Sijoititko näihin osakkeisiin? Tässä olivat vuoden voittajat ja häviäjät

Viime vuoden voittajat eivät ole enää tämän vuoden suurimpien kurssivoittajien joukossa, vaan kärkeen on noussut uusia yhtiöitä.

Helsingin kulunut pörssivuosi oli yleisesti ottaen heikko, vaikkakaan ei ennätyksellisen huono.

Vuotta väritti roimasti kiihtynyt inflaatio, jonka myötä pitkään alhaisina pysyneet korot kääntyivät nousuun.

– Helsingissä kuten muissakin pörsseissä korkotason muutos on ohjannut kurssikehitystä, mikä on ollut suurin teema, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

– Korkeampi korkotaso on näkynyt etenkin kasvuyhtiöiden arvostusten heikentymisenä.

Sijoittajat maksavat kasvuyhtiöissä juuri näiden kasvunäkymistä. Korkotason nousu laskee yrityksen ennakoidun kassavirran arvoa ja samalla kasvuosakkeen hintaa. Näihin osakkeisiin lukeutuvat monet teknologiayhtiöt.

Aiemmin kasvuyhtiön tappiollisuus ei ollut mikään mörkö, mutta nyt se on alkanut karkottaa sijoittajia.

Kivipelto korostaa, että pörssiyritysten tekemät tulokset ovat pysyneet keskimäärin hyvällä tasolla. Korkea inflaatio tulee kuitenkin jatkossa näkymään varsinkin kulutussektorin yritysten tulosnäkymissä.

– Kuluttajayhtiöt saattavat olla jatkossakin paineessa.

Kuluneen vuoden kriiseistä yllättävin oli Ukrainan sota, joka muutti markkinoiden tunnelmat helmikuun lopussa. Tähän käytännössä loppui Helsingin pörssin jo kymmenen vuotta kestänyt nousukausi.

Alimmillaan Helsingin osakekurssit kävivät maaliskuun alkupäivinä, mutta tämän jälkeen alkoi selvä – joskin epätasainen – toipuminen. Uusi pohjakosketus oli syys–lokakuun vaihteessa, mistä on taas noustu vuodenvaihteeseen mennessä.

Qt Group oli vuoden 2021 kurssiraketteja.

Mitkä yritykset olivat kuluneen vuoden kurssivoittajia? Näistä voidaan puhua silloin, kun yrityksen osakekurssin kehitys on parempi kuin koko pörssin kehitystä mittaavan hinta- tai tuottoindeksin.

Jälkimmäisessä otetaan huomioon myös yhtiön jakamat osingot. Helsingissä tuottoindeksi OMXHGI on laskenut tänä vuonna 12 prosenttia.

Yleisindeksi OMXH on puolestaan 16 prosenttia miinuksella vuoden alkuun verrattuna. Ero on suuri verrattuna viime vuoteen, jonka aikana yleisindeksi kiri lähes 20 prosenttia.

Pörssivuodet eivät siis ole veljiä keskenään. Samaa voidaan sanoa vuoden 2021 ja vuoden 2022 kurssivoittajista. Viime vuonna keulivat monet kasvuyhtiöt, jotka ovat nyt osoittautuneet suhdanne- ja korkoherkiksi.

Viime vuonna sijoittajat tankkasivat esimerkiksi koronan tuomasta kotoilusta hyötynyttä kiuasyhtiö Harviaa ja vauhdilla kasvanutta ohjelmistokehittäjä Qt Groupia. Näiden molempien osakekurssi yli tuplaantui viime vuoden aikana.

Tänä vuonna suunta on kääntynyt. Harvian kurssi on pudonnut yli 70 prosenttia ja Qt Groupin 67 prosenttia, kun molempien liikevaihto on jäänyt markkinoiden odotuksista.

Toisaalta viime vuonna yli 300 prosenttia kallistuneet logistiikkayhtiö Nurminen Logistics ja sopimusvalmistaja Incap ovat jatkaneet kuluvana vuonna ylämäessä, mutta kaukana terävimmästä nousukärjestä.

Koronakotoilusta hyötyneen Harvian osake on tänä vuonna kääntynyt alamäkeen.

Kuluvan vuoden kurssivoittajiin lukeutuvat pitkän linjan pörssiyhtiö kaivosyhtiö Afarak (+160 %) ja oululainen autotalo Wetteri (+100 %), joka tuli pörssiin takaoven kautta. Jo pörssissä oleva Soprano muuttui loppuvuodesta Wetteriksi.

Wetterin ja Sopranon liitosta kerrottiin jo kesäkuussa ja Sopranon kurssi raketoi välittömästi uutisen tultua julki.

Wetteriä voi kurssiodotusten pohjalta luonnehtia kasvuyhtiöksi ja Afarakia taas käänneyhtiöksi, sillä aiemmin tappiollisen yhtiön tulos kääntyi viime vuonna voitolliseksi ja tänä vuonna tulosparannus on jatkunut.

Selvää on, ettei kurssinousu pohjaa osinkoihin, sillä Afarak on jakanut osinkoa viimeksi vuonna 2017 ja Soprano-Wetteri vuonna 2014. Osinkotuotto on siis pyöreä nolla.

Kolmas kurssinousija on viime vuoden lopun pörssitulokas, lahtelaisen Kempin suvun ohjailema Kempower (+86 %), joka on sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden valmistaja. Yhtiön liikevaihto on ollut viime aikoina roimassa kasvussa ja kasvunäkymät ovat edelleen suotuisat.

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä valmistava Kempower aikoo rakentaa latausverkon Nesteen asemille eri puolille Suomea.

Sitten viime vuoden pahimpiin häviäjiin.

Laskukärjessä on vuosi sitten syksyllä listautunut tamperelainen teknologiayhtiö Modulight (-83 %), joka yllätti sijoittajat viime vuoden tuloksensa tappiolla, ensimmäisellä vuosikausiin.

Tänä vuonna tappiot ovat jatkuneet. Sijoittajien epäluuloja on lisännyt se, että yhtiö ei ole antanut ohjeistusta liikevaihdosta tai kannattavuudesta tälle vuodelle.

Toinen putoaja on rakennusyhtiö Lehto Group (-80 %), joka on kärsinyt sekä epäonnisista urakoista että rakennussektorin yleisestä taantumisesta ja kustannusten noususta.

Pitkään tappiota tehnyt Lehto antoi joulukuun puolivälissä tulosvaroituksen. Lehto arvioi, että tämän vuoden liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 prosenttia ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Toimintaansa tehostanut Lehto ei ole saanut kannattavuuttaan käännettyä voitolliseksi.

Seuraavina laskijalistalla ovat sähkön kallistumisesta kärsinyt ja tällä viikolla osakeantinsa perunut hopeayhtiö Sotkamo Silver (-75 %) ja ohjelmistoyhtiö Solteq (-74 %). Tappiollinen Solteq on kärsinyt tuotekehityksen haasteista sekä kustannustason noususta. Solteq on antanut tänä vuonna useampia tulosvaroituksia.

Näiden lisäksi Helsingin pörssilistalta löytyy runsaasti aavistuksen maltillisemmin reagoineita osakkeita. Selvässä laskussa ovat olleet muun muassa rakennusyhtiö SRV ja rengasvalmistaja Nokian Renkaat. Nousijoista mainittakoon lääkeyhtiö Orion ja tulisijojen valmistaja Tulikivi.

