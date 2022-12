Kuluttajille luvattu sähkötuki lasketaan marras-joulukuun kulutuksen mukaan.

Hallitus on ehdottamassa kuluttajille sähkötukea, jonka perustana käytettäisiin marras-joulukuun toteutunutta kulutusta.

Tämän on pelätty johtavan siihen, että kannustimet joulun tienoon sähkönsäästölle heikkenisivät.

Esimerkiksi asuntorahoittaja Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna kummastelee Twitter-viestissään sitä, että tukea jaetaan kaikille.

Taloutta Twitterissä kommentoiva ekonomisti ja start up -yrittäjä Juha Itkonen puolestaan kehottaa päättäjiä tarkkaan miettimään tuen yksityiskohtia ja niistä viestimistä.

– Toivottavasti miettivät nämä yksityiskohdat huolella ja vielä viestivät, ettei tällaista nurinkurista kannustinta päästetä syntymään.

Tuoreimpien julkisuudessa olleiden valmistelutietojen mukaan tuen omavastuu olisi sata euroa ja tuen enimmäismäärä 700 euroa kuussa. Tukiosuus olisi 50–80 prosenttia. Tukea maksettaisiin marras-helmikuun ajalle ainakin osin takautuvasti.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell luottaa kumminkin suomalaisten vastuuntuntoon, josta liitolla on näyttää todisteitakin.

Aivan tuoreessa kyselyssään Kuluttajaliitto on selvittänyt suomalaisten mielipidettä sähkön hintakatosta. Myös hintakaton on pelätty johtavan siihen, että into sähkönsäästöön hiipuu.

– Kuluttajilta saamamme palaute ei tue tätä viestiä. Tuntuu, että osa keskustelijoista on vieraantuneita kuluttajien arjesta. Jos hintakatto olisi esimerkiksi 20 senttiä kilowattitunnilta, sähkö maksaisi silti noin nelinkertaisesti enemmän kuin mihin kuluttajat ovat vuosien aikana tottuneet. Siinä on riittävästi kannustinta sähkönsäästöön tavallisilla suomalaisilla, etenkin kun tiedämme monen kotitalouden niukan taloudellisen liikkumavaran, Beurling-Pomoell sanoo liiton tiedotteessa.

Hintakaton vaikutuksista on jo saatu käytännön tietoa esimerkiksi Seinäjoelta ja Kokkolasta, missä paikalliset yhtiöt ovat pitäneet hinnat 20 sentissä kilowattitunnilta.

– Sielläkin on vähennetty sähkönkäyttöä ihan niin kuin muuallakin Suomessa, Beurling-Pomoell sanoo Taloussanomille.

– Suomalaiset ovat vastuullisia ja kyllä osaavat nähdä tilanteen isomman kuvan. Suomalaisten kriisitietoisuus on korkea.

Hän korostaa normaalin ja säästeliään käyttäytymisen tärkeyttä.

– Vastuullista on nyt kuluttaa normaalin säästeliäästi niin kuin tähänkin asti. Me olemme kaikki tässä samassa veneessä ja haluamme selviytyä. Jos nyt alettaisiin kuluttaa sähköä ylenmääräisesti, meille voisi tulla sähköpula juuri jouluaattona, Beurling-Pomoell sanoo.