Hoitovastikkeisiin tulossa jopa 50 prosentin korotuksia

Taloyhtiöiden ensi vuosi voi olla ankea, mikäli kustannusten nousu jatkuu nykyistä tahtia. Näin arvioivat asiantuntijat.

Yleinen kustannusten nousu rasittaa taloyhtiöiden taloutta. Erityisesti energian raju kallistuminen uhkaa nostaa asukkailta perittäviä hoitovastikkeita.

Isännöintiliiton arvion mukaan vastikkeet nousevat tänä vuonna noin kymmenen prosenttia. Ensi vuonna nousu uhkaa jatkua.

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan etenkin lämmitys ja energia nostavat taloyhtiöiden juoksevia kuluja.

On tietysti mahdollista, että kustannukset alkavat ensi vuonna laskea.

– Aina on kuitenkin parempi edetä varovaisuusperiaatteella, ettei tule sellaista tilannetta, että taloyhtiöllä on kassakriisi ja laskuja jää maksamatta, Viljamaa sanoo.

” Olen kuullut jopa 40–50 prosentin korotuksista hoitovastikkeeseen.

Taloyhtiöille on suositeltu ainakin kolmen, neljän kuukauden hoitovastikepuskuria. Viljamaan mukaan joissain tapauksissa puskureita on päädytty syömään kustannusnousun takia.

– Tämä lisää hoitovastikkeen korotustarvetta ensi kevään yhtiökokouksissa, jotta puskuria hankalille tilanteille ja yllätyksille olisi olemassa, Viljamaa sanoo.

Hänen mukaansa vaarana on nyt se, että taloyhtiöt keskittyvät hoitamaan juoksevia menoja ja varautuminen tuleviin välttämättömiin korjauksiin jää sivuosaan.

– Käykö niin, että hoitokustannusten nousu johtaa siihen, että taloyhtiöissä lykätään ylläpitäviä korjauksia?

Isännöintiliiton mukaan lämmityskulujen osuus taloyhtiöiden hoitokustannuksista on kasvanut selvästi.

Kaukolämmön hintaa nostaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka myötä etenkin maakaasun, kivihiilen, öljyn ja sähkön hinnat ovat nousseet huomattavasti.

Esimerkiksi Helsingissä Helen on kertonut kaukolämmön suurista hinnankorotuksista. Kaukolämmön kokonaishinta nousee tammikuun alusta alkavalle kahden kuukauden kaudelle noin 23 prosenttia ja maaliskuussa alkavalle kahden kuukauden kaudelle noin 22 prosenttia.

Korotuksista on ilmoitettu myös muualla maassa. Lahdessa kaukolämmön energiahinta nousi marraskuun alussa yhdeksän prosenttia. Tampereella suunnilleen samansuuruinen korotus kaukolämpöön tulee voimaan ensi vuoden alussa. Oulussa kaukolämmön energiamaksu nousee vuoden alussa 13 prosenttia.

Lämmityskulujen lisäksi myös sähkölaskut ovat paisuneet. Taloyhtiön sähkönkulutus muodostuu esimerkiksi pihojen valaistuksesta, hissistä, kylmäkellarista, pesutuvan pesukoneesta ja saunasta. Joillakin taloyhtiöillä on voimassa pitkiä sähkösopimuksia, mutta sopimuksia nyt uudistavat joutuvat kirjaamaan kustannusnousua.

” Kokonaisuutena ollaan veitsen terällä.

Lisää kustannuspaineita tulee korkojen noususta. Kuten asuntolainoissa, myös taloyhtiölainoissa suosituin viitekorko on 12 kuukauden euribor. Se on tämän vuoden kuluessa noussut miinukselta yli kolme prosenttia plussalle.

Korkosuojauksen on ottanut viime vuosina vain harva taloyhtiö. Korkosuojaus maksaa ja se on monesti jätetty tekemättä, jotta vastikkeisiin ei kohdistuisi korotuspaineita.

Vuokratonteilla sijaitsevissa taloyhtiöissä myös tonttivuokra on suuri kuluerä. Suurten kaupunkien vuokrasopimukset on yleensä sidottu elinkustannusindeksiin, joka on ollut inflaation myötä selvässä ylämäessä.

Kiinteistöliiton pääekonomistin Jukka Keron mukaan myös taloyhtiöiden vakuutuskustannukset ja taloyhtiöiden käyttämät palvelut ovat kallistuneet.

– Kokonaisuutena ollaan veitsen terällä, kun useat eri kustannuserät ovat nousussa. Toivon mukaan kovin moni taloyhtiö ei joudu ennen kevään varsinaista yhtiökokousta kutsumaan ylimääräistä yhtiökokousta ylimääräisen vastikkeen perimiseksi kun kassasta on rahat loppu, Kero sanoo.

Myös kuntien perimä kiinteistövero on nousussa. Kiinteistöveron määrä perustuu kunnan asettamiin kiinteistöveroprosentteihin sekä rakennuksen ja maapohjan verotusarvoon, johon vaikuttaa rakennuskustannusten yleinen kehitys. Ne ovat olleet tänä vuonna jyrkässä ylämäessä.

Osviittaa kiinteistöveron kasvusta saadaan Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailuaineistosta. Liiton esimerkkinä on 10 000 kuution asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskusta-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa.

Vertailuaineisto seuraa 59 kaupungin kiinteistökustannuksia. Näissä rakennuskustannusindeksin vuosimuutoksen perusteella laskettava kiinteistövero nousisi ensi vuonna keskimäärin 6,5 prosenttia.

Eniten kiinteistövero nousisi Mustasaaressa eli reilut 9 prosenttia, ja vähiten Helsingissä, runsaat kaksi prosenttia. Toisaalta on myös kuntia, joissa kiinteistövero laskee kuntien laskiessa veroprosentteja.

Vero lasketaan erikseen maapohjalle ja rakennuksille. Kiinteistöliiton Keron mukaan kiinteistöveron nousun suuruuteen vaikuttaa tontin verotusarvo.

– Jos tontin arvo on matala, ei verovelvollinen maksa paljon maapohjan osuudesta. Kiinteistöveroon vaikuttavat myös rakennukselle laskettavat ikävähennykset, Kero sanoo.

Parhaillaan valtiovarainministeriössä on käynnissä kiinteistöverouudistus, sillä rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannus- ja hintakehityksestä. Niitä on uudistuksen myötä tarkoitus saada ajan tasalle.

Kiinteistöliitto on esittänyt, että uudistuksessa rakennusten kiinteistöveron laskennassa rakennuskustannusten nousuvaikutusta kohtuullistetaan.