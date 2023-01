80 euroa, 300 euroa tai jopa 800 euroa kuukaudessa – katso, paljonko lainakulusi voivat nousta

Jos vuoden euriboriin sidotun asuntolainasi syntymäpäivä on nyt, lainanhoitokulusi nousevat rajusti. Esimerkiksi 200 000 euron velan hoitoon menee joka kuukausi 300 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Korkojen nousu paisuttaa asuntolainan hoitokuluja rajusti. Asuntovelkainen, joka on nostanut lainansa tähän aikaan vuodesta ja sitonut sen 12 kuukauden euriboriin, on saanut vielä koko viime vuoden nauttia nollakorosta, mutta lainan syntymäpäivä muuttaa tilanteen.

Vuoden euribor on suosituin asuntolainojen viitekorko. Vielä vuosi sitten se oli puoli prosenttia miinuksella, mutta viime viikolla se oli jo 3,3 prosenttia plussalla.

Nolla- ja miinuskorkojen aikaan asuntovelkaiset ovat maksaneet velastaan pelkkää marginaalia ja muita kuluja, mutta nyt he joutuvat maksamaan sen lisäksi viitekoron verran korkoa.

Alla olevan taulukko näyttää, millaiset asuntolainan kustannukset ovat, jos lainan syntymäpäivä eli koron täsmäyspäivä olisi ollut viime viikolla.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tavallisen 200 000 euron asuntolainan hoitokulut olisivat nyt 1 223 euroa kuukaudessa eli lähes 14 700 euroa vuodessa.

Taulukossa on oletettu, että lainamarginaali on 0,8 prosenttia. Esimerkkilainassa koron nousu tuo joka kuukausi yli 320 euron lisämenon.

Tuplasuuressa 400 000 euron asuntolainassa kustannus on kaksinkertainen eli kuukaudessa lainaan korkoineen ja lyhennyksineen uppoaa lähes 2 450 euroa ja vuodessa 29 340 euroa.

Laskelmassa on oletettu, että kokonaiskorko marginaaleineen on 4,1 prosenttia. Esimerkkinä käytetty velka on 20 vuoden pituinen. Takaisinmaksutapa on annuiteetti, jossa koron muutos muuttaa maksuerää ja laina-aika pysyy ennallaan.

Myös sarakkeessa, jossa maksetaan pelkkää 0,8 prosentin marginaalia, laina-aika on 20 vuotta. Täten luvut eivät kuvaa saman lainan tilannetta täsmällisesti. Summat ovat suuntaa-antavia myös siksi, että ne eivät sisällä lainan muita kuluja.

Koron vaikutus riippuu takaisinmaksutavasta. Annuiteetin rinnalla toinen suosittu takaisinmaksutapa on tasaerä, jossa laina-aika pitenee koron noustessa, mutta kuukausierä ei muutu. Jos korko nousee paljon, laina-aika voi pidetä vuosia.

Omaa tilannettasi voit hahmotella alla olevasta laskurista.

Osalle asuntovelkaisista koron raju harppaus voi tulla yllätyksenä. Danske Bankin marraskuussa teettämästä Asuntolainapulssista selviää, että varsinkin lukuisat nuoret aikuiset ovat heikosti perillä asuntolainoistaan.

Selvityksessä useampi kuin joka kolmas asuntovelallinen ei tiennyt, milloin oman asuntolainan korontarkistuspäivä on. Peräti lähes puolet 18–29-vuotiaista velallisista ei osannut kertoa asiaa.

Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala suosittelee tiedotteessa selvittämään asian verkkopankissa jo pelkästään oman mielenrauhan vuoksi.

– Samalla kannattaa laskea, miten tuleva korontarkistuspäivä vaikuttaa asuntolainan kuukausierään, hän lisää.

Kyselyssä useampi kuin joka neljäs ei edes tiennyt, mikä oman asuntolainan viitekorko on. Nuorista aikuisista 43 prosenttia ei tiennyt sitä.

Kuukausilyhennyksen suuruuden sen sijaan osasi sanoa miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta, mutta nuorimmat tiesivät senkin heikoimmin.

Danske Bankin Asuntolainapulssin toteutti YouGov Finland. Kyselyyn vastasi 752 täysi-ikäistä asuntovelkaista suomalaista.

Etenkin nuorten tietämättömyyden takana voi olla pitkä nollakorkojen aika. Vuoden euribor kääntyi huhtikuussa plussalle ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen.

OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen huomauttaa, että nousu kolmeen prosenttiin on koko euribor-ajan nopein.

Nykyisensuuruisia euribor-korkoja on viimeksi nähty joulukuussa 2008. Tuolloin elettiin finanssikriisiin aikaa, ja korot lopulta nousivat selvästi nykyistä suuremmiksi.

Euroopan keskuspankki on viestinyt jatkavansa ohjauskorkojen nostojaan. Markkinat pyrkivät ennakoimaan tulevaa korkotasoa.

– Markkinat hinnoittelevat nyt 12 kuukauden euribor-koron kohoavan ensi kesänä jo 3,7 prosenttiin ja vakautuvan yli 3 prosenttiin tasolle tulevina vuosina, Hännikäinen kommentoi.