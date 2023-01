Monella opiskelijalla on nyt valtava huoli – arki menee sen miettimiseen, onko rahaa ruokaan

Meille jää rahallista velkaa ja meille jää ympäristökuorman velkaa, sanoo opiskelijoita edustava Sonja Naalisvaara. Hän tietää, että moni valmistuu yliopistosta työelämään valmiiksi burnoutissa.

Kun kävelee Unicafen ovesta sisään, vastaan tulee kouluruuan tuoksu. Se vie suoraan omiin koulu- ja opiskeluaikoihin, vaikka ne ovat viime vuosituhannelta. Jotkut asiat eivät muutu.

Hinnastossa lukee: normaalihinta 8,70 euroa, opiskelijoille vegaanilounas 3,10 euroa, muut lounaat 3,20 euroa, jatko-opiskelijoiden lounas 5,45 ja henkilökunnan lounas 6,90 euroa.

Tätä on kohdentaminen, josta varsinkin sähkön hinnan kompensoinnissa kuluttajille puhutaan paljon. Unicafe osaa sen. Halvin hinta heille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Kulmapöydässä heiluttaa kättään nuori nainen ja hymyilee. Se on hyvä merkki, sillä olen pyytänyt haastattelua aihepiiristä ”suunnilleen kaikki kaikesta”. Sonja Naalisvaara suostui, mutta sanoi, että siinä tapauksessa olisi hyvä saada kysymysten teemoja etukäteen tietoon, ”että voin vähän miettiä”.

Se on kohtuullinen pyyntö, sillä olen pyytänyt häntä kertomaan, miten Helsingin yliopiston noin 30 000 opiskelijaa voivat. Ei hän sitä tietenkään voi sanoa – mutta suurista linjoista hän pystyy varmasti puhumaan.

Sonja Naalisvaara on 28-vuotias ympäristötieteiden maisteriopiskelija, HYY:n hallituksen jäsen ja hänet on juuri valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen. Jollain tavalla hän siis resonoi muidenkin opiskelijoiden tuntoja. SYL:n hallituksessa hän aikoo varmistaa, että opiskelijoiden ääni kuuluu vaalivuonna.

Hörppäämme kahvia ja sitten mennään suoraan ytimeen, miten opiskelijoilla menee?

– Päällimmäisin tunne on epävarmuus tulevaisuudesta. Ensin oli pandemia, nyt on sota Euroopassa ja kaiken taustalla on ympäristökriisi. Kyllä se laittaa miettimään millainen meidän tulevaisuutemme on.

– Konkreettisemmin monella on huoli toimeentulosta. Moni opiskelija joutuu ottamaan jo lainaa ihan peruselämiseen. Hinnat ovat nousseet, ja muiden korkojen tapaan myös opintolainan korot ovat nousussa, jolloin opiskelijalle syntyy entistäkin enemmän kuluja.

Pöydän toisessa päässä nuorimies laittaa kuulokkeet korviinsa ja alkaa katsella jotain kännykältään. Ikkunan toisella puolella Kaivopihalla Helsingin ydinkeskustassa sataa kaatamalla vettä.

Opiskelijoilla on kova paine valmistua tavoiteajassa, sanoo Sonja Naalisvaara.

Jouluun on enää muutama yö aikaa, mutta opiskelijoita on paikalla varsin paljon. Yhteisöllisyyden täytyy tuntua hyvältä koronavuosien jälkeen.

– Moni on todella iloinen lähiopintojen mahdollisuudesta, mutta osalle etäopiskelu sopi mainiosti. Eniten toivotaan joustavaa opetusta, koska moni käy esimerkiksi samalla töissä. Eikä siinä olisi ongelmaa, jos he eivät tekisi töitä oman jaksamisensa kustannuksella, Naalisvaara sanoo.

Jaksamiseen palaamme vielä monesti uudelleen.

Naalisvaara alkaa puhua siitä, miten opiskelijat tuntevat painetta valmistua tavoiteajassa. Se on mahdollista, jos kaikki sujuu hyvin, mutta takana on kieltämättä muutama varsin erikoinen vuosi. Työssäkäyvät muistavat varmasti, miltä tuntui kerätä kimpsunsa ja kampsunsa ja lähteä etätöihin. Ja me lähdimme sentään tutusta työpaikasta.

Etelä- Suomen korkeakoulut pysyivät suljettuina pitkään. Se tarkoittaa, että opiskelijat putosivat pois yhteisöstään tai aloittivat opiskelut niin, että eivät päässeet pahimmillaan kahteen vuoteen käymään yliopistolla.

– Joka kolmas opiskelija tuntee ahdistuneisuutta. Opiskelijoiden mielenterveyden kriisistä puhuttiin jo ennen koronaa, mutta korona pahensi tilannetta, Naalisvaara sanoo.

Korona kasvatti opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntää, kertoi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö joulukuussa 2021.

Mielenterveyden kriisi on helppo ymmärtää, vaikka syitä on tietysti monia. Naalisvaara sanoo, että Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (2021) mukaan opiskelijat eivät tunteneet kuuluvansa yliopistoyhteisöön. Yhteisöllisyys on yksi tärkeimmistä asioista, joita yliopisto pystyy itse tiedon lisäksi tarjoamaan. Naalisvaaran mukaan ainejärjestöt yrittävät tavoittaa nyt kolmannenkin vuosikurssin opiskelijoita. He aloittivat opiskelunsa syksyllä 2020 – ja olivat pahimmillaan heti alkuun vuoden etäopetuksessa.

– Tunnen monia masennuksesta kärsiviä opiskelijoita, jotka opiskelevat sairauspäivärahalla, Naalisvaara sanoo.

– Osa opiskelijoista valmistuu burnoutissa työelämään. Ja lukiosta yliopistoon tulee jo valmiiksi uupunutta porukkaa.

Ei hyvältä kuulosta!

Mikä teitä auttaisi eniten?

– Matalan kynnyksen apua pitäisi olla paljon tarjolla. Ja terapiatakuulle olisi totisesti ollut kysyntää.

– Todella paljon auttaisi myös, jos opiskelijoilla ei olisi niin suurta huolta toimeentulosta. Ettei arki menisi sen miettimiseen, onko rahaa ostaa ruokaa. Kyllähän se vie valtavasti voimia.

Ei voi mitään, mutta mieleen nousee kuva Maslow’n tarvehierarkiasta. Opiskelijoilla menee liikaa aikaa täyttää perustarpeita ja se on opiskelusta pois. Mikä ilmeisimmin samalla takaraivossa tikittää ajatus valmistumisajoista.

– Suorituspaineet ovat kyllä kovat. Tuntuu, ettei ole varaa epäonnistua, Naalisvaara sanoo.

Mitä tarkoitat tuolla?

– Itse aloitin Metropolian (ammattikorkeakoulu) puolella, mutta vaihdoin sitten ympäristötieteisiin. Siinä meni aikaa ja opintotukikuukausia hukkaan. Lisäksi menetin ensikertalaiskiintiöni. Pitäisi osua opintoalan valinnassa kerralla oikeaan, Naalisvaara sanoo.

Teen sen, mitä ei missään nimessä pitäisi tehdä. Sanon, että ei ollut viime vuosituhannella tuollaista. Tai minulla ainakaan. Mutta sen sijaan sellaista oli, että yritin suorittaa opintojani täydellisesti – mikä näin jälkikäteen tuntuu vähän hassulta.

Tunnistaako Naalisvaara tällaista ajatuskulkua?

– Kyllä! Päätin omaa kandityötäni tehdessäni, että sen ei tarvitse olla täydellinen. Sen pitää olla vain ”tehty”, hän sanoo.

Tarkoitus ei missään tapauksessa ole vähätellä opiskelijoiden mielenterveyden haasteita ja vaikeita tilanteita. Eikä sanoa, että laskekaa rimaa. Mutta sen voi sanoa, että jos ei tähtää akateemisella uralle, niin työelämässä aika harvaa kiinnostaa, menivätkö kurssit parhaalla arvosanalla läpi tai mikä arvosana tuli gradusta.

– Armollisuus itseä kohtaan, Naalisvaara suorastaan puuskahtaa.

– Että olen kyllästynyt sen hokemiseen, vaikka on siinä tietty järki.

Katselemme toisiamme kahvipöydän yli, ja molempia alkaa naurattaa. Kyllä suorittajat toisensa tunnistavat.

Kaivopihalla sataa edelleen kaatamalla vettä.

Aiheet eivät muutu yhtään kevyemmiksi. Mitä opiskelijat sitten ajattelevat yleisestä maailmantilanteesta: sota Euroopassa, ilmastonmuutos, luontokato, orastava taantuma vain muutamia luetellakseni.

– Se on tasapainottelua toivon ja epätoivon välillä. Tiedän, että elän tietynlaisessa ympäristötieteilijän kuplassa. Mutta ahdistusta ei saa päästää voitolle, koska se lamauttaa, eikä sellaisesta ole hyötyä.

– Välillä tulee myös toivonpilkahduksia, kuten YK:n kokouksen päätös suojelualan kasvattamisesta.

Naalisvaara sanoo kokevansa, että nuoret ja opiskelijat kantavat paljon vastuuta ympäristön tilasta ja sanoo toivovansa, että muut tekisivät oman osansa.

– Meille jää rahallista velkaa ja meille jää ympäristökuorman velkaa, hän sanoo.

En voi kiistää.

– Ja joskus tuntuu, että ei me tulla koskaan samaa mitään eläkettä.

Ajatteletko aidosti niin?

– Eläkevuodet ovat älyttömän kaukana, mutta siltä se joskus tuntuu, kun toimeentuloon liittyvät huolet ovat monella tosi pinnassa.

– Myös tulevat vaalit huolestuttavat, sillä uudella hallituksella ei ole enää varaa huonontaa opiskelijoiden asemaa.

Mietin pitkään, esitänkö viimeistä kysymystä olleenkaan. Pohjustan sen sanomalla, että kysymykseen on leivottu sisään hieman ironiaa. Mitä Naalisvaara sanoo heille, joiden mielestä opiskelijoilla on todella helppoa?

Hän nauraa heleästi.

– Ensin vedän syvään henkeä. Sitten sanoisin sellaiselle ihmisille, että me ollaan monen kriisin sukupolvi. Että voit valita, mitä kriisiä niistä tarkastellaan.

– Sitten sanoisin, että toki itse olen aika varma, että saan oman alan töitä. Mutta ei ole ollenkaan varma, että työ takaa hyvän palkan, kuten ennen saattoi akateemisen loppututkinnon jälkeen ajatella.

– Ja sitten vedän taas syvään henkeä.

Aikaa on kulunut lähes tunti. Viemme kahvikupit pois ja pysähdymme portaille ottamaan viimeiset kuvat. Sataa edelleen kaatamalla.

Naalisvaara sanoo, että syyslukukausi loppui tähän. Aamulla lähtee juna kotiin Rovaniemelle.

Toivotamme hyvät joulut ja uudetvuodet. Sanon lopuksi, että arvostan kovasti sitä, että hän vuoden viimeisimmäksi työkseen ehti kaivaa aikaa haastattelulle.

Naalisvaara katsoo suoraan silmiin ja hymyilee. Vaikuttamistyö vaaleihin on selvästi alkanut.