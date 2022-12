Metsien hiilinielut romahtivat –lankeaako Suomelle miljardien lasku?

Maankäytöstä aiheutui Suomessa viime vuonna nettopäästöjä ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana.

Suomen metsien kasvu on alentunut kahden viimeisimmän mittausjakson välillä yhteensä 4,5 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi keskiviikkona selvityksen, jonka mukaan metsien hiilinielut ovat pienentyneet historiallisen alas, minkä vuoksi Suomi uhkaa jäädä jälkeen EU:n asettamista päästötavoitteista.

Luken mukaan on hyvin todennäköistä, että alentunut metsämaan nettonielu vaikeuttaa vuosien 2021–2025 päästövelvoitteiden saavuttamista koko maankäyttösektorilla. Koko sektori uhkaa Suomessa jäädä 50–80 miljoonaa tonnia vertailuarvosta.

Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä arvioi keskiviikkona Ylelle, että hiilinielujen pienenemisestä Suomelle aiheutuva kustannus olisi nieluyksiköiden hinnasta riippuen 2–7 miljardin euron haarukassa.

– Kyllähän tämä on suorastaan kansallinen hätätilanne, Seppälä sanoi Ylelle.

Seppälä ei halunnut kommentoida asiaa Ilta-Sanomille perjantaina.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoo, että päästötavoitteista jääminen tuo väistämättä kustannuksia.

– Julkisuudessa on tullut kuva, että EU lähettää Suomelle laskun, mutta ei se sillä tavalla mene. EU edellyttää, että jäsenvaltiot toimivat tavoitteiden mukaan, on se muoto mikä tahansa. Sitä kautta lasku tulee, että Suomen täytyy tehdä päästövähennystoimia taakanjakosektorilla tai hankkia nieluyksiköitä, joista tulee kustannuksia, Ollikainen sanoo.

Hänen mukaansa vielä ei ole kuitenkaan täysin selvää, miten EU-menettely tulee etenemään.

– Komissio ja jäsenvaltio katsovat yhdessä, miten ongelma hoidetaan, mutta hoitokeinoissa on kuitenkin nieluyksiköiden hankinta tai taakanjakosektorin, kuten liikenteen ja maatalouden päästöjen vähentäminen sekä maankäyttösektorin vahvistaminen. Ja niistä tulee kustannuksia.

Ollikaisen mukaan nieluyksiköiden saatavuuden selvittäminen mahdollisimman pian olisi järkevää.

– Katsotaan, miten paljon nieluyksiköitä ostetaan. Ja jos niitä joudutaan ostamaan, niin varmaankin kannattaisi ostaa etupainotteisesti, koska joka kolmas EU-maa voi lopulta joutua hankkimaan oikeuksia.

Taakanjakosektorin päästöjen vähentäminen tulisi Ollikaisen mukaan todennäköisesti kalliimmaksi kuin nieluoikeuksien ostaminen.

EU:n kokonaistavoite hiilinieluille on 310 hiilidioksiditonnia vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäinen tarkastelukausi tavoitteelle on vuosina 2021–2025.

Suomi joutuu siis samaan aikaan kuittaamaan päästötavoitteen ylityksiä vuosilta 2021–2025 ja sopeuttamaan maankäyttösektoria niin, että se pääsisi EU:n asettamiin tavoitteisiin vuonna 2030.

Hiilinielut pienenivät viime vuonna lähes 60 prosenttia

Maankäyttösektorilla tarkoitetaan muun muassa metsämaata, viljelysmaata ja rakennettua maata. Käytännössä vain metsät ja niiden puutuotteet edustavat sektorilla nettohiilinieluja. Kaikesta muusta tulee nettopäästöjä.

Maankäytöstä aiheutui Suomessa viime vuonna nettopäästöjä ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana, kaikkiaan 0,9 miljoonaa tonnia.

Maankäyttösektori muuttui päästölähteeksi, koska metsien hiilinielut pienenivät niin paljon, että ne eivät enää riittäneet kattamaan maankäytöstä aiheutuneita päästöjä.

Hiilinielut pienenivät viime vuonna lähes 60 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Luken mukaan nielujen pienenemiseen vaikuttivat hakkuiden lisääntyminen ja puuston kasvun vähentyminen. Myös ojitettujen turvemaiden hiilidioksidipäästöt kasvoivat viime vuonna.

Ollikaisen mukaan tilanteeseen ei ole nopeita ratkaisuja. Tarkasteluvälin 2021–2025 tilannetta ei juurikaan voi enää korjata, mutta kauteen 2024–2030 voi vielä vaikuttaa. Hän sanoo, että tavoitteeksi tulee nyt ottaa maaperäpäästöjen vähentäminen ja hoidettujen metsien hiilinielun voimistaminen.

– Laskelmiemme mukaan maaperäpäästöjen vähentämisestä on saatavissa yli 5 miljoonaa tonnia päästövähennyksiä vuosittain kohtuullisen järkevästi. Maksimipotentiaali on yli 10 miljoonaa tonnia. Maaperäpäästöjen vähentämiseksi hallitus teki viime syksynä päätöksiä esimerkiksi turvepeltojen vettämisestä. Siellä on ensimmäinen rahoitus olemassa ja pää auki toimenpiteiden voimistamiselle.

Metsien hiilinieluja voidaan kasvattaa pidemmällä aikavälillä voimistamalla metsänkasvua. Ollikaisen mukaan viime vuosina on kuitenkin tehty paljon toimia, joiden takia metsien koko kasvupotentiaalia ei saada ulosmitattua.

– Meillä on ollut pitkään aivan liian intensiiviset harvennukset, minkä takia puita on metsämaalla liian vähän suhteessa metsän kasvupotentiaaliin.

”Johtopäätös ei ole se, että kun hakkuita lisätään, niin kasvu vahvistuu”

Hakkuiden roolia hiilinielujen pienenemisessä täytyy Ollikaisen mukaan seuraavaksi selvittää. Hän kuitenkin toteaa, että huippuhakkuutasoista pitäisi tulla alaspäin.

– On tietenkin niin, että metsäteollisuus voisi miettiä, onko järkevää tässä tilanteessa ohjata kaikkea vähentynyttä Venäjän puun tuontia kotimaisiin hakkuisiin, vai olisiko syytä ponnistella tuonnin lisäämiseksi EU:n piiristä, hän sanoo.

– Johtopäätös ei ole se, että kun hakkuita lisätään, niin kasvu vahvistuu. Metsät ovat jo nyt hyvin nuoria. Kun vertaa vanhempaa metsää ja nuorta metsää, niin ensimmäisen kahdenkymmenen vuoden aikana istutetun metsän kasvu on niin hidasta, että vanha pystymetsä tuottaa kasvua enemmän. Itse asiassa hakkuiden supistaminen kasvattaisi heti nielua.

Ollikaisen mukaan metsäteollisuuden piirissä pitäisi myös tarkentaa puuaineksen käyttöä. Hän sanoo, että valitettavasti energian tuotannossa puubiomassassa palaa aivan liikaa ainespuuta, joka on tarpeen ohjata metsäteollisuuteen.

– Energiamarkkinalla puu on näissä oloissa panoksena yksi halvimmista, joten on riskinä, että siellä palaa sellaista tavaraa, joka sinne ei kuulu.

Hakkuutasot kasvaneet, maaperäpäästöjä ei ole pystytty vähentämään

Mutta miksi maankäyttösektori on muuttunut ensimmäistä kertaa päästölähteeksi?

Ollikaisen mukaan tilanteen taustalla ovat hakkuutason kasvaminen samalla, kun maaperäpäästöjä ei ole pystytty vähentämään.

Hän sanoo, että hakkuutasot ovat nousseet selkeästi viimeisen kymmenen vuoden aikana metsäteollisuuden uusien investointien ja tiettyjen tuotelajien kysynnän kasvun myötä.

– Kun maaperäpäästöjä ei ole pystytty vähentämään, iskevät lisääntyvät hakkuut suoraan nettonieluun.

Nykyinen hallitus ei ole Ollikaisen mukaan tehnyt tarpeeksi ohjaavaa politiikkaa maaperäpäästöjen vähentämiseksi, mikä olisi halvempi tapa parantaa nettonielua kuin hakkuiden vähentäminen.

– Kun maaperäpäästöjen vähentämiseen ei ole kohdistettu toimia, niin pellonraivaus on jatkunut, mikä on johtanut siihen, että metsäkadon ja maaperän päästöt ovat merkittäviä.

