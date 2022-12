Jättimäinen kaasulaiva odottaa Inkoon edustalla sopivaa säätä – tästä syystä tuulta ei saa olla liikaa

Kaasulaiva Exemplar on parhaillaan merellä odottamassa pääsyä Inkoon satamaan. Jos keli sallii, tapahtuu tämä huomenna.

Yhdysvalloista vuokrattu LNG-terminaalilaiva Exemplar on vielä ankkuroituna Inkoon ulkopuolella, sillä tuuliolosuhteet eivät ole vielä sallineet laivan hinaamista kaasuterminaaliin.

Hanketta operoivan valtionyhtiö Gasgrid Finlandin mukaan keskiviikon sääolosuhteet näyttävät kuitenkin nyt suotuisilta.

Luotsauspalveluja tarjoavan Finnpilotin aluepäällikön Jukka Ketosen mukaan nyt näyttää siltä, etteivät tuulirajat huomenna ylittyisi.

Jättimäisen, 291 metriä pitkän ja 43 metriä leveän Exemplarin rantauttaminen voi tapahtua vain päivänvalolla.

Hidasliikkeinen alus pitää kääntää satamassa ja peruuttaa omalle paikalleen. Tämän takia tuulta ei saa olla liikaa.

Ketosen mukaan luotsattavan aluksen suuruus ei sinänsä ole Finnpilotille poikkeuksellinen, mutta Inkoon satamassa ei juuri ole ollut aiemmin näin suuria laivoja.

– Tämä on ollut puolen vuoden projekti ja asiaa on harjoiteltu, Ketonen sanoo.

Laivan suuren koon takia sitä ohjailee satamaan peräti neljä hinaajaa ja avustamassa on kaksi luotsia. Exemplarin syväys on alle 12 metriä ja Inkoon satamaväylän syväys vaihtelee 13-15 metrin välillä.

Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä ei ole huolissaan.

– Merenkulun marginaalien mukaan mennään, sanoo Sipilä.

Hinaajien lisäksi Exemplarin lähistöllä on myös vartiolaiva Turva. Suomenlahden merivartioston mukaan tämä on varotoimi, kun kyse on uudentyyppisen aluksen ankkuroimisesta.

Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, olisi laiva ankkuroituna huomenna puolenpäivän jälkeen.

Sipilän mukaan Exemplarin sijoituspaikaksi oli tarjolla viisi satamaa, joista lopulliseksi paikaksi valikoitui Inkoo, jossa kaasuinfrastruktuuria oli suhteellisen lähellä.

– Inkoo on siinä mielessä hyvä, että se palvelee sekä Suomen että Baltian kaasunsaantia.

Kaasulaivahankkeella turvataan kaasun saatavuus Suomessa ja sillä korvataan Venäjältä Suomeen aiemmin tulleita kaasutoimituksia. Vaihtoehtoisia kaasutoimituksia alettiin pohtia Gasgrid Finlandissa jo reilu vuosi sitten.

– Helmikuun alussa oltiin loppusuoralla ja todettiin, että jos halutaan tämän mittakaavan toimituskyky palauttaa, niin kelluva LNG-terminaali on ainoa mahdollisuus, Sipilä sanoo.

Hänen mukaansa terminaalilaivan hankinta osoittautui näin lyhyellä aikataululla varsin haastavaksi tehtäväksi.

Exemplar oli yksi harvoista saatavilla olevista laivoista ja sen saamista Suomeen Sipilä kuvaa ”huippusuoritukseksi”.

– Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta tämä oli niistä paras.

LNG-terminaalilaiva Exemplar sisältää täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua.

Laiva tulee Suomeen Espanjasta, missä sitä varusteltiin Suomen vaativia sääolosuhteita varten. Exemplar on vuokrattu yhdysvaltalaiselta Excelerate Energy -yhtiöltä kymmeneksi vuodeksi.

(Lisätty klo.15.55 vartiolaiva Turvan osuus)