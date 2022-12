Pelko leviää asuntosijoittajien keskuudessa – mutta eräät kohteet ”kiinnostavat jonoksi asti”

Helsinki hiljeni, mutta kauppa käy Joensuussa.

Asuntosijoittajien ostointo on erityisesti pääkaupunkiseudun yksiöissä ja muualla isoissa kaupungeissa jopa romahtanut ja pelko asuntojen vastikkeiden ja korkojen noususta leviää velkaa ottaneiden sijoittajien keskuudessa.

– Sijoittajien määrä on arviolta vähintäänkin puoliintunut, Sp-Koti-kiinteistönvälitysketjun toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

Silti markkina ei ole täysin jumissa vaan eräissä kaupungeissa ja taajamissa, joita ei edes mielletä sijoituskohteiksi, tietynlaisilla asunnoilla on yllättäen kysyntää jopa jonoksi asti, kiinteistönvälittäjäketju Habitasta kerrotaan.

– Joensuu on siinä mielessä hassu kaupunki, että toisin kuin nopeasti tulisi ajatelleeksi, se on asuntosijoittajan helmiä. Siinä tapauksessa, että etsii rahoilleen nopeaa tuottoa, Habitan Joensuun ja Jyväskylän aluejohtaja Juha Helin sanoo.

Joensuuhun on tullut lisää opiskelijoita, ja se nauttii myös lähialueiden muuttovoitosta.

– Se on isohko kaupunki korven keskellä.

Lisäksi selitykseksi on pohdittu sellaistakin, että pohjoissavolainen temperamentti hillitsee heiluntaa markkinalla.

– Vähän toppuutellaan, kun on noususuhdanne. Sama näkyy nyt. Edestakaisin ryntäily ei ole luonteenomainen tapa toimia.

Joensuussa on yhä korkea kysyntä yksiöistä ja kaksioista, ei vain opiskelijoiden suunnalta vaan niiden työssä käyvien, joilla elämänvaihe sopii paremmin vuokralla asumiseen kuin omistamiseen. Vuokratuottoa voi saada 5–8 prosenttia, Helin arvioi.

Vuosina 2021–2022 valmistuneita maalämpökaksioita, jotka yksityinen sijoittaja on ostanut. Asunnot sijaitsevat noin 10 minuutin päässä Joensuun keskustasta Kontiolahdessa.

Rivitaloasunnon sisätila.

Asuntokauppa oli Joensuussa kasvanut 5,4 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuusta, hinnat olivat vain 1,5 prosenttia laskussa, Rantanen kertoo. Vanhoissa asunnoissa kauppamäärät kasvoivat kymmenen prosenttia, hintataso oli sama.

– Meillä on yksittäisiä sijoittajia, jotka ostavat rakenteilla olevasta maalämmöllä lämpiävästä rivitalosta yksiöitä ja kaksioita. Vuokrasopimuksia on tehty jo ennen valmistumista.

– Uudet vuokrakodit jopa 10 kilometriä keskustasta kiinnostavat jonoksi asti.

Helin sanoo, että kysyntää riittää tällaisiinkin kohteisiin siksi, että yksinasujia on kaikkialla Suomessa paljon. Myös esimerkiksi ikääntyviä, jotka haluavat muuttaa uuteen kotiin vanhasta talosta lähemmäs palveluita.

Rivarin pihaan saa grillin ja voi päästää pihalle koiran toisin kuin kerrostalossa. Eikä tarvitse miettiä remontteja, hän kuvaa.

Vanhoja taloja sijoittajille

Jos tarjolla olisi isoja perheasuntoja, vuokralle tulijoita olisi niihinkin.

– Tiedän jopa sijoittajia jotka ostavat halvalla omakotitaloja, koska niistä saa hyvää vuokratuottoa. He etsivät taloja, joita voi ostaa muutaman kymmenellä tuhannella, kunhan talo on suhteellisen lähellä kauppaa ja palveluita, Helin sanoo.

Tällaisia sijoittajatyyppejä ei välttämättä edes tunnisteta, hän kertoo.

Lainan saa kuoletettua muutamassa vuodessa. Omakotitalon vuokra voi olla vaikkapa 800 euroa kuussa, ehkä tuettuna ja kulut ovat pienet. Riskinä on tietysti se, että vanhasta omakotitalosta paljastuu vikoja, kuten sisäilmaongelmia. Mitään arvoa niille ei lasketa.

Omakotitalo pienen paikkakunnan keskustassa parikymmentä kilometriä Joensuusta, myyty yksityiselle sijoittajalle.

– Ihmiset viihtyvät hyvin vanhemmissakin omakotitaloissa ja yleensä pitävät ne siistinä. He ovat usein perheitä, jotka eivät haluakaan sitoutua omistusasuntoon.

– Meillä on ylipäätään erilaisia kotia etsiviä vuokraajia, mutta ei sijoittajatarjontaa. Joko ne eivät uskalla tai tunnista kysyntää (keskustojen ulkopuolella).

Jyväskylässä asuntoja käsiin

Toisenlaisena esimerkkinä on Jyväskylä, jossa taas tarjontaa on liikaakin. Se oli aikanaan Suomen parhaimpia sijoitusasuntojen alueita, Helin sanoo.

Sinne valmistui viimeisen viiden vuoden aikana hurja määrä sijoitusasuntoja. Sitten kysyntä hyytyi siellä ja monessa muussa kaupungissa, kun yliopistot siirtyivät etäopetukseen, ja ylitarjonta miltei räjähti käsiin.

Rantanen sanoo, että monien asuntosijoittajilla on nyt vaikeuksia.

Vuokratasot ovat tulleet alaspäin. Ihan viime kuukausina näkyy loivaa käännettä pääkaupunkiseudulla. Tarjontaa vuokrattavista asunnoista on paljon, ja moni sijoittaja on katsonut tuoton toivottamaksi. Etenkin nyt kun on paine vastikkeiden nousuun ja jos on velkavivuttanut asuntosijoitusta.

– Moni on vienyt asuntonsa myyntiin.

– Kun korko nousee, velkavivun hyöty heikkenee merkittävästi. Kun korot olivat noin yhdessä prosentissa, vivuttamalla saattoi saada helposti tuottoa kymmenen prosenttia tai ylikin.

Rantanen kertoo, että vuokratuotot alkavat laskea lisää keväällä, kun yhtiökokoukset alkavat päättää vastikkeiden korotuksista.

– Olen kuullut, että moni yhtiö on joutunut kutsumaan ylimääräistä kokousta jo koolle jopa tammikuussa.

Suurimmat vaikeudet ovat edessä niillä sijoittajilla, jotka ovat ostaneet useita asuntoja uudiskohteista. Lainaosuudet ovat tyypillisesti 70 prosenttia. Lyhennysvapaat vuodet loppuvat, taloyhtiölainojen korot nousevat, ehkä myös oman lainan, samoin vastikkeet.

– Sijoitus kääntyvät tässä hyvin nopeasti tappiolliseksi. Pahimmillaan tämä yhtälö voi johtaa paniikki- tai pakkomyynteihin.

Vanhat säännöt pätevät yhä

Asuntosijoittamisessa voi panostaa vuokratuottoihin tai arvonnousuun. Jos on lisäämässä sijoitusta, tällä hetkelläkin voi tehdä ihan hyviä kauppoja, Rantanenkin huomauttaa. Kun tarjontaa on paljon, voi hintoja hilata alemmas myös pääkaupunkiseudulla.

– Jos taas tähtää arvonousuun, voi käyttää vanhaa sanontaa, että ostettaessa se tili tehdään. Jos painottaa vuokratuottoon, kannattaa katsoa laajalti eri paikkakuntia. Usein keskisuurista kaupungeista jopa pienistä voi löytää helmiä ja hyvää vuokratuottoa.

Rantanenkin tietää, että Joensuu on pärjännyt erittäin hyvin asuntomarkkinassa. Pohjois-Karjala oli ainoa maakunta, jossa kauppavolyymi oli kasvanut.

Toisena poikkeuksena hän nostaa Jämsän, jota ei heti ajatteli sijoittajan kaupunkina. Kaupunki on pärjännyt korona-aikana suotuisasti, ja siellä vuokrataan paljon. Asuntojen hinnat ovat halpoja.

– Jämsässä vuokrataan eniten meidän ketjussamme, noin 150 vuokrausta vuodessa.

– 20 000 –50 000 eurolla saa kaksioita ja ihan hyvää vuokratuottoa. Ei Jämsässä isossa mittakaavassa ole uutta työtä, mutta edullisuus, luonto ja hyvät kulkuyhteydet kiinnostavat.

Talokanta on 1970–1980-luvuilta, ja osassa on korjausvelkaa. Se on aina riski vastikkeiden osalta. Arvonnousua ei Jämsän tapaisissa paikoissa saa.

Rauma-Pori-akseli, Kotka sekä Kouvola ovat myös alueita, joissa vuokrataan ja hinnat ovat alhaalla, Rantanen sanoo.

– Aina pitää suhtautua varauksella alueisiin, jotka ovat muuttotappiollisia, ja tutustua huolella taloyhtiöiden korjausvelkaan ja taloudelliseen tilaan.

