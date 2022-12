Hanasaaren hiililämmön korvaaja aloittanut tuotannon – Helen: tasapainottaa hinnanvaihteluja

Vuosaaren biolämpölaitos on tuottanut biomassalämpöä jo pari viikkoa.

Helsingissä Vuosaaren biolämpölaitos on aloittanut lämmöntuotannon suunnitelmien mukaisesti ja tuottanut kaukolämpöverkkoon biomassalla lämpöä 9. joulukuuta lähtien, energiayhtiö Helen kertoo tiedotteessaan.

Biolämpölaitos korvaa Helenin mukaan merkittävän osan Hanasaaren voimalaitoksen kaukolämmön tuotantomäärästä, ja se tasapainottaa lämpöenergian hinnanvaihteluita. Hanasaaren hiilivoimala suljetaan huhtikuussa, minkä myötä Helsingin kaupungin kokonaispäästöt laskevat noin viidenneksen.

Hanasaaren lämmöntuotantoa korvataan biolämpölaitoksen lisäksi myös muulla tuotannolla, kuten erilaisilla hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävillä lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla sekä energian varastoinnilla.

Vuosaaren lämpölaitoksen pääpolttoaineita ovat erilaiset metsähakkeet ja metsäteollisuuden sivutuotteet, kuten kuori ja puru. Laitoksen energiatehokkuus on pyritty saamaan korkeaksi. Laitoksen polttoaineteho on 220 megawattia ja laitoksesta saadaan kaukolämpötehoa 260 megawattia, jolloin hyötysuhde on noin 120 prosenttia. Kattilassa lämpötila on noin 700–900 astetta, mutta laitoksen 80 metriä korkeasta piipusta tulee ulos Helenin mukaan parhaimmillaan noin 11-asteista savukaasua.

– Kattilan jälkeinen savukaasujen lämmön talteenotto saadaan maksimoitua ja lähes kaikki niiden sisältämä vesihöyry lauhdutettua erillisen lämmöntalteenottolaitoksen ja siihen kytkettyjen absorptiolämpöpumppujen avulla. Lämmöntalteenottolaitoksella tapahtuva savukaasujen vesihöyryn lauhduttaminen mahdollistaa noin 120 prosentin hyötysuhteen, Helenin projektijohtaja Antti Saikkonen sanoo tiedotteessa.

– Vedenkäsittelylaitoksen ansiosta ei synny jätevettä ja lämmöntalteenottolaitoksella syntyvä lauhdekin hyödynnetään. Valitut ratkaisut tekevät Vuosaaren biolämpölaitoksesta Suomen energiatehokkaimman laitoksen. Piipusta poistuvien savukaasujen massasta enää alle yksi prosentti on vesihöyryä.