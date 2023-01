Suomeen on tulossa norjalaisten jättitehdas – riittääkö sähkö, työvoima ja kysyntä?

Fingridin mukaan tilanne näyttää hyvältä.

Tänään tiistaina uutisoitiin norjalaisyhtiö Blastrin jättihankkeesta Inkooseen, jonne yhtiö kaavailee vihreää terästä tuottavaa tehdasta ja integroidun vedyn tuotantolaitosta.

Tehdas valmistaisi kaksi ja puoli miljoonaa tonnia kuuma- ja kylmävalssattua vihreää terästä vuodessa.

Vihreän teräksen kysyntä on kovassa kasvussa, ja sitä kehitetään erilaisilla teknologisilla menetelmillä myös Suomessa.

Voivatko suomalaiset teräksentuottajat jäädä Blastrin jalkoihin?

Asiantuntijat eivät usko tätä.

– En näe tätä kilpailuasetelmana. Maailmalla tuotetaan terästä kaksi miljardia tonnia vuodessa. Teräksen kasvu vuodessa on saman verran kuin Suomi tuottaa, materiaali- ja konetekniikan professori Jukka Kömi Oulun yliopistosta kertoo.

– Jos tänne tulee kilpailija, joka tekee muutaman miljoonan tonnia, se hukkuu kohisten markkinoille. Kysyntä ja kasvu on niin valtavaa.

– Näkisin heidät enemmänkin haastajana, kuten toimitusjohtajakin viittasi. Tämä kiihdyttää muutosta kokonaisuutena terästeollisuudessa. On haastaja kilpailijakin, mutta on muillakin yhtiöillä omia hankkeita, Markku Kivistö, Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry -toimialajohtaja sanoo.

” On hyvä, että saadaan käyttöä Suomessa tuotetulle tuulivoimalle.

Kilpailua voi tulla sen sijaan kahdesta muusta tekijästä, työvoimasta ja energiasta.

Blastrin tuotantolaitos työllistäisi 1 200 henkeä. Suomessa valmisteilla on muitakin mittavia tuotantolaitoksia, ja työvoimapula on leviämässä yhä uusille sektoreille.

Blastrin teräksen valmistusta.

– Isosta määrästä on kyse, ja haaste se tulee olemaan. Mutta jos katsotaan toisin päin, Inkoon sijainti ja kulkuyhteydet ovat pääkaupunkiseudun vieressä hyvät, mikä luo potentiaalia ja mahdollisuuksia laajana työssäkäyntialueena.

Sähköenergiaa tarvitaan valtavia määriä niin kutsutun vetypelkistetyn teräksen valmistuksessa. Kivistö huomauttaa, että olennaista on myös se, että vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä.

Riittääkö sähkö?

– Se on hyvä kysymys. Globaalilla tasolla kun vähennetään vaikkapa teräksen päästöjä, nykytekniikalla tarvitsemme ihan järkyttävästi lisää vihreää sähköä, jotta kokonaisuudesta tulee jotain. Tämä on se pullonkaula, Kömi sanoo.

Vuosikymmenen lopulla tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan 20 gigawatilla Suomessa.

– Fingrid on ollut alusta lähtien mukana, ja on varmistettu, että verkko kestää. Tuotannon alku on 2026, sitten lähdetään kasvattamaan ja täyteen toimintaan päästään vuosikymmenen lopulla, Kivistö sanoi STT:lle.

– Tulevaisuus sähköntuotannon suhteen näyttää erittäin hyvältä. On hyvä, että saadaan käyttöä Suomessa tuotetulle tuulivoimalle, Kivistö sanoi.

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen totesi Twitterissä, että lähtökohtaisesti Inkoon osalta tilanne on hyvä.

– Varaudumme tulevaisuuden moniinkin tarpeisiin suunnittelemalla parhaillaan kolmatta 400 kV (kilovoltin) yhteyttä Hikiältä Inkooseen, Ruusunen tviittasi.

Suomalaisilla omia hankkeita

Teräsyhtiö SSAB:n Hybrit-hankkeessa kehitettävän teknologian avulla yhtiö ilmoittaa tuovansa fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Lisäksi se aikoo päästä suurelta osin eroon oman toimintansa hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Blastr aikoo leikata 95 prosenttia sen lopputuotteiden CO₂-päästöistä.

Vattenfallin, SSAB:n ja teräsyhtiö LKAB:n yhteishankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi korvataan fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Uuden teknologia avulla tavoitteena on vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä seitsemän, ja Ruotsin kymmenen prosenttia.

Luulajassa sijaitsee Hybrit-pilottilaitoksen kalliovarasto fossiilivapaan vedyn varastointia varten. Se ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sinne aiotaan varastoida 100 000–120 000 kuutiometriä paineistettua vetykaasua. Tämä tarkoittaa, että sähköä voidaan varastoida jopa 100 GWh:ia, joka riittää täysikokoiselle rautasienitehtaalle noin kolmesta neljään päivään, SSAB kertoi syksyllä.

– Projekti on koekäyttövaiheessa, Kömi kertoo.

– Vastaavia tai samantyyppisiä teknologioita on muillakin, mutta maailman osaaminen on pitkälti SSAB:lla ja myös meillä Oulussa.

Oulussa toimii terästutkimuskeskus, joka on mukana vihreän terästeknologian hankkeissa, myös SSAB:n.

Teräsyhtiöistä Outokumpu tuottaa ruostumatonta terästä, ja siihen vety ei sovellu, sillä ruostumattomassa teräksessä on kromia. Se estää prosessia toimimasta vedyn kautta ainakin vielä toistaiseksi. Tutkimusvaiheessa on hankkeita.

Viime vuonna yhtiö toi markkinoille ruostumattoman teräksen, jonka hiilijalanjälki on 92 prosenttia alan keskiarvoa pienempi. Yhtiön normaaliin tuotantoon verrattuna Outokumpu Circle Greenin hiilijalanjälki on 64 prosenttia pienempi.

Alkutuotanto muodostaa suurimman osan ruostumattoman teräksen hiilijalanjäljestä. Outokummun mukaan sen Kemin kaivoksesta tulee hiilineutraali kolmessa vuodessa.