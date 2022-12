Asiantuntijat varoittavat sähkön hintakaton ongelmista – ”Korkea hinta on osaltaan hyve”

Hintakatto voisi asiantuntijoiden mukaan pitkittää Suomen energiakriisiä ja lisätä sähkökatkoja.

Talousasiantuntijat näkevät ongelmia hallituksen kaavailemassa sähkön hintakatossa, jonka toteutustapa on tosin yhä avoin.

Hallitus kertoi maanantaina, että kotitaloudet saavat takautuvan kertakorvauksen alkutalven sähkömenoista.

Hallitus aikoo mahdollistaa myös sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisen ja aloittaa sähkön hintakattomallin valmistelun.

Hintakatolla tarkoitetaan, että kuluttaja saa ostaa sähköä markkinoilta tiettyyn takuuhintaan.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan sähkön hinnan keinotekoinen asettaminen markkinahintaa alemmaksi voi pidentää Suomen sähkökriisiä.

– Hintakatto vähentää kuluttajien kannustimia säästää sähköä ja voi pidemmällä aikavälillä vähentää yritysten kannustimia lisätä sähkön tarjontaa. Tällaiset asiat kannattaa ottaa vakavasti, hän sanoo.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich huomauttaa, että hintojen keinotekoinen alentaminen on harvoin johtanut toivottuun lopputulokseen.

Myös Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich pitää hintakattoa osittain ongelmallisena.

– Jos valtio lähtee sörkkimään energiamarkkinoita liikaa, niin todennäköisesti se vaikuttaa myös tuleviin investointeihin. Pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että saamme uutta kapasiteettia sähkön tuotantoon.

Hintakatosta syntyvät haitat riippuvat von Gerichin mukaan siitä, miten hintakatto toteutetaan ja mihin summaan hintakatto asetetaan.

– Moni on sitä mieltä, että jos hintakaton hinta asetetaan riittävän ylös, niin kannustimet sähkön säästämiseen säilyvät, mutta eivät ne kannustimet silti yhtä suuret ole kuin ilman hintakattoa.

Hintakaton ohella myös sähköyhtiöiden voittojen leikkaaminen esimerkiksi windfall-veron avulla voi von Gerichin mukaan vähentää energiainvestointeja.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä hyvin hallituksen halun verottaa sähköyhtiöiden huimia voittoja.

Hintakatto kasvattaisi Brotheruksen ja von Gerichin mukaan riskiä sille, että sähkö loppuu, mikä realisoituisi kuluttajille käytännössä sähkökatkoina.

– Korkea hinta on osaltaan hyve, koska se estää sähkökatkoja. Sähkökatkot voivat olla aika pulmallisia. Silloin ovat vanhukset hisseissä jumissa eikä arki toimi, Brotherus varoittaa.

Onnellisia tarinoita siitä, miten markkinahinnan säätely olisi johtanut toivottuun tulokseen, ei von Gerichin mukaan historia juurikaan tunne.

– Kyllä historiasta tunnetaan tapauksia, joissa esimerkiksi ruuasta on ollut pulaa ja sen hinnalle on asetettu katto, jolloin lopputulos on voinut olla se, että ruoka on kaupasta loppunut.

Sekä Brotherus että von Gerich sanovat kannattavansa sitä, että hallitus tukee sähkölaskujen vuoksi ahdingossa olevia kotitalouksia.

Molemmat kuitenkin painottavat, että toimien tulisi olla mahdollisimman hyvin kohdennettuja ja lyhytaikaisia.

– Ei kaikkien kotitalouksien energialaskuja valtion ole tarve maksaa, mikä tarkoittaisi sitä, että veronmaksajat maksavat sähkölaskuja itse itselleen takaisin, Brotherus sanoo.

Hallituksen esittämistä keinoista vähiten ongelmallisina molemmat pitivät sähkölaskujen maksuaikojen joustavuuden lisäämistä, vaikka toimi on yksinään riittämätön.

Pääministeri Sanna Marin sanoi maanantaina pitävänsä tärkeänä, että korvattavalle sähkölle määritellään yläraja, jotta tuki kohdentuisi kohtuulliseen sähkön kuluttamiseen.

Mitä sitten hallituksen pitäisi tehdä tilanteessa, jossa huimat sähkölaskut ovat ajaneet osan suomalaisista vakaviin ongelmiin?

Brotheruksen mielestä hallituksen pitäisi nyt kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että kuluttajien on kannattavaa säästää sähköä.

– Perusongelma on, että meillä on sähkön tuotantoa vähemmän kuin tavallisesti, joten on aivan keskeistä, että kannustimet sähkön säästämiseen pysyvät.

Hallituksen nyt esittämät keinot voivat Brotheruksen mukaan toimia päinvastoin.

– Isoin huoleni on se annetaanko hallituksen esittämillä toimilla nyt viesti, että sähköä ei olisi niin tärkeä säästää, vaan valtio tulee ja kuittaa sähkölaskut, kun meillä on nämä pahimmat kylmimmät kuukaudet vasta edessä.

Hänen mukaansa hallitus voisi tarjota kotitalouksille sähkön säästämiseen ”porkkanaa” Ruotsin tapaan.

– Tuet voisi sitoa viime vuoden kulutukseen siten, että tukia maksetaan, jos sähkön kulutusta on saanut vähennettyä edellisestä vuodesta, mutta siitä huolimatta sähkölasku on kasvanut.

Sääolojen vaihtelu tosin vaikeuttaa sähkön säästämisen vertailua eri talvien välillä, joten myöskään Brotheruksen ehdottama Ruotsin malli ei olisi ongelmaton.

Sähkön pitkän aikavälin tarjontaa hallitus voisi Brotheruksen mukaan sen sijaan tukea lähinnä ”häiritsemällä” markkinoita mahdollisimman vähän esimerkiksi asettamalla sähkölle hintakaton.