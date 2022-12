Monimiljoonääri keksi, kuinka suomalaisten yksinäisyys, masennus ja syrjäytyminen hoidetaan

Annamari Jukko sanoo, että on rikas, jolla ei ole yhtään rikasta ystävää.

Vuosi on koetellut monia, sota Euroopassa, toimeentulovaikeudet, pandemian jälkimainingit. Sote-järjestelmä natisee liitoksissaan. Pian alkaa uusi vuosi ja puolueet alkavat tarjoilla taas ohjelmiaan siitä, kuinka Suomi pannaan kuntoon.

On myös yksityistä ajattelua, joka yleensä hukkuu lehtien yleisönosastoihin tai internetin keskustelutulvaan. Annamari Jukko, kielten ja uskonnon opettaja, haluaa saada ideansa eteenpäin – niin vahvasti, että on lopettanut päivätyönsäkin. Siihen hänellä tosin on varaakin, sillä Jukko on niin kutsuttu ultramiljonääri.

Jukon mukaan hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet eivät enää palvele ihmistä vaan Suomessa voidaan aivan liikaa pahoin. Tilalle pitäisi kehittää ”vastuuyhteiskunta”, jonka tunnusmerkkinä olisi työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, erityisesti yksinäisyydestä kärsivien yhteisöllinen toiminta. Ideansa Jukko on nimennyt Rocky Roadiksi, RoRo-malliksi.

Ideasta kohta lisää, mutta ensin Jukosta itsestään. 56-vuotiaan Jukon varallisuus on lahtelaisesta perheyrityksestä Peikko Groupista. 2000-luvun alussa Jukko rikastui myös yrityskaupassa, jossa suuromistajat myivät osuutensa kännykänkuoria valmistavasta Eimosta Taiwaniin.

Ex-poliitikko Esko Seppäsen kirjassa (2014), jossa listattiin Suomen superrikkaat 20 vuoden ajalta, Jukko mainittiin 31 miljoonan euron omaisuudellaan.

Jukko opiskeli aikanaan opettajaksi, kiinnostui myös teologiasta ja seurakuntatoiminnasta, ja asui nuorena äitinä perheensä kanssa 10 vuotta Pariisissa lähetystyötä tehden. Ranskassa lapset kävivät koulua, jossa lähes kaikki luokkakaverit olivat lähtöisin jostakin muualta.

Suomeen palattuaan Jukko opetti toiset kymmenen vuotta ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa.

– Kun sanotaan, että kaikilla on samat mahdollisuudet, se ei pidä paikkaansa. Kodilla on valtava vaikutus siihen, mitä nuori näkee mahdollisuutena elämässään ja mitä uskaltaa tavoitella.

Rocky Road -eli RoRo-malli? Jukko kertoo, että idea on pyörinyt hänen mielessään jo kymmenkunta vuotta. Vuosi sitten hän alkoi työstää ajatusta tosissaan. Hän kirjoitti aiheesta kirjankin, tarjosi sitä parille kustantajalle, mutta huomasi itsekin ettei ole tarpeeksi hyvä kirjan kirjoittajaksi. Jukon mukaan työn vastaanottamista pitäisi tarkastella laajempana kuin taloudellisena kysymyksenä. Olennaista on vaihtoehtoiskustannus työn vastaanottamattomuudelle. Se on iso. – Elämme jonkinlaisessa terapiakulttuurissa. Vasta kun on saanut apua tai terapiaa, voi auttaa toisia. Pitäisi päästä pois ajatuksesta, että vain asiantuntija voi auttaa. Hyvinvointiyhteiskunnassa riittää, että auttaa toisia maksamalla veroja. Vastuuyhteiskunnassa autetaan toisia omilla tiedoilla, taidoilla ja verkostoilla. Vastavuoroinen auttaminen tuottaa ”liimaa”, joka lisää yhteiskunnan vakautta. Jukko keskusteli ajatuksistaan työttömien kanssa ja havaitsi, että kukaan ei tehnyt vapaaehtoistyötä, vaikka töissä ollessaan oli tehnyt. Jukko esitteli heille listan erilaisia töitä ja aktiviteetteja pyysi vastauksia. Useimmat näistä työttömistä olivat hänen mukaansa valmiita tekemään lähes kaikkiakin vaihtoehtoja. Listalla oli monenlaista työtä: Kouluissa läksyjen avustamista, kotona asuvien vanhusten kävelyttämistä, palvelutaloissa käyntejä, maahanmuuttajien kanssa suomen kielen opettelua, it-taitojen opettamista tai opettelua, yhdessä oloa tai avustamista yksinäisten tai masentuneiden kanssa, neulomis-, ruuanlaitto- tai muiden taitojen opettamista ja vertaisryhmiä. Kouluvierailuja, joissa jaetaan kannustavaa tietoa työelämästä. – Opetat ryhmässä toisia tanssimaan tai opettelet itse tanssimaan toisten ryhmäläisten opastuksella. Alatte käydä senioritaloissa tanssittamassa vanhuksia, oli yksi listan tehtävistä. – Akateemisesti koulutettu voisi käydä pitämässä koulussa korkeakoulu-klubia tai tekemässä harjoitustyöpaikkahaastatteluja. On lapsia jotka eivät koskaan kuule kotonaan puhetta työelämästä. On aivan eri asia hakea korkeakouluun, jos olet kuullut koko ikäsi juristiäidin ja lääkäri-isän keskusteluita, Jukko sanoo. RoRo-ryhmät olisivat TE-palvelujen alaisia. Ne olisivat kuin työyhteisö, jossa voidaan myös viettää pikkujoulua, tutustua edullisiin harrastuksiin, ystävystyä ja jossa voi toimia yksin, pareittain tai ryhmissä. Ryhmä toimisi vaikka 4–6 tuntia päivässä, 3–5 päivänä viikossa – mikä on paljon ellei toiminta ole aidosti mielekästä. Jukko laskee, että ryhmien palkkakustannukset katettaisiin helposti säästöillä joita saadaan, kun esimerkiksi nuori ei syrjäydykään, maahanmuuttaja kotoutuu nykyistä paremmin, työttömän ja vanhusten yksinäisyys ja masennus vähenee ja sosiaalinen liikkuvuus ja ihmisten yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyy.

Jukon ideasta on vaikea sanoa, miten toteuttamiskelpoinen se todellisuudessa on. Vai onko kyseessä pikemminkin jonkinlaisen hähmäisen ilmaistyön ideoija. Sellaiseksi mielipidevaikuttaja Uuninpankkopoika hänet leimasi vuosia sitten, kun Jukko kirjoitti ajatuksistaan Helsingin Sanomien yleisönosastossa.

Toisaalta hän perustelee ajatuksiaan hyvin, ja puheista välittyy aito välittäminen ja huoli eriarvoisuuden ja yksinäisyyden kasvusta. Jukko kertoo, että ei ole itse kärsinyt yksinäisyydestä, mutta silti juuri se on merkityksellisin ja kaiken toiminnan kantava teema.

Jukko muistelee tapausta vaihto-oppilasvuonna Yhdysvalloissa. Hän istui kurssivalintojensa takia ruokalassa aina yksin ja huomasi, miten helposti yksinäisyyden kuori alkoi rakentua nuoreen mieleen. Hän liikuttuu yhä 40 vuoden jälkeenkin muistellessaan, kuinka kerran eräs vieras poika näki yksin istujan ja alkoi jutella hänen kanssaan, sitten säännöllisesti viikkojen ajan. Sillä oli valtava vaikutus.

– Olen nähnyt koulussa, kuinka joku menee istumaan pöytään ja muut ottavat tarjottimensa ja lähtevät pois. Kuinka kipeitä asioita voi olla. Ja ne pelot, kun nuori lähtee opiskelemaan ja miettii, miten muut minuun siellä suhtautuvat.

Annamari Jukko sanoo, että hänen ajattelussaan on paljon samaa kuin Markus Lehdolla, sosiaali- ja terveysministeriön entisellä kansliapäälliköllä, joka peräänkuulutti samanlaista arvomuutosta, eri termein, kirjassaan Hyvinvointiyhteiskunnan arvot – avain tulevaisuuden Suomeen (2020). Jukko sanoo, että hänen mallinsa on herättänyt kiinnostusta muutamissa politiikan ja sote- ja järjestökentän päättäjissä, mutta ”tavallisena ihmisenä hänen puheensa on helppo sivuuttaa”.

Tästä kaikesta huolimatta Jukon ideassa ja asetelmassa on myös jotain häiritsevää – ja tuttuakin.

Jos nauttii työttömyysetuutta, pitäisi myös osallistua RoRo-toimintaan. Jukon mukaan ”malli kyseenalaistaa perinteisen näkemyksen, jonka mukaan työttömällä pitää olla oikeus jäädä kotiin”.

Osallistavasta sosiaaliturvasta on puhuttu Suomessa vuosia sitten paljonkin. Esimerkiksi viisi vuotta sitten Helsingin yliopiston silloinen sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon työryhmä ehdotti tällaista mallia. ’Työttömien pakkotyöksi’ kutsuttu malli kuopattiin kiinnostuksen ja haukkujen kera.

Aktiivimallissa ykkösessä oli lemahdus ajatuksesta, jossa työttömyyden taustan tiettynä oletusarvona oli passiivisuus. Se koettiin laajasti työttömien kyykyttämiseksi. Tänä vuonna työvoimahallinto paranteli aktiivimallia siten, että palvelun kerrottiin paranevan ja karenssi lieveni.

Kun rikas ihminen alkaa ideoida ”vastuuyhteiskuntaa” työttömille, siitä voi tulla sanomista.

Paljon kohua muutama vuosi sitten herättäneessä kirjassa Huipputuloiset – Suomen rikkain promille (2019), 90 varakasta suomalaista kertoi ajatuksistaan harvinaisen suoraan. Osa huipputuloisista suhtautui alentuvasti alimpiin yhteiskuntaluokkiin jääneisiin ihmisiin.

Jukonkin ajatus herättää kysymyksen siitä, että sisältääkö nimenomaan köyhien elämä jonkinlaisen vastuuttomuuden elementin. Myöskään juuri nyt, elinkustannusten köyhdyttäessä erityisesti huono-osaisia, maaperä ei tunnu otolliselta vastuiden vaatimiseen.

– Pääpointti ei ole, että sellaisille, jotka ovat jo heikoilla, lisätään vielä jotain vaatimuksia. Näen RoRo-ryhmät erityisesti yksinäisyyttä vähentävänä toimintana, koska siellä luotaisiin yhteisöjä ja niiden vetäjä huolehtisi, että kaikki ovat tervetulleita.

– Ne joilla on voimavaroja käytössä, kannattelevat toisia, muotitermein voimaantumaan. Hyvin pienillä asioilla on merkitystä: että ihminen saa hyväksynnän kokemuksia, itsetuntonsa takaisin.

Onko sitten mitään palasta, jonka rakentamiseen varakkaat hyvinvoivat osallistuisivat uudessa vastuuyhteiskunnassa? Sitä Jukko miettii monilta kulmilta. Vapaaehtoistyö on hyvä osallistumisen tapa, toisaalta esimerkiksi yrittäjyys, jolla luodaan työtä ja verotuottoa yhteiskunnalle.

Jukko kertoo, että hänen omassa ystäväpiirissään on vain niin sanotusti tavallisia ihmisiä.

– Olen rikas, mutta minulla ei ole yhtään rikasta ystävää. En pyöri missään piireissä. Osaan kyllä syödä viiden ruokalajien aterioita oikeilla ruokailuvälineillä, mutta minusta on ihan yhtä mielekästä jutella bussipysäkillä alkoholistin kanssa. Olen kiinnostunut ihmisistä.

– Omissa ystävissäni on maahanmuuttajia, työttömiä, mielenterveyskuntoutujia. Olen ollut opettajana kouluissa, joissa on haasteita oppilaiden perhetaustoissa ja esimerkiksi tavannut vuoden ajan yhtä huumeidenkäyttäjää viikoittain, jotta hänellä olisi edes yksi tavallista elämää viettävä ystävä.

