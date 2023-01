Eläkeikä voi yllättäen nousta – taustalla erikoinen syy

Onko eläkkeiden laskentamekanismissa jonkin asteen valuvikaa?

Koronavirus­epidemian vaikutuksista kuolleisuuden kasvuun on keskusteltu vilkkaasti vuodenvaihteen tienoilla. Lukujen tulkitsemisesta on näkemyseroja, mutta kuolleisuusluvuilla saattaa myös olla yllättäviä seurauksia työeläkkeisiin.

Kuolevuuteen perustuvat automaattiset mekanismit voivat aiheuttaa ”erikoisia sukupolvivaikutuksia, jos kuolevuuskehitys on epätasaista”, todettiin Eläketurvakeskuksen raportissa lokakuussa.

Helsingin Sanomat uutisoi jouluviikolla, että vuodesta 2030 alkaen eläköityvien eläkeikä saattaa nousta enimmillään yli puoli vuotta odotettua korkeammaksi kuolleisuuspiikin vuoksi.

Eläkeikä nousisi ikään kuin vahingossa pysyvästi vain siksi, että elinajanodote laskee tietyllä vertailuaikavälillä – vaikka kuolleisuuden kasvu olisi väliaikainen ilmiö pandemian seurauksena.

Eläketurvakeskus laski HS:lle, että suomalaisten eläkeikä nousisi seitsemän kuukautta odotettua korkeammaksi, jos kuolleisuus pysyisi vuoden 2022 tasolla vuoden 2024 loppuun ja palautuisi sitten vuotta 2020 edeltäneelle uralle.

Jos taas kuolleisuus palaisi vuotta 2020 edeltäneelle tasolle heti ensi vuoden alusta, vaikutus olisi pienempi ja eläkeikä nousisi kolme kuukautta odotetusta.

Miksi eläkeikä voi nousta, jos elinajanodote putoaa? Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuodesta 2030 alkaen. Ikäraja nousee tästä eteenpäin vuosittain enintään kahdella kuukaudella. Eli jos on syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen. Nykyisin kuolevuus vaikuttaa vain elinaikakertoimen kautta eläketasoon, jatkossa siis myös eläkeikään. Tällä halutaan varmistaa eläkkeiden rahoitus ja kohtuullinen taso, kun eläkkeellä eletään yhä pidempi aika eliniän pidentymisen takia. Eläkeläisiä on myös yhä enemmän suhteessa työikäiseen väestöön. Nyt puhuttava kuolleisuuden ja eläkeiän yhteys johtuu siitä, että nimenomaan vuosia 2020–2024 käytetään vertailukohtana vuodesta 2030 alkaen eläköityvien eläkeikää määriteltäessä. Jos elinajanodote laskee kuolleisuuspiikin vuoksi vuosina 2020–2024 eli kuolevuus on korkeaa tilapäisesti, palautuminen normaaliksi nostaa eläkeikää tulevilla eläkeläisillä. Näin siksi, että kun vertailuvuodet ovat poikkeuksellisen huonoja, elinajanodote näyttää kasvavan erityisen nopeasti. Toisin sanoen: Jos ihmiset elävät tilastollisesti aiempaa lyhyemmän aikaa, mutta sitten elinajanodote taas reippaasti nousee, nopea kasvu vaikuttaa vuoden 2017 laissa säädetyn laskentamekanismin mukaan eläkeikään. Malli tulkitsee, että ihmiset elävät pidempään eläkkeellä ja eläkeikää on siksi myöhäistettävä. Vastaavasti elinaikakerroin on tällöin vähemmän leikkaava eli se vähentää kuolleisuuspiikin vaikutusta eläkkeiden tasoon. Elinaikakerroin tarkoittaa leikkuria kuukausieläkkeeseen sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä kasvaa eli se venyttää samaa eläkepottia pidemmäksi ajaksi. Jos taas korkea kuolleisuus jää pysyväksi ilmiöksi, piikki ei nosta eläkeikää, koska kuolleisuus ei tuota kasvavaa maksupainetta eläkejärjestelmälle.

ETK:ssa on pohdiskeltu ilmiötä, koska kuolevuuspiikki sattuu juuri tarkastelujaksoon. Korona-ajan kuolevuuskehityksen vaikutuksia ETK käsitteli raportissa, jossa oli päivitetty muun muassa arvio vuoden 2022 kuolevuudesta.

Laskelmassa oletettiin, että kuolevuus palautuu tänä vuonna lähelle vuoden 2021 väestöennusteen uraa, mutta elinajanodote jää pysyvästi noin kolme kuukautta matalammaksi.

ETK:n raportin laskelmassa vaikutus eläkeiän nousuun oli HS:lle tehtyä laskelmaa pienempi, noin kaksi kuukautta.

Raportissa todetaan, että ”tulevien vuosien kuolevuuskehitykseen liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, joten sopeutusmekanismit voivat kohdella eri syntymävuosiluokkia epätasaisesti”.

Kuolevuuspiikillä olisi myös toinen vaikutus. Vastaavasti lähivuosina 62 vuotta täyttävät ikäluokat hyötyvät väliaikaisesta kuolevuuden noususta, koska elinaikakerroin leikkaa heidän eläkettään vähemmän.

Onko laskentamekanismissa sitten jonkinlainen heikkous, valuvika, jos poikkeuksellinen ylikuolevuus tuottaa hyötyä pian eläköityville isompana eläkkeenä mutta nostaa eläkeikää myöhemmin eläköityville?

ETK:n suunnitteluosaston päällikkö Ismo Risku sanoo, että näinkin voi ajatella.

– Kyllä siinä on potentiaalinen ongelma olemassa. Tähän mennessä se (mekanismi) on toiminut aika hyvin, kun kuolevuus on alentunut tasaisesti. Elinaikakerroin lasketaan viiden vuoden keskiarvosta, joten tavanomaiset vaihtelut kuolevuudessa ovat ongelmattomia.

Trendi on siten ennustanut järkevästi tulevaa elinajan kehitystä. Mitä nuorempi ikäluokka, sitä (hiukan) pienempi eläke tulevaisuudessa, kun elinaika pitenee.

– Ongelma tulee siitä, että jos on ohimenevä kuolevuuspiikki, se ei heijastakaan ikäluokkien elinajanodotetta. Ne jotka kriisivuosina ovat siirtymässä eläkkeelle, saavat jossain mielessä perusteetonta hyötyä.

Risku miettii, kannattaisiko laskentamekanismille harkita jonkinlaista päivittämistä. Se vaatisi sitä, että lakia muutetaan.

– Periaatteessa voisi ajatella, että olisi jokin laskentamalli, jolla poikkeusvuosia korjattaisiin normaalivuosien havainnoilla. Se voisi olla perusteltua. Tulevaisuudessakin voi tulla korkean kuolleisuuden vuosia.

– Tällaisille vuosille ei käytettäisikään korkean kuolevuuden tunnuslukuja vaan jotain muuta laskentamallia.

Systeemin hienosäätöä on pohdittu, mutta mitään virallista muutoshanketta ei tiettävästi ole suunnitteilla.

Asia on huomattu alalla, Varman vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen sanoo.

Hän huomauttaa, että eläkeiän nousua vaimentaa se, että alin vanhuuseläkeikä voi muuttua kuitenkin korkeintaan kaksi kuukautta ikäluokkaa kohti. Eli vuonna 2030, kun pääosa vuonna 1965 syntyneistä täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä, eläkeikä voi olla korkeintaan 65 vuotta ja kaksi kuukautta.

– Nykyisissäkin ennusteissa alin vanhuuseläkeikä nousee erityisesti 2030-luvun alkupuolella lähes tuota vauhtia.

Lain mukaan vuodesta 2026 alkaen tehdään joka viides vuosi arvio työurien kehityksestä ja kokonaisarvio työeläkejärjestelmän kestävyydestä.

– Mahdollinen korkeasta kuolevuudesta johtuva tilastopoikkeaman vaikutus tulee siinä yhteydessä punnittavaksi, Tarkiainen sanoo.

Riskun mukaan vaikutus ei ole yksiselitteisesti haitallinen tuleville eläköityjillekään. Jos ja kun työurat pitenevät kuolleisuuspiikin takia, eläkkeetkin kasvavat. Esimerkiksi myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä hyötyy ilmiöstä, koska eläke lasketaan kohonneen vanhuuseläkkeen iän perusteella.

– En sanoisi, että tässä on mitään suurta vääryyttä, mutta eri tavalla tämä nyt menee kuin oletettiin. Paljon riippuu siitä, miten isoa tämä kuolevuusvaihtelu on koko ajanjaksolla.

Ylikuolleisuudesta kovaa väittelyä

Keskustelua koronakuolemista on käyty pitkin loppusyksyä, ja keskustelu virisi uudestaan Lääkärilehden artikkelista. Siinä todettiin Suomen ”ylikuolleisuuden olevan huikeaa” ja syiden olevan selvittämättä.

Eläkevaikutusten kannalta kuolevuuspiikin syyllä ei varsinaisesti ole merkitystä.

Tulkintaeroja on siitä, onko kuolemia sitten paljon vai vähän nimenomaan koronan takia, sillä iäkkäiden kuolemien määrän huomattava kasvu vaikeuttaa ylikuolleisuuden määrän arviointia. Maakohtaista vertailua vaikeuttaa se, miten kuolemat missäkin maassa kirjataan koronakuolemiksi.

Lue lisää: Moniko suomalainen on kuollut todellisuudessa koronaan? Asiantuntijat erimielisiä

Suomessa on suurin koronakuolemien ja ylikuolleisuuden ero Euroopassa. Ylikuolleisuus lähti jyrkkään nousuun syksyllä 2021 delta-variantin kasvun yhteydessä. Ylikuolleisuus oli vuoden jälkipuoliskolla 3 100 kuolemaa, mutta koronakuolemia ilmoitettiin vain 783.

Marraskuussa Tilastokeskus julkisti tilaston, jossa näkyy Suomessa olleen enemmän kuolleita tämän vuoden tammi-syyskuussa kuin kertaakaan sitten vuoden 1945. Myös Euroopan tilastoviranomainen Eurostat raportoi merkittävästä ylikuolleisuudesta Suomessa tänä vuonna.

Taloustaidossa esitettiin hiljattain Riskun mukaan uskottavalta vaikuttava laskelma, jonka mukaan kausitasoitetun ennusteen mukaan viime vuoden saldoksi tulisi 62 500 kuollutta. HS:n mukaan nousua olisi tammi-marraskuussa 6,7 prosenttia, THL:n ikävakioidussa laskelmassa.