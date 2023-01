Korot, asuntomarkkinat, energian hinta, nämä 8 asiaa liikuttavat taloutta tänä vuonna – yksi niistä on suuri riski

Tälle vuodelle ennakoidaan loivaa taantumaa. Ekonomistit listaavat kahdeksan keskeistä talouteen vaikuttavaa asiaa. Niistä yksi voi heilauttaa näkymät täysin.

Epävarmuus leimaa talouden tämän vuoden näkymiä.

– Epävarmuus johtuu paljolti Venäjän sodasta Ukrainassa, Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Juha Kilponen sanoo.

Sodan jatkuminen näyttää Kilposen ja Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan hyvin todennäköiseltä. Dramaattisinta se on ukrainalaisille, mutta sodan vaikutukset heijastuvat niin Suomeen kuin muuallekin Eurooppaan.

Juha Kilponen ja Tuuli Koivu muistuttavat, että taloudessa on useita epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat johtaa oletettua heikompaan kehitykseen.

Nämä asiat ovat tämän vuoden talouden suurimmat muuttujat:

1: Energia

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi energian hinnat pysyvät korkeina. Sähkövertailusivusto Halvinsähkösopimus.fin keräämien futuurihintojen perusteella sähkön keskimääräinen arvonlisäverollinen hinta olisi ensi vuonna alimmillaan hieman alle 20 senttiä kilowattitunnilta eli sähkö maksaisi selvästi enemmän kuin ennen Ukrainan sotaa.

Korkeimpia hintoja on odotettavissa helmikuussa. Tapaninpäivän futuuritietojen perusteella tuolloin sähkö maksaisi Suomessa keskimäärin noin 45 senttiä kilowattitunnilta.

Pahimmat energiaan liittyvät uhkakuvat eivät silti välttämättä toteudu, koska talvi on ollut melko leuto ja esimerkiksi Keski-Eurooppaan on odotettavissa harvinaisen lämmin vuodenvaihde.

Tilannetta helpottaa hyvä varastotilanne. Saksassa ja muuallakin Euroopassa kaasua on saatu hankituksi niin paljon, että määristä voi riittää seuraavallekin talvelle.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että markkinoiden ylijäämän vuoksi yhdysvaltalaispankki Goldman Sachs on alentanut arviotaan öljyn hinnan kehityksestä. Se ennakoi, että tänä vuonna brent-laatu maksaa keskimäärin 98 dollaria barrelilta ja WTI-öljy 92 dollaria barrelilta. Aiemmat odotukset olivat 110 ja 105 dollaria barrelilta.

Viime vuoden lopulla brent-laadun hinta on liikkunut vajaassa 85 dollarissa, mutta pahimmillaan se maksoi yli 120 dollaria barrelilta.

Sähkö on kallistunut rajusti. Ensi vuodelle ei ole enää odotettavissa samanlaista harppausta, mutta hinta voi pysyä yhä selvästi takavuosia korkeammalla.

Fossiilittomaan tuotantoon tähtäävät ratkaisut ja innovaatiot puolestaan auttavat irtautumaan venäläisestä energiasta ja parantavat Euroopan energiaomavaraisuutta.

– Vihreä siirtymä tapahtuu todella nopeasti, Kilponen ennakoi.

Hetkessä tuotantopaletti ei muutu, ja useimpien ratkaisujen suurimmat hyödyt saadaan vasta tulevina vuosina. Sen sijaan jokaisen oma toiminta puree heti.

– Iso tekijä on, että ihmiset oikeasti säästävät sähköä ja energiaa, Kilponen huomauttaa.

2: Inflaatio

Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna rajusti energian hintojen kiihdyttäminä. Tälle vuodelle ei enää vastaavaa odoteta. Yksi syy on viime vuodelta tulevat korkeat vertailuluvut.

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa inflaation odotetaan aika nopeastikin tulevan alas tämän vuoden alkupuoliskolla, Koivu sanoo.

Kilponen muistuttaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) on arvioinut, että inflaatio alenee. Se pysynee kuitenkin huomattavasti keskuspankin kahden prosentin tavoitteen yläpuolella.

Hintojen laskua ei siis ole näköpiirissä. Koska palkat eivät näytä seuraavan hintojen nousua, kuluttajien ostovoima pysynee pienempänä kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

3: Korot

Paitsi yleinen kuluttajahintaindeksi, myös energian ja ruuan hinnoista puhdistettu pohjainflaatio nousi viime vuonna. Tämä viestii siitä, että energian ja ruuan kallistuminen on välittynyt tavaroiden ja palveluiden hintoihin.

– Inflaation laaja-alaistuminen on keskuspankkien huoli. Siksi korkoja on nostettu, Kilponen sanoo.

Viime aikoina EKP on melko selvästi kertonut jatkavansa ohjauskorkojen nostojaan. Myöskään Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) ei ole ilmoittanut lopettavansa koronnostojaan.

Kilponen painottaa, että keskuspankit päättävät liikkeistään talousdatan perusteella.

– EKP on viestinyt, että rahapolitiikkapäätökset tehdään kokous kokoukselta.

Danske Bank ennakoi asuntomarkkinakatsauksessaan joulun alla, että EKP nostaa ohjauskorkojaan toukokuuhun asti. Arvio vastaa markkinoiden odotuksia. Korkoliikkeiden perusteella tilanne tasaantuisi vuoden edetessä.

Nykyisen markkinahinnoittelun perusteella asuntolainojen yleinen viitekorko 12 kuukauden euribor kävisi ensi kesänä 3,7 prosentissa.

– Korkojen nousu iskee karusti jo valmiiksi energian ja ruuan kallistumisen kanssa kamppailevien asuntovelallisten kukkarolle, OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kommentoi.

Näkymät ovat kuitenkin niin epävarmat, että korkokehityksen ennakoiminen vuoden päähän on hankalaa. Esimerkiksi Nordea ole antanut täsmällistä arviota siitä, missä 12 kuukauden euribor olisi vuoden kuluttua.

4: Asuntomarkkinat

Korkojen nousu ja taloudellinen epävarmuus näkyvät asuntomarkkinoilla. Marraskuussa tehtiin kiinteistövälittäjien avulla yli kolmannes vähemmän kauppoja kuin vuotta aikaisemmin ja lokakuussa uusien asuntolainojen nostot supistuivat 33 prosenttia.

Kysynnän hiipuminen on pidentänyt asuntojen myyntiaikoja. Rakentaminen on vähentynyt ja pienenee yhä, sillä rakennuslupia on haettu aiempaa vähemmän.

Kilponen uskoo, että korkojen nousu hidastaa edelleen intoa ostaa asunto. Mitään romahdusta asuntomarkkinoille ei silti ennakoida. OP-ryhmän ekonomistit ovat arvioineet, että tänä vuonna asuntojen nimellishinnat laskevat 4–6 prosenttia.

Moni asia riippuu kuluttajien luottamuksesta ja heidän oman taloutensa kehittymisestä.

– Jos kuluttajat säästävät ja pelkäävät, asuntomarkkinat kärsivät, Koivu sanoo.

Vaikka hintojen nousu iskee kulutukseen, toistaiseksi kuluttajien tilanne näyttää keskimäärin kohtuulliselta. Kuten moni muu Euroopan maa, myös Suomi on kompensoinut energian hinnan nousua erilaisin tuin. Lisäksi lukuisilla kuluttajilla on yhä korona-aikaisia säästöjä, joita he voivat käyttää puskureina.

Yksityinen kulutus muodostaa yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Siksi talouden kehitys riippuu paljon siitä, jatkavatko kuluttajat tuotteiden ja palveluiden ostamista kohonneista hinnoista huolimatta.

5: Työllisyys

Nordean korttidatan perusteella kuluttajat ovat supistaneet kulutustaan vain hieman. Ostamista tukee hyvänä pysynyt työllisyys. Suomen työllisyysaste on korkeampi kuin pitkään aikaan.

– Työmarkkinoiden vahvuus on yllättänyt meidät, Kilponen myöntää.

Suomen Pankki ei odota tilanteen muuttuvan suuresti tänä vuonna. Mitään massatyöttömyyttä ei siis ole odotettavissa, mikä tukee kaikkea taloutta.

– Tuloriskin vaikutus kuluttamiseen on tutkitusti todella iso, Kilponen sanoo.

Joillakin aloilla on työvoimapula, mikä voi tuoda painetta palkankorotuksiin. Danske Bank varoittaa, että työmarkkinoiden kireys uhkaa johtaa palkkainflaatioon.

6: Talouskasvu

Työmarkkinoiden hyvä veto tukee taloutta. Silti useimmat viime vuoden lopulla julkaistut suhdanne-ennusteet odottavat bruttokansantuotteen notkahtavan miinukselle tänä vuonna. Danske Bankin joulukuun puolivälissä julkaisema 0,7 prosentin luisu on synkin.

– Kaikki ennustelaitokset arvioivat perusskenaariossaan, että taantuma on lyhyt ja lievä, Kilponen sanoo.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki ennakoi tiedotteessa, että parhaimmillaan ensi vuosi on hitaan kasvun vuosi, ja vuonna 2024 talous kasvaa normaalisti tai jopa nopeammin.

– Vaikeasti ennustettavat ja äkilliset tapahtumat ovat kuitenkin mahdollisia, hän lisää.

7: Kiina

Yksi maailmantalouden keskeinen heiluttaja on Kiina. Se tuottaa valtavasti komponentteja ja raaka-aineita, ja sillä on suuri rooli vihreässä siirtymässä. Suomen kaupalle ja investoinneille Kiina on tärkeä.

– Kiinan hidastuva kasvu voi heikentää laajemminkin Aasian maiden vienti- ja rahoitusmahdollisuuksia, Kotamäki huomauttaa.

Kiina luopui äskettäin yllättäen tiukasta koronapolitiikastaan. Kilponen uskoo, että äkkikäännöksen takana oli talouden sakkaaminen.

– He halusivat varmistaa, että maahan ei tule ainakaan isoa taantumaa, Kilponen arvioi ja huomauttaa, että kyseessä on hänen oma hypoteesinsä.

Koivu arvioi, että seuraavat kuukaudet voivat Kiinassa olla viruksen sävyttämiä, mutta sen jälkeen talous saattaa lähteä vahvaankin kasvuun. Nordean ekonomistit ovat nostaneet Kiinan tätä vuotta koskevaa talouskasvuennustettaan neljästä viiteen prosenttiin.

– Se tuo piristystä maailmantalouteen laajemminkin, Koivu ennakoi.

8: Venäjä

Suurin tilanteen heiluttaja näyttää olevan Venäjä. Esimerkiksi Danske Bankin suhdanne-ennuste perustuu oletukseen, että Venäjän aloittama sota ei laajene Ukrainan ulkopuolelle.

– Mahdollisten lopputulemien kirjo on kuitenkin suuri ja epävarmuus on huomattavaa, pankin ekonomistit lisäävät.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on inhimillinen katastrofi. Vaikka sota päättyisi, Suomen Venäjän-kauppa ei elvy.

– Jos ihme tapahtuisi ja sota saataisiin ratkaistuksi, positiivinen vaikutus talouteen olisi varmasti iso. En kuitenkaan oikein usko, että näin kävisi, Kilponen sanoo.

Sodan päättymisellä olisi suuri psykologinenkin merkitys. Se ei silti poistaisi epävarmuutta, joka liittyy Venäjään. Koivu arvioi, että taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa on joka tapauksessa estynyt pitkäksi aikaa.

Toisaalta yritykset eivät ole jääneet aloilleen. Finnvera kertoo, että Venäjältä poistuneet yritykset ovat löytäneet yllättävän hyvin uusia markkinoita Euroopasta ja Yhdysvalloista.