VM ennustaa Suomen talouden painuvan taantumaan alkuvuonna

Aiemmin ministeriö ennusti puolen prosentin talouskasvua vuodelle 2023.

Valtiovarainministeriö on alentanut näkymiään Suomen ensi vuoden talouskehityksestä. Ministeriö ennustaa bkt:n pienentyvän 0,2 prosenttia, kun aiemmin se ennusti puolen prosentin nousua. Tämän vuoden kasvuennustetta ministeriö on nostanut hieman 1,9 prosenttiin.

Ministeriö ennakoi heikon talouskehityksen jatkuvan talven ajan.

– On vaikea nähdä polkua, joka ei johtaisi kasvun hidastumiseen Suomessa. Taantuman riski on ilmeinen, mutta taantumaakin suurempi riski on lukkiutuminen vanhoihin rakenteisiin ja siitä johtuva yhteiskunnan voimavarojen vajaakäyttö, ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander sanoo tiedotteessa.

Inflaation VM ennakoi hidastuvan jo vuoden 2023 aikana, ja tulojen kasvu nopeutuu. Vuonna 2024 talous toipuu mutta ei palaudu aiemmin ennakoidulle kasvu-uralleen Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten johdosta. Vuoden 2024 kasvuennuste on 1,2 prosenttia.

Kuluttajahintojen VM puolestaan ennakoi nousevan ensi vuonna 4 prosenttia ja vuosina 2024–2025 vajaat 2 prosenttia.