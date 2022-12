Levi on ulkomaalaisten matkailijoiden kärkikohteita Suomessa. Osa tulee maagisten revontulten perässä, osa taas haluaa luksuspalveluita. Yksityiskokit ja kosintajärjestelyt onnistuvat, mutta osa toiveista on mahdottomia toteuttaa.

Levin Utsuvaaran huipulla Kittilässä kohoaa kolmekerroksinen kelohonkainen miljoonamökki. Pimeyden ja hiljaisuuden keskellä jouluaan viettävät Britanniasta saapuneet saapuneet Cliff ja Jacqui perheineen.

He ovat kokeneita Suomen-matkailijoita: tämä on nyt viides kerta, kun he ovat Suomessa.

– Pandemia-aikana tuli tauko, Cliff sanoo.

Kahden viikon reissun ohjelma muotoutuu pikkuhiljaa, ja perhe on käynyt jo laskettelemassa. Perinteinen hiihto ei sen sijaan taitu.

– Tavallinen hiihto on vaikeaa, sukset ovat liukkaat ja ohuet, Cliff sanoo nauraen.

Aiemmilla reissuillaan perhe on käynyt muun muassa husky-safarilla, porotilalla ja tervehtimässä joulupukkia.

– Olemme nauttineet mökistä, lasketelleet ja saunoneet. Haluaisimme myös kotiin saunan, muttemme tiedä, onko sellainen mahdollista.

– Tykkäämme eniten moottorikelkkailusta luonnossa, Jacqui kertoo.

Leville matkustavat ulkomaalaiset haluavat usein jouluunsa luksusta. Heidän tarpeisiinsa on vastaavamassa muun muassa Johanna Partanen.

Johanna Partanen.

Partanen pyörittää Levillä emännöinti- ja ohjauspalvelua, ja järjestää yrityksensä kautta matkailijoille henkilökohtaisesti räätälöityjä luksuspalveluita. Usein toiveet liittyvät joko luontoelämyksiin tai juhliiin.

Partanen kertoo, että lähiaikoina luksuslaatua etsiviä matkailijoita on tullut eritoten Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta ja Sveitsistä.

Toki Leville mahtuu väkeä maailman jokaisesta kolkasta, sillä Levillä voi majoittua kaikkiaan 25 000 ihmistä. Jos tämä suhteutetaan Suomen kaupunkien asukaslukuihin, kaikki iisalmelaiset voisivat muuttaa Leville ja majoitustilaa jäisi vielä senkin jälkeen jäisi tilaa muutamalle tuhannelle turistille.

– Ulkomaalaisten lisäksi nyt on ollut ihan suomalaisia kokousporukoita, perheitä ja kaveriporukoita, Partanen kertoo.

” ”Viimeisellä rastilla oli kosintakirje ja sormus.”

Partanen on unelmien toteuttaja. Hän kertoo, että yksi ulkomaalaisten matkailijoiden yleisimmistä toiveista on ”kosintajärjestelyksi” kutsuttu palvelu. Se räätälöidään toiveiden mukaan.

– Kosintajärjestelyt ovat ihania. Esimerkiksi lasi-igluun voidaan viedä valmiiksi samppanjat ja ruusun terälehdet sydämen muotoon, ja piilottaa kamera kuvaamaan kosintaa. Suosittua on kosia myös kodassa tulen äärellä tai huskysafarilla. Toistaiseksi kaikki ovat onneksi sanoneet kyllä.

Kerran Partanen järjesti australialaisille lehmäfarmaripariskunnalle Levi-kiertueen, jossa pariskunta siirtyi pisteeltä toiselle limusiinilla suorittamaan tehtäviä.

– Viimeisellä rastilla oli kosintakirje ja sormus, Partanen sanoo hymyillen.

Partanen järjestää kaiken, minkä pystyy, mutta osa turistien toiveista on mahdottomia toteuttaa.

– Etenkin Instagram on tehnyt sen, että halutaan epärealistisia asioita, kun ei tiedetä, mihin olosuhteisiin tullaan.

Tällaisina mahdottomina toiveina Partanen ottaa esimerkiksi pinkit revontulet. Jotkut haluaisivat kosia niiden alla, kun tyyni vedenpinta talvella heijastaa revontulet samalla, kun taustalla siintävät lumiset vuoret. Se ei ole ainakaan Suomessa mahdollista.

Britanniasta saapuneen Cliffin ja Jacquin perhe on Suomessa nyt viidettä kertaa. – Suomi on taianomainen, Cliff sanoo.

– Talvella kun järvet tuppaa olemaan lumen ja jään peitossa.

Suomi on verrattain kallis maa matkailla ja sen myös Cliff ja Jacqui ovat huomanneet. Perheellä jäi korona-aikana useita lomia käymättä.

– Kaikki on täällä todella kallista, mutta myös Englannissa hinnat ovat nousseet. Täällä kaupassa ja ravintolassa menee paljon rahaa, mutta kalleinta on pitää autoa, Cliff summaa.

Perhe osasi varautua Suomen hintoihin, eikä heillä ole tarkkaa budjettia.

Suomalaisten kanssa perhe on tullut hyvin juttuun.

– Suomalaiset ovat suorapuheisia. Tykkään siitä, että he sanovat, mitä ajattelevat, Jacqui kertoo.

Suomessa lumoavinta on talvi. Perhe on matkaillut paljon ympäri maailmaa ja myös muissa Pohjoismaissa.

– Suomen talvea ei voi edes verrata Britannian talveen ja Alpeilla oleva talvi on myös aivan erilainen. Suomi on taianomainen, Cliff pohtii.

Pimeys ei haittaa perhettä, sillä mökki on viihtyisä.

Haastattelu tehdään vuoden pimeimpänä aikana. Aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Se ei perhettä haittaa.

– Pimeys on tosi mukavaa, kun on vain lomalla. Vaikka pimeyden aika on pitkä, on upeaa, kun taivas on vaaleanpunainen, Cliff kertoo.

Huvilan ikkunasta avautuu maisema lumisten puiden yli viereisille vaaroille ja tuntureille.

Ensimmäisellä lomallaan Suomessa perhe oli pakettimatkalla ja yöpyi hotellissa, mutta viimeisimmät kerrat he ovat mökkeilleet.

– Varaamme majoituksen aina edellisellä lomalla jo seuraavaksi vuodeksi, Jacqui kertoo.

Hotellissa asuminen ei ollut perheen mielestä niin mukavaa, mutta siinä oli etu, että bussilla pääsi helposti lähelle laskettelurinnettä.

– Nyt on pidettävä autoa ja se on todella kallista, Cliff sanoo.

Perhe kertoo nauttineensa Suomen lomasta paljon ja viettää täällä mielellään joulua.

– Meillä on haaveena tulla Suomeen myös joskus kesällä, Cliff kertoo.

Cliff ja Jacqui ovat iloisia, kun saavat tuoda perheensä Suomeen.

Inflaatio näkyy Levillä Partasen mukaan jonkin verran, vaikka matkailijat yleensä osaavatkin varautua hinta­tasoon.

– Minun asiakkaani ovat yritys­porukoita ja high-end-asiakkaita, hän avaa.

High-end-matkailijat haluavat laatua ja henkilö­kohtaista palvelua. Osalla matkailjoista voi olla esimerkiksi useana iltana oma kokki mökissä.

– Kyllähän ihmiset täällä rahaa joka tapauksessa käyttävät. Mutta nyt ei välttämättä oteta enää omaa kokkia ihan joka ilta mökkiin, vaan välillä käydään myös ravintoloissa tai kokkaillaan itse. Eksklusiivisempia ohjelmapalveluita jätetään pois, mutta hissiliput ja kelkkailut ostetaan, hän summaa.

Partanen on asunut levillä 18 vuotta ja toiminut ravintola-alalla ja matkailupuolella parikymmentä vuotta.

– Safarifirmassa töissä ollessa pääsin houstaamaan eli vein asiakkaita joka paikkaan ja pidin huolta, että kaikki on hyvin. Silloin tuli sellainen olo, että tätä haluan tehdä. Tykkään tästä hommasta, kun voin profiloida asiakkaat ja heidän tarpeensa ja pystyn antamaan heille juuri heidänlaisiaan palveluita ja heidän haluamiaan elämyksiä tai tapahtumia.