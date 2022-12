Kommentti: Miksi sähköä ei ole tarpeeksi?

Sähkön tuotanto on viime aikoina ollut suuren kiinnostuksen kohteena. Kun tuotantoa ei ole tarpeeksi, nousee myös sähkön hinta. Onko jokin pettänyt?, kirjoittaa Taloussanomien toimittaja Sami Noponen.

– Eiks herra tiedä, että nyt on energiapula, kysyy Ritva Valkama 70-luvun tietoiskussa puolisoltaan ja sammuttaa ylimääräisten lamppujen lisäksi myös television ja stereot.

1970-luvun alku on tullut tänä syksynä monella mieleen. Suomalaiset ovat oppineet taas säästämään sähköä, mikä on viranomaisten mukaan helpottanut käynnissä olevaa sähkökriisiä.

Kun kulutusta on vähemmän, riittää sähköä paremmin kaikille ja myös sen hinta toivottavasti laskee. Tämä hokema on tullut varmasti kaikille tutuksi kuluneen syksyn aikana.

Sähkön tuottajien mukaan nykyisessä kriisissä on kyse siitä, että sähköä ei Suomessa ole riittävästi kaikille. Tuotantoa ei ole viime vuosina lisätty vastaamaan kysyntää.

Mutta onko syy huonoissa ennustajissa? Sähkön kysynnän ennakoitiin vielä reilu kymmenen vuotta sitten kasvavan roimasti.

Finanssikriisin tuottaman notkahduksen jälkeen sähkön kulutus on kuitenkin lähinnä polkenut paikallaan.

Ennen finanssikriisiä eli vuonna 2007 sähkön kulutus oli Suomessa suurimmillaan eli 90,4 terawattituntia (TWh). Tällöin Energiateollisuus arvioi, että vuonna 2020 sähkön kulutus olisi noin 107 terawattituntia. Viranomaiset olivat suunnilleen samoilla linjoilla.

Näin suuret sähkömäärät voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Motivan antamassa esimerkissä yksi terawattitunti on kaikkien kotitalouksien vuotuinen sähkönkulutus Helsingissä.

Finanssikriisi notkautti sitten vuosikausiksi sähkön kysynnän kasvun. Samaan aikaan myös energiankäyttö tehostui.

Todellinen toteutunut kulutusluku vuonna 2020 oli vain 81,6 terawattituntia. Vuonna 2021 luku oli 87 terawattituntia, kun sää oli kylmä ja korona hellitti. Nämä lisäsivät kulutusta.

Nyt työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut sähkönkäytön kasvavan vain 92 terawattituntiin vuonna 2030 ja 96 terawattituntiin vuonna 2040. Sähkön kulutus kasvaa lähinnä liikenteessä ja teollisuudessa.

Olisiko pulan syy sittenkin vaisussa tuotannossa? Sähkön kotimainen tuotanto on ollut viime vuosina hieman laskussa. Huippu ohitettiin jo vuonna 2004.

Vuonna 2004 sähköä tuotettiin Suomessa yhteensä 82,2 terawattituntia. Viime vuonna sähkön tuotanto Suomessa oli yhteensä 69,3 terawattituntia. Ennakkotietojen mukaan tänä vuonna ollaan samoissa lukemissa.

Kun katsoo viimeisen kahdenkymmenen vuoden sähkön ja lämmön tuotantoa Suomessa, niin ydinvoiman osuus on lähes suora viiva. Fossiilisten polttoaineiden avulla tuotetun sähkön volyymi painuu sen sijaan jyrkästi alaspäin ja uusiutuvilla tuotetun vastaavasti ylöspäin.

Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen sähkön tuotannossa oli viime vuonna yli puolet eli 53 prosenttia. Yli puoleen se nousi Tilastokeskuksen mukaan edellisvuonna.

Suomessa ei enää juuri ole lauhdesähkötuotantoa, sillä vanhoja kivihiililaitoksia on Fortumin Meri-Poria lukuunottamatta lakkautettu kannattamattomina.

Fortumilla oli aiemmin Inkoossa Pohjoismaiden suurin, tuhannen megawatin hiilivoimalaitos, mutta se pantiin maan tasalle pari vuotta sitten.

Kutistunutta lauhdesähkötuotantoa on paikattu sähkön tuonnilla rajojen ulkopuolelta. Kun tuontisähkö on viime vuosina ollut halpaa, on tämä ollut myös kannattavaa.

Vihreä siirtymä on siis käynnissä. Se on merkinnyt myös epävakaan tuulivoiman lisääntymistä. Toisaalta juuri tuulivoiman ja Olkiluoto 3:n myötä Suomen arvioidaan olevan energiaomavarainen jo lähivuosina.

Jatkossa vihreä siirtymä voi merkitä myös sähkön kulutuksen jyrkkää kasvua, kun fossiilisista energianlähteistä pyritään eroon. Esimerkiksi vihreän vedyn tuotantoon tarvitaan paljon sähköä.

Rohkeimpiin ennustajiin kuuluu Sitra, jonka julkaiseman selvityksen mukaan Suomen laaja sähköistäminen lisäisi sähkön tarvetta nykyisestä peräti yli viidenneksen vuoteen 2035 mennessä.

Sitran mukaan Suomen vuositason sähkönkulutus tuplaantuisi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä lähes 170 terawattituntiin. Suomen sähköntuotantokapasiteetin tulisikin Sitran mukaan siihen mennessä yli kolminkertaistua.

Siinäpä tehtävää energiantuottajille.