ASP-säästämisen voi aloittaa ensi vuodesta lähtien yli nelikymppisenä – ehtoihin helpotusta

Säästämisen voi aloittaa nyt yli 40-vuotiaana ja myös kahden säästäjän yhteisen asunnon hankinta helpottuu.

Asuntokauppa on käynyt vuoden loppua kohden entistä nihkeämmin.

Ensiasunnon hankintaan tarkoitettuun ASP-järjestelmään tulee ensi vuoden alussa muutoksia.

Valtion tukemaa järjestelmää on kehitetty siten, että jatkossa säästämisen voi aloittaa vielä 44-vuotiaana, kun nykyisin ikäraja on 39 vuotta.

– Näinäkin aikoina on tärkeää, että ensiasunnon ostaminen on halukkaille mahdollista. Ikärajan nosto on tarpeen siksi, että nykyään ensiasunnon hankinta ei suinkaan koske vain nuoria aikuisia, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo tiedotteessa.

Asetusmuutos nostaa huhtikuun alusta lähtien myös ASP-talletusten enimmäismääriä.

Neljännesvuosittain talletettava enimmäismäärä nousee huhtikuun alussa 3 000 eurosta 4 500 euroon. Korotusta sovelletaan myös aiemmin avatuille ASP-tileille tehtäviin talletuksiin.

Aviopuolisoiden tavoin myös avopuolisot voivat avata ASP-tilin, vaikka toinen puoliso olisi täyttänyt 45 vuotta, jos heillä on yhteinen lapsi.

Yhteisen asunnon hankkiminen helpottuu, kun kahden ASP-tilin käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaa lainan enimmäismäärää. Jatkossa korkotukilainaa voidaan myöntää 50 prosenttia enemmän, kun molemmat käyttävät kaupassa omat ASP-tilinsä.

Omistusasuntolainan valtiontakauksen enimmäismäärä nousee 50 000 eurosta 60 000 euroon. Tämä korotus koskee muidenkin omistusasuntolainojen kuin ASP-asuntolainojen valtiontakausta.

ASP-lainaan saa tavallista asuntolainaa alhaisemman koron.