Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisten osuus ennätystasolla

Toimitusjohtajista valtaosa on edelleen miehiä, ilmenee Keskuskauppakamarin katsauksesta.

Naisia on tänä vuonna pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäseninä ennätyksellinen osuus, kertoi Keskuskauppakamari keskiviikkona.

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksen mukaan naisia on johtoryhmissä 28 prosenttia, kun mukaan ei lasketa toimitusjohtajia. Vastaavasti suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 30 prosenttia on naisia, mikä on ennätys.

Sen sijaan keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus laski viime vuodesta prosenttiyksiköllä 29 prosenttiin. Pienissä pörssiyhtiöissä johtoryhmän jäsenistä naisia on runsas viidennes. Johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan toista vuotta peräkkäin kasvoi myös sellaisten pörssiyhtiöiden määrä, joissa naisia ei johtoryhmissä ollut lainkaan. Kaikkein useimmin nainen toimii Kajalan mukaan johtoryhmässä tukitoimintojen eikä liiketoimintojen johdossa.

Kaikkiaan tarkastelluista 131 toimitusjohtajasta yhdeksän on naisia.