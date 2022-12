Hintojen nousu kiusaa myös joulupukkeja – jatkuvasti saa myydä ei-oota

Joulupukkien kysyntä vaikuttaa palanneen ennalleen hiljaisempien koronavuosien jälkeen, vaikka osa pukeista onkin nostanut hintojaan.

Talven tiukka taloustilanne ei näytä heijastuvan joulupukkien kysyntään.

Päinvastoin pukkien kysyntä on palannut sille tasolle, mitä se oli ennen koronapandemiaa, kertoo Marian Joulupukit -esiintyjätoimiston toimitusjohtaja Maria Yli-Kojola.

– Puhelin käy ihan kuumana ja kaikki on lähestulkoon loppuunmyyty, Yli-Kojola kuvailee.

Marian Joulupukit välittää joulupukkeja yli 12 paikkakunnalla ja suurimmassa osassa niistä kaikki ajat on jo varattu täyteen. Pukin vierailu maksaa 70 eurosta 120 euroon, riippuen siitä, mihin aikaan päivästä sen haluaa. Kallein ajankohta on kello 16–18.

Hinnat ovat pysyneet kutakuinkin samoina kuin aiempinakin jouluina, Yli-Kojola kertoo.

Koronapandemiakaan ei näytä enää vaikuttavan pukkien kysyntään, eikä siihen liittyen ole tullut aiempien vuosien tapaan erityistoiveita varauksien yhteydessä. Varaustilanne kuitenkin yhä elää, sillä hengitysinfektioiden jyllätessä muutama pukki on päässyt sairastumaan.

Kalenteri on jouluaattona täynnä myös esiintyjä Aki Saarelalla, joka on tehnyt joulupukin töitä Oulun seudulla jo ainakin 15 vuoden ajan.

– Kovasti on tullut kyselyitä ja joukossa on tuttujen perheiden lisäksi myös uusia. Kyllä ihmiset haluavat selvästi järjestää tänäkin aattona lapsilleen ja perheelleen mukavan joulun, Saarela kertoo.

Myös Saarela kertoo kysynnän kasvaneen viime vuosista. Ensimmäisinä koronavuosina kysyntää oli selvästi vähemmän, vaikka Saarelalla olikin myös silloin aatto täyteen varattuna.

– Nyt saa myydä jatkuvasti ei-oota.

Tälle jouluaatolle Saarelalla on 17 keikkaa, mikä on enemmän kuin hän tavallisesti ottaa vastaan. Mies on jo jonkin aikaa yrittänyt jäädä pukin töistä eläkkeelle.

– Aina joulun alla siinä käy niin, että kun tutut perheet kyselevät pukiksi, niin ei siinä kehtaa kieltäytyäkään.

Tänä vuonna Saarela kuitenkin päätyi nostamaan keikkahintaansa 60 eurosta 70 euroon. Syynä on kiristynyt taloustilanne.

– Jotta jäisi kulujen jälkeen myös pukille itselleen jotain taskun pohjalle.

Saarelan mukaan hintapyyntö on otettu hyvin vastaan ja monet kyselivät jo ennalta, mikä on tämän vuoden hinta pukille.

Suomen tasolla joulupukkien hinnat näyttävät vaihtelevan 40 euron ja 200 euron välillä, selviää Pukkijouluksi.fi-sivustolta, jolla on tällä hetkellä 537 joulupukin ilmoitusta.

Somerolla jouluaattona keikkailevat Pilvi Kettunen ja hänen poikaystävänsä Nestori Kyyrä pyytävät yhdestä keikasta 60 euroa, mikä on saman verran kuin aiempinakin vuosina.

Ajallisesti yhdessä kodissa vietetään tyypillisesti noin 10 minuuttia.

– Varmasti enemmänkin voisi pyytää, mutta 60 euroa on meidän kipuraja. Sitä enempää emme kehtaa, kun kyse on kuitenkin vain höpöttelystä ja lahjojen jakamisesta, Kettunen kertoo.

Kyseessä on neljäs vuosi, kun Pilvi Kettunen ja Nestori Kyyrä keikkailevat yhdessä jouluaattona.

Suurissa kaupungeissa hinnat ovat ihan omaa luokkaansa, Kettunen huomauttaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käynnistä saatetaan hyvinkin pyytää yli 100 euroa.

– Toki siellä parkkipaikan etsiminen ja muutkin asiat vaikuttavat.

Somerolla välimatkat ovat suhteellisen lyhyitä ja kotia ehtii vaihtaa hyvin puolen tunnin välein.

Tänä vuonna pariskunnalla on jouluaatoksi 15 varausta. Yleensä he ovat laittaneet keikkailustaan ilmoituksen Facebookiin, mutta tänä vuonna eivät ehtineet, kun varauksia alkoi jo sadella.

– Niiltä tuli tutuilta ja sellaisilta, joille meitä oltiin suositeltu.

Aattona Kyyrä toimii joulupukkina ja Kettunen muorina tai tonttuna, riippuen siitä, miksi häntä missäkin kodissa halutaan nimittää.

– Jotkut lapset eivät uskalla istua pukin syliin, mutta tontun syliin uskaltavat. Se on monille helpommin lähestyttävä hahmo.