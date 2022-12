Askon ja Sotkan työntekijöille ei makseta tammikuussa kuukausipalkkaa – ”Asia koskettaa syvästi”

Palkkausjärjestelmän muutos jättää Sotkan ja Askon myymälähenkilökunnan pahaan välikäteen, kertoo pääluottamusmies. Taustalla on palkanmaksun aikataulujen muutos, minkä vuoksi tammikuussa tileille tulevat vain provisioiden ja lisien tyyppiset erät eikä peruspalkkaa.

Huonekaluketjujen Askon ja Sotkan työntekijät ovat näillä näkymin jäämässä ilman ensi kuun varsinaista palkkaansa.

Asko ja Sotka kuuluva Indoor Groupiin. Yritys kertoo olevansa Suomen johtava huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias.

Indoor Groupin pääluottamusmiehen Ritva Loikkasen mukaan palkanmaksuongelmat koskevat myymälähenkilökuntaa, myös osa-aikaisia.

Yleensä palkka on maksettu kuun 15. päivä.

– Nyt tammikuun palkka maksettaisiin helmikuussa, ja sen jälkeen kuukauden palkka aina takautuvasti, eikä sinä kuukautena kuin työ tehdään, Loikkanen sanoo.

Loikkasen mukaan johto kertoi asiasta henkilökunnalle 27. joulukuuta eli tapaninpäivän jälkeen.

– Edellisenä päivänä olin viestittänyt johdolle, että tämä menettelytapa on väärä, Loikkanen sanoo.

Indoor kävi loppuvuonna heikentyneen markkinatilanteen takia muutosneuvottelut, jotka päättyivät irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin. Irtisanotuille tarjottiin kuitenkin töitä muualla konsernissa.

– Palkastakin on keskusteltu, mutta muutosneuvotteluja käytäessä henkilökunnalla ei ollut tiedossa, että tammikuu olisi palkaton kuukausi.

Loikkasen mukaan johto on perustellut tätä sillä, että palkanmaksujärjestelmä on muuttumassa.

– Moni ilmoittanut minulle, että asia koskettaa syvästi, koska muutos tulee nopealla aikataululla ja koskee turvallisuudentunteeseen. Olisin toivonut, että johto olisi perunut tämän, koska negatiivista palautetta on tullut paljon.

Indoor Groupin puolelta palkanmaksuasiaa kommentoi sähköpostilla yrityksen talousjohtaja Jussi Tallgren. Hänen näkemyksensä muutoksesta on hiukan toisenlainen.

Onko myymälähenkilökunnan tammikuun palkanmaksu jäämässä todella pois eli tammikuun palkka maksetaan vasta helmikuussa?

– Väite ei pidä paikkaansa. Muutamme tammikuussa 2023 palkanmaksun maksurytmiä. Tämä tarkoittaa, että provisiot ja työaikalisät sekä muut jo nyt taannehtivasti maksettavat erät kohdistuvat jatkossa muiden palkkaerien kanssa samalla kaudelle. Taannehtiva palkanmaksurytmi on kaupan alalla tavanomainen.

Onko kyseessä säästötoimi vai vain palkkausjärjestelmän muutos? Miksi henkilökunnalle kerrottiin asiasta vasta joulukuun lopussa ja kuinka suurta joukkoa palkanmaksun siirtyminen koskee?

– Kyseessä on palkanmaksurytmin muutos, jolla on vaikutusta noin 260 henkilön palkanmaksuun. Indoor Groupissa on yhteensä noin 640 työntekijää. Maksurytmin muutos liittyy Indoor Groupin laajempaan palkanlaskentamallin täsmentämiseen, josta olemme viestineet indoorilaisille säännöllisesti. Olennaista on, että palkat maksetaan kaikissa tilanteissa oikein.

Koska tammikuun mahdollinen palkkapäivä olisi?

– Tammikuun 2023 palkanmaksupäivänä myymälöiden työntekijöille maksetaan lisät ja provisiot. Emme luonnollisestikaan jätä henkilöstöämme tässä tilanteessa yksin. Maksurytmin muutoksen vuoksi Indoor Group on tarjonnut työntekijöille vaihtoehtoja, joilla voidaan helpottaa siirtymäaikaa uuteen palkanmaksurytmiin.

Indoor Group kuului vielä muutama vuosi sitten Keskolle. Tämä myi vuonna 2017 konsernin Sievi Capitalin, kolmen Sotka-ketjun franchising-yrittäjän ja eläkeyhtiö Eteran muodostamalle sijoittajaryhmittymälle.

Sievi Capital on edelleen Indoor Groupin pääomistaja. Myös eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa osakkeita ja muihin omistajiin lukeutuu yhtiön hallituksen jäseniä, johdon avainhenkilöitä ja yksityishenkilöitä.

Indoor Groupiin kuuluu 35 Askon ja 49 Sotkan myymälää Suomessa ja lisäksi kummankin ketjun neljä myymälää Baltiassa. Yhtiöllä on myös huonekalutehdas Lahdessa.

Indoor Groupin palkanmaksukiistasta kertoi aiemmin Iltalehti.