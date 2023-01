Leningrad Cowboys hakeutuu yrityssaneeraukseen

Marraskuussa Valtiokonttori haki Leningrad Cowboysia konkurssiin.

Leningrad Cowboys Ltd. on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Yhtiö on rockyhtye Leningrad Cowboysin taustayhtiö.

Valtiokonttori haki marraskuussa Leningrad Cowboysia konkurssiin. Valtiokonttori oli aiemmin syksyllä lähettänyt Leningrad Cowboys Ltd:lle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen, jossa se vaati yhtiöltä noin miljoonan euron saatavia.

Velkojen taustalla on yhtiölle vuonna 2012 myönnetty tuotekehityslaina. Tekesin eli nykyisen Business Finlandin myöntämästä 1,6 miljoonan euron lainasta on maksettu yhtiölle noin miljoona euroa.

Taloussanomat ei tavoittanut Leningrad Cowboys Ltd:n omistajaa Sakari Järvenpäätä kommentoimaan yrityssaneeraushakemusta.

Järvenpää kertoi marraskuussa Helsingin Sanomille, että konkurssin välttämiseksi yhtiö aikoo hakeutua yrityssaneeraukseen.

Tekesin myöntämällä tuotekehityslainalla oli määrä kehittää mobiilipeliä, mutta pelimarkkinoiden muutoksen vuoksi peli oli vanhentunut jo valmistuessaan, HS:n haastattelema Järvenpää kertoi.

Asiakastiedon tilipäätöstietojen mukaan Leningrad Cowboys Ltd:llä ei viime vuosina juuri ole ollut toimintaa. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi runsaat miljoona euroa, mutta sen jälkeen ei yhtään. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2020.