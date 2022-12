Osa aikoo kyselytutkimuksen mukaan luopua omakotitaloistaan, jos sähkön hinta pysyy nykyisellä tasolla. Myös pientuloiset kerrostaloasujat ovat ahtaalla.

Suuri osa suomalaisista ei pysty nykyisillä sähkön hinnoilla selviämään sähkölaskuistaan, ilmenee IS-kyselystä. Kaikkia kriisi ei kosketa, mutta osa kotitalouksista on todella syvissä vaikeuksissa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Juho Rahkosen mukaan korkea sähkön hinta koettelee saatujen vastausten perusteella satojatuhansia kotitalouksia.

– Noin 150 000 suomalaista ei tule selviämään sähkölaskuistaan ja pitää tilannetta kestämättömänä, Rahkonen sanoo.

– Lisäksi noin 700 000 joutuu ponnistelemaan tilanteen heikkenemisen takia.

Kyselyn perusteella sähkökriisin tyypillinen häviäjä on sähköllä suurta omakotitaloaan lämmittävä monilapsinen perhe.

– Omakotiperheelle parista tai kolmesta sadasta pakkasella tonniin nouseva sähkölasku voi olla katastrofi, Rahkonen sanoo.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan reilu puoli miljoonaa sähkölämmitteistä omakoti- ja paritaloa, joten lämmittäjiä riittää.

Kuusi prosenttia omakotitalossa asuvista vastanneista ilmoitti, ettei tule selviämään sähkölaskuista, vaan joutuu luopumaan nykyisestä kodistaan ja elämänmuodostaan.

Näin siinä tapauksessa, jos sähkön hintaa ei saada laskuun. Kerrostaloissa asuvista näin vastasi yksi prosentti ja rivitaloasujista neljä prosenttia.

Omakotitalossa asuvista suomalaisista useampi kuin joka viides eli 22 prosenttia antoi arvion, jonka mukaan ”taloustilanteeni tai -tilanteemme heikkenee niin, että joudumme ponnistelemaan selvitäksemme”.

Sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvien lisäksi kriisi koettelee etenkin pienituloisia. Näiden joukossa on opiskelijoita, köyhiä yksinhuoltajia ja pienellä eläkkeellä kitkuttavia vanhuksia.

Näihin pienituloisiin lukeutuu paljon kerrostalossa asuvia.

– Kaukolämmitteisessä kerrostalossa asuvan sähkölaskut ovat suhteellisen pieniä, mutta tässäkin ryhmässä oli niitä, joiden tulot ovat niin pieniä, että sähkölaskun nousu parista kympistä sataseen koettelee, Rahkonen sanoo.

Kysely on tehty tällä viikolla, kun pörssisähkön hinta on ollut Suomessa hieman laskussa. Viime viikolla pörssisähkön veroton spot-hinta liikkui Suomessa 70 sentin tuntumassa kilowattitunnilta.

– Noin joka kolmas pörssisähkön käyttäjä kertoi joutuvansa todella suuriin vaikeuksiin tai arvioi, ettei selviä laskuistaan. Muissa sopimusmuodoissa osuus oli paljon pienempi, Rahkonen sanoo.

Suurimmalla osalla kuluttajista on voimassa kiinteitä tai määräaikaisia sopimuksia pörssisähkön sijaan. Näissä hinnoittelu voi olla paljonkin edullisempaa kuin pörssisähkö.

Suomalaiset ovat kyselyn mukaan turvallisuushakuisia. Edelleen vain 13 prosentilla kotitalouksista on pörssisähkösopimus. Osuus on kuitenkin noussut: edellisessä kyselyssä elo–syyskuussa se oli vain 5 prosenttia.

– Pörssisähkösopimuksia on edelleen yllättävän vähän, vaikka osuus on syksyn mittaan ollut nousussa. Aika moni on valinnut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Vaikka se olisi kallis, niin sillä ostetaan tavallaan mielenrauhaa, Rahkonen sanoo.

Hänen mukaansa vain harva jaksaa aktiivisesti seurata pörssisähkön hinnanvaihteluita ja säädellä kulutustaan, koska huippuhinnat aiheuttavat suurta levottomuutta.

– Suomalaiset eivät oikein ole löytäneet pörssisähköä, eikä se edelleenkään ole suosittua. Olisin kuvitellut, että kun määräaikaisia sähkösopimuksia on syksyn mittaan päättynyt, olisi paljon useampi siirtynyt pörssisähköön.

Viranomaisten mukaan suomalaisten sähkönsäästö on näkynyt syksyllä selvästi valtakunnallisissa kulutustilastoissa.

Yleinen tietoisuus sähkön hinnasta on kuitenkin ollut nousussa. Syksyn kyselyssä 29 prosenttia vastanneista ei tiennyt, kuinka paljon maksoivat sähköstään, mutta nyt osuus oli laskenut 19 prosenttiin.

Edelleen siis joka viides ei tiedä paljonko maksaa sähköstään. Osalla ei ole tähän tarvettakaan, jos voimassa on vanha halpa sähkösopimus tai tulot ovat niin suuret, ettei sähkön hinnasta tarvitse välittää.

– Yllättävän suuri osa kotitalouksista on niitä, joita tämä kriisi ei varsinaisesti koske, syystä tai toisesta. Toisaalta puhutaan sadoista tuhansista kotitalouksista, jotka ovat syvissä vaikeuksissa, Rahkonen painottaa.

Taloustutkimus haastatteli 1 113 henkilöä 19.–21. joulukuuta. Kysely tehtiin internetpaneelissa ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä (15–79-vuotiaat). Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.