasää voi olla erittäin hyvä, hyvä, tavanomainen, huono tai erittäin huono. Erittäin huono energiasää tarkoittaa heikkoa tuulta ja kireää pakkasta.

Ennusteen mukaan sää on alkuviikosta tavanomainen, mutta torstaina koko Suomeen virtaa kylmää ilmaa.

– Lämpötila tippuu 10–15 asteen välille. Jonkinlaista virtausta voi silloin vielä olla, ja tuulimyllyt voivat jauhaa jonkin verran sähköä, vaikka tuuli onkin koillisen puoleista, eli ei edullisinta sähköntuotannolle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Perjantaina sää muuttuu entistä kehnommaksi, kun korkeapaine vahvistuu. Pakkanen kiristyy ja tuulet muuttuvat erittäin heikoiksi erityisesti Länsi-Suomessa, johon maan tuulivoimatuotanto painottuu.

– Kylmimmät hetket koetaan luultavasti perjantain ja lauantain välisenä yönä, jolloin pakkasta voi olla 20–25 astetta.

Heikolla tuulella tuulimyllyt eivät pysty jauhamaan täysillä energiaa. Kiristyvät pakkaset myös lisäävät lämmön tarvetta ja energian kulutusta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridissä ei silti olla huolissaan sähkön riittävyydestä.

– Lähtökohdat huomioiden sähkön riittävyys loppuviikosta näyttää suhteellisen hyvältä, kertoo voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä.

Tähän on Rauhalan mukaan kolme merkittävää syytä.

Ensinnäkin tilannetta helpottaa se, että huonoin sää osuu perjantaille, joka sattuu olemaan loppiainen.

– Arkipyhinä sähkön käyttö on viikonloppupäivien tapaan alhaisempaa kuin arkipäivinä yleensä.

Toiseksi suomalaiset ovat onnistuneet viime aikoina säästämään sähköä merkittäviä määriä. Fingridin laskelman mukaan sähkön riittävyys oli Suomessa hyvällä tasolla koko joulukuun ajan.

Parhaimpina tunteina säästöt olivat jopa yli 1 300 megawattia, joka vastaa suunnilleen Olkiluoto 3:n vaikutusta sähköntuotantoon. Sähköä kulutettiin keskimäärin joulukuussa 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa.

– Puhutaan todella merkittävistä luvuista.

– Tämä on hyvä lähtökohta tammi- ja helmikuun pakkasten lähestyessä.

Kolmas syy suhteellisen hyvään sähkön riittävyyden tilanteeseen on Olkiluoto 3:n koekäyttö, joka jatkuu todennäköisesti vielä loppuviikon ajan. Tarkennuksia arvioihin tehdään päivittäin.

Olkiluoto 3:n tuotantoennustegrafiikan mukaan laitos tuottaa torstaina ja perjantaina keskimäärin 1 000 megawattia päivässä.

– Läpi syksyn Suomessa on puhuttanut kolme epävarmuutta: säätila, kotimainen tuotanto ja tuonnin saatavuus. Näistä säätila on ainoa, joka on loppuviikosta selvästi haastavalla tasolla.

– Neljäs tekijä on energiansäästö, joka on toteutunut hyvin ja parantanut tilannetta huomattavasti ja joka toivottavasti jatkuu samalla tasolla edelleen.

Rauhala kuitenkin muistuttaa, että yllättäviä häiriöitä voi aina ilmaantua ja tilanne voi muuttua hankalampaan suuntaan hyvinkin nopeasti. Hän myös epäilee sähkön hinnan nousevan loppuviikosta, mutta ei anna hinta-arvioita.

– Kun sähkön kysyntä kasvaa ja tuuletkin tyyntyvät, niin kansallinen energiantarjonta pienenee, mikä tarkoittaa todennäköisesti myös keskihinnan nousua.

Erittäin huonon energiasään odotetaan helpottavan jo viikonlopun aikana.

Viikonlopun kuluessa lännestä virtaa matalapainetta ja sää muuttuu energiantuotannon kannalta otollisemmaksi, kertoo Parviainen Ilmatieteen laitokselta.

– Kenties lauantaina jo saadaan hiukan tuulituotantoa länsirannikolta.

Viimeistään sunnuntain aikana lännessä sää lauhtuu ja tuulet voimistuvat. Energiasää palautuu todennäköisesti tavanomaiselle tasolle, vaikka sää pysyykin pakkasen puolella: noin 5–15 asteessa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa sen sijaan sää voi pysytellä sunnuntainakin 20 pakkasasteessa. Näin voi olla myös etelässä.

– Sunnuntaina sää on luultavasti melko kahtiajakautunut: lännessä lauhtunut, mutta muualla maassa kylmempää.