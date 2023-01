Kaurabisnes teki Juha-Petteri Kukkosesta huippurikkaan, mutta hintana olivat päihdeongelma, avioero ja välien katkeaminen veljen kanssa. Kukkonen kertoo raskaista vuosistaan juuri julkaistussa Kaurakuningas-kirjassa.

Raha ei tuo onnea, mutta se helpottaa elämää. Tämä vanha totuus kirkastuu yrittäjä Juha-Petteri Kukkosesta, 43, kertovassa Kaurakuningas-kirjassa (WSOY).

Ville Kormilaisen yhdessä Kukkosen kanssa kirjoittama kirja paljastaa myös, mitä tapahtui Kaslink-kauramaitobisneksessä, jonka aloittivat Kukkosen kolme veljestä ja heidän Raino-isänsä.

Sotkamossa syntynyt Juha-Petteri Kukkonen on luottanut tunteisiinsa ja intuitioonsa. Hän on osannut tehdä oikeita ratkaisuja lähes kokonaan ilman koulutusta, ei tosin aina.

Teininä hän perusti poikabändin, mutta yhtyeen taival loppui laulutaidon puutteeseen. BBA-tutkinnon hän sai suoritettua. Ensimmäinen varsinainen bisnes hänellä oli Piraja Interactive -nettisivusto.

Kun Kukkonen tuli Helsinkiin, hänellä oli vain yksi kaveri, joka asui parakissa. Mutta hänellä oli bileviettiä, joten verkostoituminen sujui. Myöhemmin hän on ollut aktiivinen somessakin, eikä hän ole vierastanut huomiota.

”Voin sanoa olleeni todella kusipäinen jätkä”, hän itse arvioi käytöstään Helsingin yöelämässä.

Kukkosen itsekeskeisyys on ärsyttänyt monia, mutta kirjan mukaan hän on myös loistava kaveri. Hän on myös osannut ottaa huomioon alaisensa.

Satama Interactivessa Kukkonen pääsi rakentamaan uutta myyntiyksikköä. Yrityksen virallinen kieli oli englanti, jota Kukkonen vasta opiskeli kansalaisopistossa.

”Jatkuvalla bailaamisella ja ihmisten kanssa seurustelulla pystyin paikkaamaan niitä epävarmuuksiani, joita sain esimerkiksi heikosta kielitaidostani tai vaatimattomasta koulumenestyksestäni”, Kukkonen avautuu kirjassa.

Hänen uransa jatkui mainosalalla. Alle 30-vuotiaana hän tienasi kirjan mukaan paremmin kuin pääministeri.

Guccin puvussa Kukkonen kävi putkassakin. Raha ja vaikutusvalta tekivät hänestä entistä ”kusipäisemmän”, hän itse arvioi.

Tuli myös potkut yt-neuvotteluissa. Onneksi, sillä niin hänelle siunaantui aikaa kehittää CreateTrips-matkailusovellus. Käyttäjämäärä oli iso, mutta se ei näkynyt liikevaihdossa.

Yrityksessä vallitsi sellainen demokratia, että kaikki saivat sanoa mielipiteensä, mutta lopulta tehtiin niin kuin Kukkonen halusi. Ei tosin mitenkään ainutlaatuista.

Kukkonen myös matkusteli ja juhli aktiivisesti. Levoton elämä alkoi vaikuttaa hänen mielenterveyteensä ja perhe-elämäänsä.

Sirpa-puolisonsa kanssa hän sai kaksi poikaa. Parisuhde kesti 13 vuotta. Välit ex-vaimoon ovat edelleen hyvät, mikä sekin kertoo jotakin miehestä.

Seuraavaksi oli vuorossa sijoitusyhtiö. Kukkonen muutti perheineen ulkomaille, mutta puhelu perheyrityksestä sai hänet palaamaan kotimaahan.

Isä Raino oli perustanut Kaslinkin, jonka rinnalle tuli Kaslink Foods Oy. Tuomas-veli oli toimitusjohtajana, Matti-veli johtajana, Raino Kukkonen oli hallituksen puheenjohtaja.

Porukkaan tarvittiin myös Juha-Petteri, jota myös Petteriksi kutsutaan. Hän lähti mukaan sillä ehdolla, että hän sai perustaa myyntiä ja markkinointia varten toimiston Helsinkiin eikä hänen tarvinnut muuttaa Kouvolaan.

Uusi kasvu aloitettiin Aito-kauratuotteilla. Kaslinkin iso menestys alkoi 2017.

Menestyvän ulkokuoren takana käytiin kipeitä perheriitoja. Ensin alkoi rakoilla Matin ja Tuomaksen suhde, seuraavaksi Tuomaksen ja Petterin.

Veljessotaa ei pystytty pysäyttämään, vaikka johtoon valittiin ulkopuolelta menestynyt yritysjohtaja Harri Koponen.

Yöelämässä Petterillä ja Tuomaksella oli kova meno yhdessä, mutta työt eivät sujuneet.

Matti Kukkonen viihtyi rauhallisena luonteena taustalla. Häneltä Petteri sai usein apua ja kannustusta, mutta veli katseli myös kauhuissaan hänen toilailujaan.

”Alkoholinkäyttöni meni viikonloppuisin aivan maaniselle tasolle”, Juha-Petteri Kukkonen tunnustaa.

Kun hän katsoi perjantai-iltaisin vaimonsa kanssa telkkaria, silloinkin saattoi mennä pullo viskiä.

Kukkonen on ostanut Lauttasaaresta meren päällä olevan asunnon.

Bisnesmatkatkin olivat kosteita. Kerran lentokoneen henkilökuntakin joutui puuttumaan Petterin ja Tuomaksen riitaan, joka oli Kukkosen mukaan kääntymässä käsirysyksi.

”Joulukuun 2018 jälkeen hän ei ole puhunut minulle sanaakaan”, Kukkonen kertoo kirjassa velisuhteestaan.

Matti Kukkonen otti Tuomas-veljensä tehtävät, kun muuta ratkaisua ei keksitty.

”Olen käynyt Tuomakseen liittyviä asioita läpi terapiassa”, Juha-Petteri Kukkonen kertoo kirjassa, mutta tunteitaan hän ei juuri avaa.

Firman asiat näyttivät ulospäin hyvältä, kun uusi talousjohtaja teki selväksi, että jokainen kastikepurkki tuotti tappiota. Sitä ennen henkilöstölle ei ollut kerrottu ikäviä asioita.

”Petteri piti henkeä yllä”, kirjassa kerrotaan, sillä Juha-Petteri Kukkonen osasi innostaa ja palkita alaisiaan.

Juha-Petteri Kukkonen vaikutti työelämässä lähes rokkistaralta. Oikeasti hänellä oli ongelmia elintasonsa ylläpitämisessä. Mutta hän halusi hyvän näköisiä vaatteita, hyviä autoja, luksusmajoituksia.

Kukkonen nautti huomiostakin. Matti Kukkonen muistelee kirjassa, miten Petteri postaili someen kuvia Ruotsissa pidetystä lehdistötilaisuudesta, jossa hän ei tehnyt yhtään mitään. ”Että katsokaa, täällä minä olen puhumassa lehdistölle kauran ilosanomaa.”

Kaslinkin brändille tapahtui huikea nousu alle kolmessa vuodessa, mutta se ei riittänyt. Yhtiön talous alkoi olla surkea. Kun stressi kasvoi, lisääntyi myös Kukkosen juominen.

Keväällä 2019 Kukkoselle tuli avioero. Se tapahtui sopuisasti.

Kun Kukkonen ei ollut lastensa kanssa, hän vietti villiä sinkkuelämää. Tinder-treffeistä hänelle jäi käteen vain pari kaveruussuhdetta.

Monacossa FI-kisojen viikonloppuna Kukkonen ajatteli, että juuri tällaista elämää hän on halunnut. Samassa hotellissa pyöri prinssi Albert, joka ehkä ihmetteli aulassa nuokkuvaa tyyppiä.

Kun Kaslink myytiin Fazerille, rahoitusneuvottelut pääomasijoittajien kanssa olivat olleet pitkällä, mutta veljesten välit eivät olleet parantuneet. Kauppasummaa ei ole kerrottu, mutta Kukkosen tilille ilmestyi kahdeksannumeroinen luku.

Fazerin luovan johtajan työt Kukkonen lopetti 2020.

Hänen ei olisi tarvinnut tehdä enää mitään, rahaa riitti.

Kukkonen osti Lauttasaaresta meren päällä olevan asunnon ja kaksi Porschea. Vaateostoksiin saattoi mennä kerralla tuhansia euroja. Matkoilla hän nukkui viiden tähden sviiteissä.

Mutta hän voi koko ajan huonosti.

Monien pettymysten jälkeen Kukkosesta alkoi tulla ihmisten suhteen varautunut. Yksi takaiskuista oli Tinderin kautta löytynyt nainen, joka ilmoitti erotessa tuhoavansa Kukkosen. Kukkonen otti yhteyttä poliisiin.

Kukkosella oli niin kova pakkomielle löytää parisuhde, että hänellä saattoi olla neljät treffit päivässä.

Syksyllä 2020 Kukkonen koki olevansa syvimmässä pohjassa. ”Mietin, päästänkö irti vai pystynkö vielä nousemaan täältä ylös.” Kyllä hän pystyi.

Hänestä tuli enkelisijoittaja ja hallitusammattilainen. Hän halusi sijoittaa ruokiin ja juomiin satsaaviin yrityksiin, jotka ottavat huomioon ympäristöarvot.

Paperilla Kukkonen on kasvattanut varallisuuttaan lähes 70 prosenttia.

Kukkonen on onnistunut myös isänä. Poikiensa mielestä hän on kiva – ja tekee hyvää pastaa. Lastensa nähden hän voi juoda pari lasillista viiniä, ei enempää.

Pelastuksekseen Kukkonen mainitsee kirjassa Elisa-nimisen naisen, joka on erilainen kuin entiset kumppaniehdokkaat. Heillä on myös samat elämänarvot.

Päänsä Kukkonen pitää nyt kasassa joogalla, terapialla ja meditaatiolla. Eräs asia ei ole muuttunut: edelleen hän kaipaa Raino-isänsä hyväksyntää. Kun isä kehui hänen esiintymistään Suomi-areenassa, hän alkoi itkeä.

Jutun tiedot ja sitaatit: Kaurakuningas/WSOY. Kirja julkaistaan 12.1.

