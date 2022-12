Pörssisähkön hinta syöksyy alaspäin: Kannattaako koti lämmittää jouluna puulla vai sähköllä?

Vai olisiko pyhäpäivinä ok, että ei mieti sähkön hintaa?

Historiallisen kallis polttopuu on monen asiakkaan mielestä nyt edullista. Näin kertoo Mynämäellä klapeja myyvän Puutilan yrittäjä Arttu Anttila Yrittäjät-uutissivustolla.

Monelta klapikauppiaalta puut ovat jo loppuneet. Anttilakin oli seisauttanut myynnin hetkeksi tilausmäärän takia ja ottaa tilauksia vastaan taas tammikuussa.

Irtokuutiota Anttila myy 90 eurolla, kauppapaikoissa koivuklapia myydään esimerkiksi 100 eurolla heittokuutio, sekaklapia 80 eurolla.

– Pari vuotta sitten olisi tuntunut hurjalta, että puusta saa näin kovan hinnan. Monella suomalaisella sähkölasku on viisinkertaistunut. Siihen nähden puu on edullista, koska sen hinta ei ole edes tuplaantunut. Moni asiakas on sanonut, että on polttopuu on halpaa, Anttila kertoi.

Lue lisää: Näin kallista sähkön pitää olla, että kannattaa lämmittää puulla

Moni pörssisähkölämmittäjä, jolla on pientalossa tulisija, miettii koska on edullisempaa lämmittää sähköllä, koska puulla.

Pörssisähkö oli aatonaattona melko halpaa, vaikka moni käytti sähköä jouluvalmisteluissa tai saunomiseen. Edullisuus näyttää jatkuvan myös aattona.

Aatonaattona kello 18 sähkön hinta oli noin 23 senttiä kilowattitunnilta. Sekapuulla tuotetun kilowattitunnin hinnaksi olisi tullut 0,16 euroa, jos puu olisi ostettu kalliiseen sadan euron hintaan ja sitä olisi poltettu varaavassa takassa. Aattona pörssisähkön hinta kello 18 on jo alle 8 senttiä kilowattitunnilla.

Puulämmitys ja sähkö olivat siten miltei samanhintaisia perjantaina, etenkin kun sähkö painui alle 20 sentin iltayhdeltä.

Toisaalta tulisija luo jouluista tunnelmaa, joten voi olla etteivät senttien säästöt jaksa juuri nyt kiinnostaa, kun sähköä riittää hyvin.