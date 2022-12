Sähkö­yhteydessä Ruotsin ja Suomen välillä vika – korjattava paikka on haastava

Sähkövaje on saatu toistaiseksi korvattua muiden rajat ylittävien sähköyhteyksien turvin.

Sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotti keskiviikkona puolenpäivän aikoihin Ruotsin ja Suomen välisessä sähköyhteydessä havaitusta häiriöstä.

Petäjäkosken ja Letsin välisen rajajohtoyhteyden vika paikannettiin myöhemmin Ruotsin puolelle ja vian korjaaminen on aloitettu. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan vian korjaamiseen menee.

– Paikka on haastavissa olosuhteissa pohjoisessa Ruotsissa. Tuskin itse korjaustöitä päästään yöllä aloittamaan, mutta valmistelut pääsevät kyllä alkuun, kertoo Fingridin valvomopäällikkö Maarit Uusitalo.

Häiriö on Uusitalon mukaan järjestelmän kannalta vakava, sillä nyt yksi rajajohtoyhteys on poissa käytöstä. Maiden rajat ylittävät siirtoyhteydet ovat tärkeitä, sillä talven odotetuilla kovan sähkönkulutuksen hetkillä Suomi on riippuvainen naapurimaiden sähköntuonnista.

Suomesta kulkee Pohjois-Ruotsiin myös toinen vaihtosähköyhteys sekä kaksi merikaapelia etelässä. Viron ja Suomen välillä on niin ikään kaksi merikaapelia. Nämä täysin toiminnassa olevat sähköyhteydet ovat pystyneet paikkaamaan vikautuneen yhteyden.

– Virosta on pystytty todella hyvin auttamaan ja lisäapua on suunniteltu. Nyt näyttää siltä, että tästä hankalasta tilanteesta selvitään sovituilla toimenpiteillä, Uusitalo kertoo.

– Sitten kun päivä valkenee, näemme miten korjaustyöt ovat päässeet alkuun.

Uusitalo ei lähde spekuloimaan seurauksia sähkömarkkinoille, jos vian korjaaminen pitkittyy.

– Markkinatiedote on tehty ensi vuorokauden loppuun, hän toteaa.