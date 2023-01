Kun Venäjä aloitti raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, länsi iski uusilla pakotteilla Venäjän talouteen. EU:n ja Yhdysvaltain pakotelistalle joutui venäläisiä suurliikemiehiä eli oligarkkeja, joiden bisnekset pyrittiin hyydyttämään lännessä.

Tilit jäädytettiin ja varallisuutta takavarikoitiin.

Suomessa valtion ja kuntien hankintoja kilpailuttava Hansel-yhtiö ja valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto joutuivat pulmalliseen tilanteeseen viime talvena, tykkien jylistessä Ukrainassa.

Miten toimia venäläisomisteisen öljy-yhtiön Teboilin kanssa?

Teboil oli tehnyt rahakkaan sopimuksen jäänmurtajien polttoainehuollosta. Teboilin omistus kiertää Sveitsin ja Itävallan kautta venäläiselle öljyjätille Lukoilille, joka on avainasemassa venäläisen öljyn ja kaasun viennissä.

Vientitulot kartuttavat Vladimir Putinin sotakassaa.

Kauppamerenkululle väyliä avaavat jäänmurtajat eivät käy pyhällä hengellä, vaan ne tarvitsevat polttoainetta ja voiteluaineita miljoonilla euroilla talvikaudella.

Taloussanomien selvityksen mukaan Väylävirasto maksoi viime vuoden keväällä verorahoista Teboilille noin 12 miljoonaa euroa. Summa on huikea: Teboilin ostolaskut kaikilta julkisyhteisöiltä yhteensä ovat aikaisempina vuosina olleet satoja tuhansia euroja, korkeimmillaan 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Laskut paljastuvat avoimesta datasta tutkihankintoja.fi. -sivustolta.

Väylävirastosta vahvistetaan Taloussanomille vuoden 2022 polttoainelaskun summa, lisäksi virasto kertoo ostaneensa Teboililta polttoainetta omistuksessaan olevien rautatiekiinteistöjen lämmitykseen 180 000 eurolla.

Sota raivosi Euroopassa, mutta Väylävirasto oli puun ja kuoren välissä.

Virasto noudatti Hanselin neuvottelemaa Meriliikenteen polttoaineiden puitesopimusta vuosille 2021–2023. Kilpailutuksen jälkeen polttoainetoimittajaksi oli valittu Teboil, ja sopimus astui voimaan 1.6.2021.

Teboilin laskutus ponnahti ylös maaliskuussa vain muutama viikko sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Miksi?

– Jäänmurron toimeliain kausi ajoittuu Perämerellä tyypillisesti helmikuun lopusta huhtikuun puoleenväliin. Silloin alueella on sekä eniten murtajia että raskaimmat jääolosuhteet ja siten myös polttonesteiden kulutus on suurinta, Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi sanoo.

Venäjän sotaretki Ukrainaan näkyi muutenkin laskuissa.

– Polttonesteiden raju hinnannousu nosti viime talvena jäänmurron polttoainekustannuksia, Petäjäniemi muistuttaa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni veronmaksajien rahaa käyttävä taho joko katkaisi tai suunnitteli katkaisevansa yhteistyön Teboilin kanssa.

Väylävirastossakin pakoteasia toki käytiin läpi.

Selvityksen jälkeen todettiin, että virastoa sitoo julkisten hankintojen hankintalaki: sopimuksen lopettaminen olisi edellyttänyt uuden sopimuksen kilpailuttamisen, joka olisi vienyt aikaa ja vaarantanut kauppamerenkulun.

– Jäänmurtajien täysimääräinen toiminta on elinkeinoelämällemme ensiarvoisen tärkeää, joten polttoainetoimituksia ei voitu keskeyttää, Petäjäniemi sanoo.

Väylävirasto informoi päätöksestä liikenne- ja viestintäministeriötä.

Puitesopimuksen Teboilin kanssa tehneestä Hanselista vedotaan myös lakipykäliin.

– Lainsäädännön ja voimassa olleen Teboilin puitesopimuksen perusteella ei ollut olemassa oikeudellisesti kestäviä perusteita, joilla puitesopimus olisi voitu päättää nopeammin kuin nyt tehtiin, Hanselista vastataan sähköpostilla.

Hanselista kerrotaan, että Ukrainan hyökkäyssodasta johtuvat pakotteet venäläisille ja venäläisyhtiöille käytiin läpi viime keväänä. Hanselin tulkinnan mukaan sopimusta ei ollut tarvetta katkaista: Teboilin venäläisiä omistajia ei tuolloin ollut henkilöpakotelistoilla, jotka ensimmäisinä tulivat voimaan helmikuussa.

Katso tästä EU:n Venäjä-pakotteiden sisältö.

Hansel aloitti irtisanomisprosessin heti EU:n asettaman sektoripakoteasetuksen jälkeen, ja sopimus katkaistiin 10.10.2022 – kesken kaksivuotisen sopimuskauden.

Näin jälkikäteen arvioituna, olisiko Teboil-sopimus pitänyt irtisanoa jo helmi-maaliskuussa?

– Sopimuksen irtisanomiseen ei ollut laillisia perusteita, Hanselista todetaan.

Myös ulkoministeriössä tutkittiin Väyläviraston sopimusta tarkasti.

Lopputulos ei sielläkään muuttunut.

Sopimuksen katkaisemiselle ei ollut perusteita, vaikka Teboilin omistus kulkeutuu Venäjälle, ja yhtiö on EU:n pakotedirektiivien perusteella toimija, jonka kanssa ei tehdä julkisia hankintoja. Lisäksi säännöksistä löytyi poikkeuspykälä, jonka mukaan sopimusta ei tarvinnut mitätöidä ennen lokakuuta 2022.

Tässä ministeriön sähköpostilla Taloussanomille lähettämä monipolvinen vastaus kokonaisuudessaan, sanasta sanaan:

Julkisiin hankintoihin on kohdistettu neuvoston asetuksen 833/2014 5 k artiklan kielto tehdä tiettyjen, eri direktiiveillä säänneltyjen julkisten hankintojen osalta sopimusta artiklassa määriteltyjen, venäläisten ja venäläistaustaisten tai sellaisten omistuksessa olevien yhtiöiden kanssa. PAO Lukoil on Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö. Tällöin sen omistuksessa oleva suomalaisyhtiö (Teboil) on 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu henkilö. Julkisia hankintoja kuitenkin koskee poikkeus kohdassa saman 5k artiklan kohdassa 4, jonka mukaan 1. kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9. päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon 10. päivään lokakuuta 2022 saakka.