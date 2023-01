Kommentti: Kiitos, että maksat sähkölaskuni, vaikkei siinä ole mitään järkeä

Moni on pulassa sähkölaskunsa kanssa ja tuen pitäisi mennä heille, ei kaikille, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Jutun kirjoittajan perheessä ei ole saunottu kertaakaan syksyn ja alkutalven aikana, eikä pesukonetta saa käynnistää ennen kuin se on aivan täynnä.

Minä tiedän, että monet ihmiset ovat nyt pulassa sähkölaskujensa kanssa. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole missään tapauksessa vähätellä tuossa tilanteessa olevien ihmisten hätää.

Mutta minä tiedän myös, että on valtavasti ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista ongelmaa sähkölaskujensa kanssa ja silti valtio tulee kuittaamaan suuren osan heidän sähkölaskuistaan.

Ja senkin tiedän, että moni tulee suuttumaan tästä kommentista. Mutta minulle maksetaan palkkaa näiden kirjoittamisesta, eikä valtio sentään kokonaan kuittaa sähkölaskuani.

Aloitetaan heistä, joille kasvaneet sähkölaskut aiheuttavat todellista hätää. Asiasta on saatavissa alustavia tietoja. Ilta-Sanomat teetti Taloustutkimuksella joulukuussa aiheesta kyselyn.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Juho Rahkosen mukaan korkea sähkön hinta koettelee saatujen vastausten perusteella satojatuhansia kotitalouksia.

– Noin 150 000 suomalaista ei tule selviämään sähkölaskuistaan ja pitää tilannetta kestämättömänä, Rahkonen sanoi.

Lisäksi noin 700 000 joutuu hänen mukaansa ponnistelemaan tilanteen heikkenemisen takia.

Kyselyn perusteella sähkökriisin tyypillinen häviäjä on sähköllä suurta omakotitaloaan lämmittävä monilapsinen perhe.

Asia on siis totisinta totta hyvin monille ihmisille. Kyselystä tehdyn jutun voit lukea täältä.

Jutusta selviää myös, että joka viides ei tiedä, paljonko maksaa sähköstään. Tästä voi päätellä, että monella on yhä voimassa vanha, hyvin halpa sähkösopimus tai sitten tulot ovat niin suuret, ettei sähkölaskulla ole oikeastaan mitään väliä.

Mistä päästään käsiteltävän asian toiseen puoleen. Valtaosa hallituksen valmistelemista tuista valuu hyvätuloisille. Ja aivan varmasti heistä kaikki eivät tukea tarvitse.

Hallitus valmisteli pikavauhtia kertakorvausta korkeista sähkölaskuista kärsineille kotitalouksille. Asiaa työstäneet ministerit linjasivat ennen joulua, että tuen kokonaismäärä olisi enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen sanoi STT:lle (22.12.), että alustavien laskelmien mukaan puolet tästä tuesta kohdistuisi asuntokunnista hyvätuloisimmalle neljännekselle.

Vehviläinen kuuluu Datahuone-hankkeeseen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) alaisuudessa toimivaan hankkeeseen kuuluu useiden yliopistojen tutkijoita taloustieteen keskus Helsinki GSE:n kautta. Muutamalla sanalla sanottuna: jos jossain osataan laskea vielä valmistelussa olevien tukien vaikutuksia, niin tuolla.

Nyt päästään lempiaiheeseeni, kohdentamiseen. Tukien pitäisi mennä sinne, missä niitä tarvitaan.

Luin suurella hämmästyksellä toista Taloustutkimuksen IS:lle tekemää kyselyä. Valtaosa suomalaisista toivoi sähkölle hintakattoa, jolla siis pyritään rajoittamaan sähkön kohonneita kustannuksia kotitalouksille.

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, pitäisikö heidän mielestään Suomessa ottaa käyttöön sähkön hintakatto, jossa sähkön hinta kuluttajille ei nousisi yli 20 sentin kilowattituntia kohden. Tällä hetkellä uusien sähkösopimusten hinta on on liikkunut 30 ja 50 sentin välillä per kilowattitunti.

60 prosenttia vastaajista sanoi, että kyllä.

Vielä hämmentävämpää oli, että kannatus oli suurempaa öljylämmittäjien kuin sähköllä lämmittäjien keskuudessa.

Puoluetaustalla suurinta kannatus oli sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten keskuudessa. Tulotasolla mitattuna eniten hintakatto sai kannatusta talouksissa, joiden tulot ovat 20 000–30 000 euroa vuodessa.

Nyt muistakaa, että valtaosa tuista valuu hyvätuloisille.

Sanon vielä varmuuden vuoksi, että hintakatto ei tarkoita sähköyhtiöiden voittoa rajaavaa kattoa, kuten varsinkin sosiaalisen median keskusteluissa varsin usein tunnutaan olettavan. Valmistelussa oleva hintakatto on sellainen, että valtio asettaa sähkön kuluttajahinnalle katon ja maksaa siitä ylimenevän osan johonkin rajaan asti. Mitä ilmeisimmin mukaan tulee omavastuu.

Miksi kohdentamista ei sitten tehdä niin, että tuki jakautuisi oikeudenmukaisesti? Siksi, että ensin pitää tehdä poliittinen päätös, mikä on oikeudenmukaista. Lisäksi asia pitää hoitaa teknisesti.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Olen tuntenut myötätuntoa valtiovarainministeriön johtavaa erityisasiantuntijaa Olli Kärkkäistä kohtaan, sillä hän on jäänyt aika yksin selittämään kohdentamisen vaikeutta suurelle yleisölle. Kärkkäinen on tehnyt akateemista tutkimusta kohdentamisesta. Asioiden selittäminen suurelle yleisölle helposti aukeavasti ei ole kovin helppoa.

Kärkkäinen on joskus sanonut, että arvostaisi, jos kohdentamisen vaikeuksista edes joskus syntyisi kuva, että poliitikot ja virkamiehet eivät jätä kohdentamatta tyhmyyttään tai pahantahtoisuuttaan.

Olli, toiveesi on kuultu.

Kohdentaminen on vaikeaa, uskokaa pois!

Ja sitten hyvä lukija siihen, miksi kiitos, että maksat sähkölaskuni. Asun perheeni kanssa suorasähkölämmitteisessä talossa. Juuri tuli 700 euron sähkölasku.

Tietysti se ärsyttää. Suhtaudun asiaan siten, että Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan maksaa ja Putinin idioottimaisuus maksaa. En kuitenkaan koe olevani se, joka tässä yhteiskunnassa eniten apua tarvitsee.

Sähkölaskumme on noin kahdelta kuukaudelta. Sen alkuosassa voimassa oli vielä todella halpa sähkösopimus, sitten hinta nousi suorastaan törkeäksi, kunnes sähköyhtiö itse päätti alentaa hintaa laskutuskauden loppupuolella. Meno on siis täyttä arpapeliä.

Lisäksi jokaisen meistä taloudellinen puskuri ja elämäntilanne on kovin erilainen.

Jos olen ymmärtänyt oikein, valtio kuittaa osan sähkölaskustani.

Nykytiedolla valtion valmistelevan tuen omavastuu on 100 euroa kuukaudessa ja tukikatto 700 euroa kuukaudessa. Tuki perustuu kotitalouksien sähkölaskuihin marras- ja joulukuussa. Hyvitys suoritetaan kerralla sähkölaskussa, sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Mitään valtion rahaa ei tietenkään ole, on vain veronmaksajien rahaa. Jokainen meistä tuen saajista siis maksaa myös tukea itselleen.

Jos siis nyt onnistuin ärsyttämään, aina voit lohduttautua ajatuksella, että kuittaat osan sähkölaskustani.

Kiitän.

Ihan lopuksi vielä: mikään hallituksen toimi ei saisi kannustaa lisäämään sähkön käyttämistä. Jokainen vähentäköön omaa kulutustaan minkä ikinä voi.

